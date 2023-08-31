Эксцентричный художник и любимый мужчина советской кинодивы Полищук: биография Сергея Цигаля

Биография звезды
Сергей Цигаль — знаменитый любитель природы. С самого детства он интересовался художественным искусством и в итоге сумел совместить оба увлечения, ведь стал художником-анималистом. Он обрел признание не только в России, но и за рубежом. Цигаль не менее известен тем, что многие годы состоял в браке с кинодивой Любовью Полищук.
Воспитывался в интеллигентной семье, с детства ездил в экспедиции
Сергей Цигаль родился 6 декабря 1949 года в столице России. У него есть как еврейские, так и армянские корни. Мальчик воспитывался в интеллигентной семье, несколько поколений которой занимались творчеством. Его бабушка Мариэтта Шагинян была знаменитой писательницей.
Ранние годы биографии Сережи были счастливыми. Летом семья отдыхала на даче в Коктебеле, где мальчика нянчила вдова поэта Максимилиана Волошина — Мария Степановна. В школьные годы юноша с удовольствием ездил в экспедиции. Он успел побывать в Южно-Сахалинске и на Баренцевом море, изучал флору и фауну Горного Алтая.
Сергей Цигаль в молодости. Фото: кадр из фильма «Люди в океане» (1980)
После окончания школы парень поступил в Московский государственный университет на географический факультет. Еще до получения диплома он начал работать в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Позже, уже квалифицированным специалистом, молодой человек был отправлен в рейс по Индийскому океану.
Однако спустя некоторое время Цигаль все-таки решил продолжить дело своих родителей, начал заниматься художественным творчеством. Но отец настаивал, что без специального образования настоящим художником не стать, и парень поступил в училище.
Диплом училища молодой человек получил в 1986 году, он выучился на кафедре конструирования мебели, ведь на художественное отделение его не взяли.
Спустя несколько лет Цигаля приняли в Союз художников. К этому времени он активно участвовал в выставках, его картины демонстрировались не только в России, а и в галереях Франции, США, Великобритании.
Сергей Цигаль. Фото: соцсети
Основной темой картин художника стала природа. Он известен точным и детальным изображением животных, птиц, насекомых. Отдельного внимания удостоилась серия офортов «Дуня и Кися», ее Сергей Викторович посвятил домашним питомцам.
С приходом нового века картины художника остались популярны и интересны. В 2018 году в галерее на Пречистенке прошла выставка «Своя линия», а год спустя автор продемонстрировал свои работы в Коктебеле.
Успел Цигаль попробовать силы и в качестве актера. Его экранный дебют состоялся в 1980 году в фильме «Люди в океане». Позже в фильмографии знаменитости появились такие проекты, как «День святого Валентина» и «Аромат шиповника».
Любовь Полищук, Сергей Цигаль и Алексей Макаров. Фото: соцсети
Увлечение кулинарией
Российской публике Сергей известен как ведущий-кулинар. В 1995 году Сергей Пахоменко пригласил Цигаля писать статьи по кулинарии. Далее он начал печататься и в нескольких изданиях. У художника богатый жизненный опыт, он много путешествовал и из каждой страны привозил уникальный рецепт.
После того как начала выпускаться кулинарная телепрограмма «Охотники за рецептами», Михаил Ширвиндт и Александр Коняшов предложили Цигалю и его супруге стать ведущими. Выпуски выходили на Первом канале, в них пара делилась кулинарными секретами.
Сергей Цигаль в программе «Охотники за рецептами». Фото: соцсети
Отношения с Любовью Полищук
После того как Сергей впервые увидел на экранах красавицу-актрису Любовь Полищук, он обзвонил всех общих приятелей с просьбой их познакомить. Строптивая звезда не сразу ответила на ухаживания взаимностью, но в итоге ребята стали жить вместе. А когда избранница забеременела, Цигаль сделал ей предложение руки и сердца.
В 1984 году у пары родилась дочь Мариэтта Цигаль-Полищук, названная в честь бабушки художника. Она пошла по стопам матери, стала актрисой. Некоторое время в семье жил актер Алексей Макаров — сын Любови Григорьевны от прошлого брака.
Сергей Цигаль с Любовью Полищук и Мариэттой Цигаль-Полищук. Фото: соцсети
Сергей Викторович переживал утрату тяжело, у него начались проблемы с сердцем. Только спустя три года он вышел в свет с новой избранницей, на фото поклонники заметили поразительное внешнее сходство с Полищук. Художник предпочел воздержаться от комментариев и впредь не посвящал журналистов в подробности личных отношений. Известно, что сейчас он воспитывает внука.
Сергей Цигаль со второй женой. Фото: соцсети
Цигаль сейчас
В прошлом году Сергей Викторович продолжал вести активную жизнь. Он много путешествовал, занимался творчеством, участвовал в общественных мероприятиях. Художник нечасто дает интервью, но старается рассказывать о значимых изменениях в своей творческой жизни.