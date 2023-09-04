Немного скандальный, но очень талантливый: биография актера и режиссера Мела Гибсона

Кто такой Мел Гибсон?
К 1980-м годам Мел Гибсон был всемирно известен благодаря своим главным ролям в сериале «Смертельное оружие», а в следующем десятилетии он был признан режиссером, удостоенным премии «Оскар» за фильм «Храброе сердце».
Репутация Гибсона как высокооплачиваемой звезды пострадала из-за его противоречивых комментариев и обвинений в домашнем насилии в 2000-х годах, но позже он вновь обрел режиссерский успех с номинированным на «Оскар» фильмом «По соображениям совести».
Мел Гибсон на 68-й церемонии вручения наград премии «Оскар» со статуэткой за «Лучшую режиссерскую работу» за к/ф «Храброе сердце» (1995) 25.03.1996 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мел Колмджилл Джерард Гибсон родился 3 января 1956 года в Пикскилле, штат Нью-Йорк. Он был шестым из 11 детей Хаттона и Энн Гибсон, римских католиков ирландского происхождения.
Вскоре после начала войны во Вьетнаме Хаттон Гибсон перевез свою семью в Австралию, опасаясь, что его сыновей призовут на фронт. Остаток своего детства Гибсон провел в Сиднее, где посещал католический колледж Святого Лео, католическую среднюю школу для мальчиков. Он закончил обучение в средней школе для мальчиков Асквит в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
После окончания Асквита Гибсон подумывал стать шеф-поваром или журналистом, но в итоге выбрал другой карьерный путь после того, как его сестра подала заявление от его имени в Национальный институт драматического искусства в Сиднее. Он решил пройти прослушивание, и, несмотря на отсутствие предыдущего актерского опыта, его приняли в театральную школу.
Вскоре после этого Гибсон дебютировал на сцене в постановке NIDA «Ромео и Джульетта», а также на экране в малобюджетном фильме «Жаркое лето» (1977). После окончания NIDA в том же году Гибсон присоединился к Южноавстралийской театральной компании, где он появлялся в главных ролях в классических постановках, включая «Эдип» и «Генрих IV».
Мел Гибсон в молодости. Фото: Global Look Press
«Безумный Макс» и «Смертельное оружие»
После покорения сцены Гибсон попробовал свои силы на телевидении, получив свою первую роль в австралийском сериале «Семья Салливан» (1976-83). Он перешел в мейнстрим-кинематограф в 1979 году с двумя ролями в кино: футуристического воина в «Безумном Максе» и умственно неполноценного мужчины, который влюбляется в пожилую женщину, сыгранную Пайпер Лори, в «Тиме».
За свою роль в последнем фильме Гибсон получил свою первую премию Австралийского института кино за лучшую мужскую роль. Более того, «Безумный Макс» стал крупнейшим коммерческим успехом любого австралийского фильма на сегодняшний день, собрав в мировом прокате более 100 миллионов долларов.
Мел Гибсон. Фото: кадр из к/ф «Безумный Макс» (1979)
Гибсон получил свою вторую премию AFI (снова за лучшую мужскую роль) за исполнение роли патриота-идеалиста в драме Питера Вейра 1981 года о Первой мировой войне «Галлиполи». Позже в том же году он повторил свою роль героя в кожаном костюме в фильме «Безумный Макс 2: Дорожный воин» (выпущен в Соединенных Штатах под названием «Дорожный воин» в 1982 году).
Успех фильма сделал Гибсона международной звездой. Его вторая совместная работа с Уиром, «Год, опасный для жизни» (1982), показала актера в его первой романтической роли вместе с Сигурни Уивер.
Мел Гибсон и Сигурни Уивер. Фото: кадр из к/ф «Год, опасный для жизни» (1982)
Американский кинодебют Гибсона в 1984 году в фильме «Река» считался успешным. Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар», в том числе за лучшую женскую роль Сисси Спейсек.
В 1985 году Гибсон вернулся в Австралию, чтобы завершить трилогию «Безумный Макс» с фильмом «Безумный Макс 3: Под куполом грома», в котором также снялась певица Тина Тернер. Позже в том же году популярность актера была подтверждена, когда он появился на обложке журнала People в качестве первого в истории журнала «Самого сексуального мужчины на свете».
После короткого перерыва Гибсон вернулся на экран с блокбастером «Смертельное оружие» (1987), сыграв непостоянного полицейского Мартина Риггса в компании с Дэнни Гловером, который изобразил персонажа из книги Роджера Мерто. Успех «Смертельного оружия» вдохновил на три продолжения — «Смертельное оружие 2» (1989), «Смертельное оружие 3» (1992) и «Смертельное оружие 4» (1998) — все с участием Гловера и Гибсона в их соответствующих ролях «хорошего полицейского» и «плохого полицейского».
Мел Гибсон и Дэнни Гловер в кадре из к/ф «Смертельное оружие» (1987). Фото: Global Look Press
«Храброе сердце»
В фильме Франко Дзеффирелли «Гамлет» (1990) Гибсон сыграл заметную роль измученного принца. «Гамлет» также стал первым фильмом, спродюсированным недавно созданной продюсерской компанией Гибсона Icon Productions. (Другие постановки Icon включают биографический фильм о Бетховене 1994 года «Бессмертная возлюбленная» и ремейк «Анны Карениной» Льва Толстого 1997 года.
Гибсон появился в нескольких плохо принятых фильмах в начале 1990-х, включая «Эйр Америка» (1990) и «Вечно молодой» (1992). Он дебютировал в полнометражном режиссерском фильме 1993 года «Человек без лица», в котором он также сыграл роль сильно изуродованной жертвы ожогов.
Гибсон выпустил свой самый страстный проект на сегодняшний день в 1995 году, став режиссером и сыграв главную роль шотландского дворянина 13 века сэра Уильяма Уоллеса в средневековом эпосе «Храброе сердце». Фильм с триумфом получил премию «Оскар», завоевав высшие награды в пяти номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Также в 95-м Гибсон разнообразил свой диапазон персонажей, озвучив Джона Смита в диснеевской «Покахонтас».
Мел Гибсон в кадре из к/ф «Храброе сердце» (1995) Фото: Global Look Press
В конце 90-х Гибсон снялся в нескольких криминальных триллерах, включая «Выкуп» 1996 года (с Рене Руссо и Гэри Синизом), «Теорию заговора» 1997 года (с Джулией Робертс) и независимый фильм «Расплата» (1999). В 2000 году актер стал хедлайнером долгожданной военной саги «Патриот», в которой он сыграл героя поневоле во время Американской революции.
В том же году он снялся в романтической комедии «Чего хотят женщины» вместе с Хелен Хант, Лорен Холли и Бетт Мидлер. В 2002 году Гибсон стал хедлайнером другого кассового хита М. Найта Шьямалана «Знаки», сыграв сельского фермера из Пенсильвании, чья жизнь принимает радикальный оборот, когда на его кукурузных полях начинают появляться 500-футовые круги на полях.
Мел Гибсон. Фото: кадр из к/ф «Чего хотят женщины» (2000)
«Страсти Христовы», «Апокалипсис» и признание режиссера
Мел Гибсон вернулся в режиссерское кресло для своего следующего проекта, амбициозного фильма о последних 12 часах жизни Иисуса Христа под названием «Страсти Христовы» (2004). Маловероятный блокбастер попал в заголовки газет благодаря своей противоречивой адаптации «Распятия». Набожный католик, Гибсон заявил в то время, что Святой Дух создавал фильм через него: «Я просто управлял движением», - сказал он.
Следующая историческая эпопея Гибсона, «Апокалипсис», выпущенная в декабре 2006 года, была посвящена закату цивилизации майя и была снята на языке юкатекских майя с субтитрами. Фильм, в котором приняли участие мексиканские и индейские актеры, был высоко оценен критиками и имел кассовый успех.
Мел Гибсон в качестве режиссера на съемках фильма «Апокалипсис». Фото: Global Look Press
Спорные замечания и камбэк
Вскоре после съемок «Страстей Христовых» Гибсона обвинили в том, что он одновременно антисемит и расист. В 2006 году он «не оспаривал» обвинение в вождении в нетрезвом виде, позже признав, что во время ареста допускал антисемитские высказывания, и открыто признав свою борьбу с алкогольной зависимостью. Он был приговорен к трем годам условно, включая обязательные собрания анонимных алкоголиков.
В годы, последовавшие за инцидентом, Гибсон держался относительно сдержанно. В 2008 году он выступил продюсером документального фильма PBS «Рай земной» и исполнительным продюсером соответствующего минисериала PBS «Перевозчик». После многих лет режиссуры и продюсирования Гибсон снова встал перед камерой в триллере 2010 года «Возмездие», сыграв в главной роли полицейского детектива, который расследует смерть своей дочери.
На фоне новых просочившихся замечаний, которые только ухудшили его положение голливудского изгоя, Гибсон снялся в фильме 2011 года «Бобер» с Джоди Фостер, сыграв человека-самоубийцу, который связан узами со своей ручной марионеткой. Однако эта роль не смогла смягчить его имидж или перезапустить его актерскую карьеру, и Гибсон вернулся к жанру экшена для своих следующих трех ролей на киноэкране: ««Весёлые» каникулы» (2012), «Мачете убивает» (2013) и «Неудержимые 3» (2014).
Мел Гибсон и Джоди Фостер. Фото: кадр из к/ф «Бобер» (2010)
Гибсон снова оказался на подъеме в 2016 году с «По соображениям совести», его первой режиссерской работой за 10 лет. Основанный на реальной истории об отказнике от военной службы по соображениям совести во время Второй мировой войны, который спас 75 солдат, не выпустив ни единой пули, фильм имел скромный успех в прокате, но принес Гибсону номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за режиссуру.
Продолжая свое возвращение к заметному положению в индустрии, Гибсон появился на церемонии вручения премии «Оскар» в феврале 2017 года, добродушно отреагировав на колкости, брошенные в его адрес ведущим Джимми Киммелом. Позже в том же году Гибсон должен был появиться вместе с Уиллом Ферреллом, Марком Уолбергом и Джоном Литгоу в «Папином доме 2», а также подшучивал над фанатами по поводу возможности выхода пятой части «Смертельного оружия».
Мел Гибсон (режиссер) на съемочной площадке к/ф «По соображениям совести» (2016) с Винсом Воном и Сэмом Уортингтоном. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 1980 году Гибсон женился на Робин Мур. У пары было семеро общих детей, прежде чем подать на развод в 2009 году. Вскоре после начала бракоразводного процесса Гибсон начал встречаться с российской певицей Оксаной Григорьевой. Незадолго до развода в 2010 году у пары родился первенец.
Вскоре после их расставания Гибсон попал под расследование по обвинению в домашнем насилии, в Интернете появились записи телефонных разговоров актера, в которых он высказывал расовые оскорбления и признавался в том, что ударил Григорьеву. Гибсон признался, что однажды ударил Григорьеву открытой ладонью, но опроверг ее утверждение о том, что он бил ее много раз.
Во время судебного процесса 2011 года Гибсон не признал себя виновным в мелком правонарушении, связанном с насилием в семье. Он был приговорен к трем годам условно, одному году консультирования по вопросам насилия в семье и общественным работам, в дополнение к нескольким штрафам. В результате Гибсон был осужден голливудскими коллегами и уволен своим агентством William Morris Endeavor Entertainment.
В сентябре 2016 года представитель Гибсона подтвердил, что девушка актера, с которой он встречался два года, Розалинд Росс, беременна. В январе 2017 года Росс родила Гибсону девятого ребенка, сына Ларса Джерарда.
Мел Гибсон и Розалинд Росс на церемонии закрытия 69-го Каннского кинофестиваля, Канны, Франция, 22 мая 2016 г. Фото: Global Look Press