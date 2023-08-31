Эксцентричный художник и любимый мужчина советской кинодивы Полищук: биография Сергея Цигаля

Биография звезды

Сергей Цигаль — знаменитый любитель природы. С самого детства он интересовался художественным искусством и в итоге сумел совместить оба увлечения, ведь стал художником-анималистом. Он обрел признание не только в России, но и за рубежом. Цигаль не менее известен тем, что многие годы состоял в браке с кинодивой Любовью Полищук.

Воспитывался в интеллигентной семье, с детства ездил в экспедиции

Сергей Цигаль родился 6 декабря 1949 года в столице России. У него есть как еврейские, так и армянские корни. Мальчик воспитывался в интеллигентной семье, несколько поколений которой занимались творчеством. Его бабушка Мариэтта Шагинян была знаменитой писательницей.

Ранние годы биографии Сережи были счастливыми. Летом семья отдыхала на даче в Коктебеле, где мальчика нянчила вдова поэта Максимилиана Волошина — Мария Степановна. В школьные годы юноша с удовольствием ездил в экспедиции. Он успел побывать в Южно-Сахалинске и на Баренцевом море, изучал флору и фауну Горного Алтая.