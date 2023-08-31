Мечта и сила воли привели к победе: как Виталий Савченко стал первым в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Виталий Савченко прошел путь от танцора до хореографа, а самой яркой точкой на этом отрезке была его победа в первом сезоне телепроекта ТНТ «Новые танцы». Чтобы добиться поставленной цели, мастеру прыжков и пируэтов пришлось преодолеть немало...
Детские годы
Виталий Савченко появился на свет второго ноября 1992 года в Днепропетровске. С детства Виталика отличала энергичность. Родительница Савченко водила талантливого мальчика на разные кружки. Но душа Виталия лежала лишь к современным танцам.
После школы Савченко отправился в Киев, где стал студентом Университета культуры. Так Виталий Савченко освоил профессию балетмейстера современной хореографии.
Виталий Савченко с мамой. Фото: соцсети
Танцевальная карьера
Еще до популярности в России 18-летний юноша появился в 3D-мюзикле «Барон Мюнхгаузен», поставленном Константином Томильченко. Уже тогда Савченко приобрел первых фанатов.
Но Савченко интересовал больший успех. Поэтому он отправился участвовать в четвертом сезоне телепроекта «Танцуют все!». Савченко стал одним из 14 лучших танцовщиков страны.
Хореограф и член жюри конкурса Татьяна Денисова по достоинству оценила талантливого молодого человека. Она пригласила Виталия Савченко помогать ей во время постановки номеров для гала-концерта «Танцуют все! Украина».
А далее Савченко с Денисовой уехали в Германию ставить номера для JB и Dinnershow Fantissima. В 2013 году Виталий Савченко мог даже стать победителем в танцевальном «Евровидении».
Виталий Савченко и Татьяна Денисова. Фото: кадр из шоу «Танцы» на ТНТ
Шоу «Танцы»
В 2014 году россияне увидели на канале ТНТ проект «Танцы». Продюсеры и хореографы шоу путешествовали по стране в поисках лучших танцоров. Среди 10 тысяч претендентов оказался и Виталий Савченко.
После отбора Виталий стал сражаться за победу в команде Мигеля. Другой член жюри — хореограф и артист Егор Дружинин — тоже отмечал талант Виталия Савченко.
А еще в шоу присутствовали приглашенные гости. Они оценивали участников и иногда спасали их. Так случилось с Савченко.
Виталий Савченко в шоу «Танцы». Фото: кадр из телешоу на ТНТ
После второго концерта украинский танцор мог покинуть шоу. Но приглашенный член жюри — артист Сергей Светлаков — спас Виталия Савченко.
Если в первой половине сезона Савченко частенько был на волоске от проигрыша, то во второй половине Виталий превратился в фаворита. Но в первый раз Савченко смог стать лишь вторым в финале конкурса. Виталий Савченко обошел Алису Доценко и Адама. Но победителем стал участник команды Егора Дружинина — Ильшат Шабаев.
А вот лучшим номером финала признали танец Виталия Савченко и Анны Тихой. Дуэт Виталия Савченко с Алисой Доценко также посчитали очень сильным. И еще зрителям запомнился хип-хоп-батл Виталия Савченко с Юлией Самойленко.
Весной 2015 года Виталий Савченко отправился на гастроли с другими участниками шоу «Танцы». Они в рамках «Первого клубного концерта» показали номера в 15 городах страны.
Виталий Савченко с новым имиджем. Фото: соцсети
А через год проект «Танцы» организовал специальную серию выпусков под названием «Битва сезонов». Из 49 участников первого и второго сезонов было отобрано 20 человек. Савченко прошел отбор и вновь попал в команду Мигеля. Вместе с Виталием Савченко у Мигеля повторно оказались Анна Тихая, Алиса Доценко, Антон Пануфник и участники второго сезона Елена Головань, Никита Орлов, Макс Нестерович, Олег Клевакин.
Сильной стороной Савченко являлось то, что он сам часто выступал в роли хореографа. В «Битве» зрители видели на пятом конкурсном концерте хореографию Савченко и Мигеля. Девятое выступление Савченко придумал полностью сам. Но этот концерт стал для Виталия последним в «Битве сезонов». Победителем оказался Антон Пануфник.
Однако Савченко не сдался и появился еще в третьем сезоне «Танцев». Зрители запомнили его дуэт со Снежаной Крюковой. Они исполнили номер в стилистике «Мистера и миссис Смит» на песню Гриши Урганта «Голосами». Но и тут Савченко не удалось одержать победу.
Гарик Рудник, Ксения Горячева и Виталий Савченко. Фото: соцсети
Пока Савченко организовывал мастер-класы по городам России, его пригласила в свою команду хореографов Татьяна Денисова.
В 2019 году Савченко отправился по городам Украины с мастер-классами. И затем Савченко показывал номера в рамках танцевального проекта Vi-jazz.
В пандемию Виталий вместе с участниками «Танцев» создал оригинальный флешмоб в онлайн-формате.
В «Новых танцах» с Мигелем, Егором Дружининым и Сергеем Лазаревым в жюри Виталий Савченко наконец одержал долгожданную победу. Савченко выиграл семь миллионов рублей.
Виталий Савченко и его победный номер. Фото: кадр из шоу «Новые танцы» на ТНТ
Личная жизнь
Виталий Савченко старается не демонстрировать свою личную жизнь и отношения с возлюбленными. Сам танцор рассказывал об избраннице Марии. Но их отношения закончились.
Во время участия в «Танцах» артист сблизился с Еленой Головань. Им приписывали роман. Но танцоры опровергли слухи.