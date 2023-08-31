Мечта и сила воли привели к победе: как Виталий Савченко стал первым в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Виталий Савченко прошел путь от танцора до хореографа, а самой яркой точкой на этом отрезке была его победа в первом сезоне телепроекта ТНТ «Новые танцы». Чтобы добиться поставленной цели, мастеру прыжков и пируэтов пришлось преодолеть немало...

Детские годы

Виталий Савченко появился на свет второго ноября 1992 года в Днепропетровске. С детства Виталика отличала энергичность. Родительница Савченко водила талантливого мальчика на разные кружки. Но душа Виталия лежала лишь к современным танцам.

После школы Савченко отправился в Киев, где стал студентом Университета культуры. Так Виталий Савченко освоил профессию балетмейстера современной хореографии.