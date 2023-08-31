Когда природа на тебе не отдохнула: путь к успеху актрисы Кейт Хадсон

Кто такая Кейт Хадсон?

Кейт Хадсон родилась 19 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. В 1998 году она снялась в независимом фильме «Печаль пустыни». Она также была главной участницей ансамбля «200 сигарет».

К концу 2000 года она покорила сердца поклонников и критиков своим участием в фильме «Почти знаменит». Среди других ее фильмов — «Он, я и его друзья», «Золото дураков» и «Война невест». В 2013 году Хадсон стала соучредительницей фитнес-бренда Fabletics.