Когда природа на тебе не отдохнула: путь к успеху актрисы Кейт Хадсон

Кто такая Кейт Хадсон?
Кейт Хадсон родилась 19 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. В 1998 году она снялась в независимом фильме «Печаль пустыни». Она также была главной участницей ансамбля «200 сигарет».
К концу 2000 года она покорила сердца поклонников и критиков своим участием в фильме «Почти знаменит». Среди других ее фильмов — «Он, я и его друзья», «Золото дураков» и «Война невест». В 2013 году Хадсон стала соучредительницей фитнес-бренда Fabletics.
Кейт Хадсон в рекламе спортивного бренда. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Актриса Кейт Гарри Хадсон родилась 19 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Дочь актрисы-продюсера Голди Хоун и Билла Хадсона, музыканта 1970-х годов из The Hudson Brothers и телевизионного актера.
Кейт Хадсон воспитывалась своей матерью и ее женихом — актером Куртом Расселом, после того как ее родители развелись, когда ей было 18 месяцев. Не новичок в шоу-бизнесе, Хадсон решила начать собственную актерскую карьеру, наняв агента и место гостя в телевизионной драме «Вечеринка пяти» в 1996 году.
Кейт Хадсон c матерью Голди Хоун, Куртом Расселом и братьями. Фото: Global Look Press
«Печаль пустыни», «200 сигарет»
После ее поступления в Школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете Хадсон убедила Хоун и Рассела позволить ей отложить работу на год, чтобы сосредоточиться на поиске ее первой роли в кино.
В 1998 году она снялась в малоизвестном независимом фильме «Печаль пустыни» вместе с другими подающими надежды молодыми актерами Кристиной Риччи, Кейси Аффлеком и Бренданом Секстоном III. Она также была главной героиней комедии «200 сигарет» (1999), получившей плохие отзывы, несмотря на талантливый актерский состав, в который входили Риччи, Бен Аффлек, Пол Радд и Кортни Лав.
Кейт Хадсон в кадре к/ф «200 сигарет» (1999). Фото: Global Look Press
«Почти знаменит»
2000 год Хадсон начала несколько неудачно, сыграв второстепенную роль девственной студентки колледжа в невпечатляющем подростковом триллере «Сплетня». Однако к концу года она покорила сердца кинозрителей и критиков своим исполнением роли Пенни Лейн, лидера группы девушек-фанаток, в автобиографическом фильме Кэмерона Кроу «Почти знаменит».
Яркая роль Хадсон принесла ей премию «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Кейт Хадсон. Фото: кадр из к/ф «Почти знаменит» (2000)
«Доктор «Т» и его женщины», «Четыре пера»
Также в 2000 году Хадсон появилась в актерском составе фильма Роберта Олтмана «Доктор «Т» и его женщины», в котором снялись Ричард Гир, Хелен Хант, Фарра Фосетт и Лив Тайлер. В 2001 году она снялась в драме военного времени «Четыре пера» с Уэсом Бентли и Хитом Леджером в главных ролях.
Кейт Хадсон и Хит Леджер в кадре из к/ф «Четыре пера» (2002). Фото: Global Look Press
«Как отделаться от парня за 10 дней», «Модная мамочка»
В 2003 году Хадсон сыграла одну из главных ролей в романтических комедиях «Как отделаться от парня за 10 дней» с Мэтью Макконахи и «Алекс и Эмма» с Люком Уилсоном.
В следующем году она снялась в фильме Гарри Маршалла «Модная мамочка» в роли успешной одинокой женщины, вынужденной заботиться о троих маленьких детях своей сестры после автомобильной аварии.
Кейт Хадсон в кадре из к/ф «Модная мамочка» (2004). Фото: Global Look Press
«Он, я и его друзья», «Золото дураков», «Хор»
Наряду с появлением в таких фильмах, как «Он, я и его друзья» (2006), «Золото дураков» (2008), «Война невест» (2009), «Убийца внутри меня» (2010) и «Жених напрокат» (2011), Хадсон появилась в телевизионном сериале «Хор».
Затем она сыграла заметную роль в 2015 году в фильме «Рок на Востоке», еще одном фильме, который провалился, несмотря на актерский состав, который мог похвастаться талантами Билла Мюррея и Зои Дешанель.
Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй в кадре из к/ф «Война невест» (2009). Фото: Global Look Press
«Несносные леди», «Глубоководный горизонт», «Маршалл»
После озвучивания фильма «Кунг-фу Панда 3» (2016) Хадсон позже в том же году вернулась к романтической комедии «Несносные леди» вместе с Джулией Робертс, Дженнифер Энистон и Джейсоном Судейкисом, а затем вместе с Куртом Расселом и Марком Уолбергом сыграла в фильме-катастрофе «Глубоководный горизонт».
В 2017 году она появилась вместе с Чедвиком Босманом в фильме «Маршалл», посвященном одному из ранних дел судьи Верховного суда Тергуда Маршалла.
Кейт Хадсон в кадре из к/ф «Маршал» (2017). Фото: Global Look Press
Спортивная одежда и книги
В 2013 году Хадсон объединилась с деловыми партнерами Адамом Голденбергом и Доном Ресслером, чтобы запустить фитнес-бренд Fabletics через интернет-магазин модной одежды JustFab.
Актриса стала автором бестселлера New York Times после публикации в 2016 году ее вдохновляющей книги «Просто быть счастливой. Измени себя, не изменяя себе». В 2017 году она повторила успех предыдущей книги, написав новую «Простые радости. Как наполнить счастьем и вкусом каждое мгновение жизни».
Кейт Хадсон подписывает экземпляры своей книги «Просто быть счастливой. Измени себя, не изменяя себе» в магазине Books and Books 19 февраля 2016 года в Бэл-Харборе, Флорида. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Кейт Хадсон была замужем за Крисом Робинсоном, вокалистом группы The Black Crowes, с декабря 2000 года, пока они не развелись в октябре 2007 года. У пары есть один ребенок, мальчик по имени Райдер Рассел Робинсон, который родился в январе 2004 года. Затем она была помолвлена с вокалистом группы Muse Мэтью Беллами, но пара объявила о своем расставании в 2014 году. У них есть сын Бингхэм Хоун Беллами, который родился в 2011 году.
В декабре 2016 года Хадсон отправилась в поход с музыкантом Дэнни Фудзикавой, который превратился в их первое свидание. В апреле 2018 года актриса сообщила, что беременна третьим ребенком, своей первой девочкой. 2 октября 2018 года у пары родилась дочь Рани Роуз Хадсон Фудзикава.
Кейт Хадсон с Дэнни Фудзикавой и детьми. Фото: Global Look Press