Добродушный толстяк с тяжелой судьбой и уникальным талантом: жизнь и творчество певца Сергея Крылова

Биография звезды

Сергей Крылов — колоритный и энергичный представитель российского шоу-бизнеса. Его песни звучали и звучат во многих домах. Название веселой песни «Стюардесса по имени Жанна» неизменно вызывает улыбку и желание допеть следующую строчку. Несмотря на образ доброго и улыбчивого любимца публики, его биография представляет собой тяжелый путь с большим количеством испытаний.

Развод родителей и гибель родных

Сергей Крылов родился 25 августа 1961 года в Туле. Мама Сережи, Валентина Ильинична, трудилась на предприятии оборонной промышленности. Там она работала с 18 лет до конца жизни. С родным папой мальчика женщина развелась.

Главой семейства и любящим отцом для Сергея стал Алексей Тарханов. Из воспоминаний Крылова известно, что отношения с отчимом сложились теплые и дружелюбные. Тарханов стал для Сергея авторитетом.

Летом 2004 года случилось большое горе. Валентина и Алексей Тархановы были убиты в собственной квартире в Туле. На тот момент матери известного шоумена было 63 года, отчиму (ветерану войны) — 78.