Немного скандальный, но очень талантливый: биография актера и режиссера Мела Гибсона

Ранняя жизнь

Мел Колмджилл Джерард Гибсон родился 3 января 1956 года в Пикскилле, штат Нью-Йорк. Он был шестым из 11 детей Хаттона и Энн Гибсон, римских католиков ирландского происхождения.

Вскоре после начала войны во Вьетнаме Хаттон Гибсон перевез свою семью в Австралию, опасаясь, что его сыновей призовут на фронт. Остаток своего детства Гибсон провел в Сиднее, где посещал католический колледж Святого Лео, католическую среднюю школу для мальчиков. Он закончил обучение в средней школе для мальчиков Асквит в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

После окончания Асквита Гибсон подумывал стать шеф-поваром или журналистом, но в итоге выбрал другой карьерный путь после того, как его сестра подала заявление от его имени в Национальный институт драматического искусства в Сиднее. Он решил пройти прослушивание, и, несмотря на отсутствие предыдущего актерского опыта, его приняли в театральную школу.

Вскоре после этого Гибсон дебютировал на сцене в постановке NIDA «Ромео и Джульетта», а также на экране в малобюджетном фильме «Жаркое лето» (1977). После окончания NIDA в том же году Гибсон присоединился к Южноавстралийской театральной компании, где он появлялся в главных ролях в классических постановках, включая «Эдип» и «Генрих IV».