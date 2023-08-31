Добродушный толстяк с тяжелой судьбой и уникальным талантом: жизнь и творчество певца Сергея Крылова

Биография звезды
Сергей Крылов — колоритный и энергичный представитель российского шоу-бизнеса. Его песни звучали и звучат во многих домах. Название веселой песни «Стюардесса по имени Жанна» неизменно вызывает улыбку и желание допеть следующую строчку. Несмотря на образ доброго и улыбчивого любимца публики, его биография представляет собой тяжелый путь с большим количеством испытаний.
Развод родителей и гибель родных
Сергей Крылов родился 25 августа 1961 года в Туле. Мама Сережи, Валентина Ильинична, трудилась на предприятии оборонной промышленности. Там она работала с 18 лет до конца жизни. С родным папой мальчика женщина развелась.
Главой семейства и любящим отцом для Сергея стал Алексей Тарханов. Из воспоминаний Крылова известно, что отношения с отчимом сложились теплые и дружелюбные. Тарханов стал для Сергея авторитетом.
Летом 2004 года случилось большое горе. Валентина и Алексей Тархановы были убиты в собственной квартире в Туле. На тот момент матери известного шоумена было 63 года, отчиму (ветерану войны) — 78.
Маленький Сережа Крылов. Фото: соцсети
Сам Крылов с детства тяготел к творчеству: его привлекал репертуар эстрадного певца Иосифа Кобзона. Родственники знаменитости вспоминают, что напевал Сергей раньше, чем произнес первую фразу.
В 1977 году будущий певец стал выпускником музыкальной школы. Спустя год — общеобразовательной. Сережа решил посвятить жизнь актерскому мастерству и подал документы на поступление в театральный институт в городе Ярославле.
Первая попытка стать студентом театрального не увенчалась успехом. Но упорным трудом Крылов добился своего, с 1981 года он начинает обучение в институте. Спустя четыре года он закончил учебное заведение.
Начало творческого пути Крылова
Творческий путь Сергея начинается в Москве. После получения диплома он пришел работать на звукозаписывающую студию. Там будущая звезда нашел себя в роли музыканта и шоумена.
Сергей Крылов. Фото: соцсети
Впервые молодого и амбициозного Сергея заметил музыкант Левон Варданян. Вместе с ним Крылов начинал звездный путь. В 1986 году состоялись первые гастроли певца, а уже через год был выпущен альбом «Иллюзия жизни». Осенью 1987 года состоялся дебют клипа на песню «Черное море».
Появление клипа «Здравствуйте, Алла Борисовна» стало еще одним серьезным шагом на пути к успеху. Съемки посетила сама певица. Известно, что 1989 год Сергей провел в Индии, работая над фильмом Made in India.
Декабрь 1991 года стал для музыканта особенным. В этом году вышел трек «Девочка», которая стала абсолютным хитом. Помимо концертов, Крылов успевал принимать участие в съемках. Он появился в нескольких эпизодах фильмов и даже сыграл главную роль в «Мечте идиота».
Увы, вариант «Золотого теленка» не нашел своего зрителя. Образ хитроумного Остапа Бендера не удался Крылову, поэтому актерской деятельностью он плотно не занимался.
Сергей Крылов в образе Остапа Бендера. Фото: соцсети
Выпуск новых пластинок и мистика в судьбе Крылова
В 1994 году Сергей Крылов спонсировал первую российскую участницу «Евровидения». Песня «Вечный странник» оказалась на девятом месте. Этот год стал для шоумена плодотворным: был выпущен еще один альбом, в основу которого легли стихи Виктора Пеленягрэ «Ангел 421».
К слову, порядок цифр в названии проекта Крылов считал мистическим. Шоумена заинтересовала нумерология в то время. В тридцать три года он начал российский тур. По задумке в проекте должны были участвовать мировые звезды.
Свой новый проект шоумен записал в Америке. Кроме Крылова, звезд на диске не было. Благотворительности тоже не случилось, но разговоры вокруг этого велись долго.
В том же 1994 году вышел альбом «Порт Саид». Было продано более 500 тысяч экземпляров этого сборника. Уже через год после этого прошел сольный концерт Сергея Крылова в Нью-Йорке.
Сергей Крылов. Фото: соцсети
Музыка шоумена вкупе с запоминающейся внешностью стали классикой российского шоу-бизнеса. Весельчак ростом в 178 см и весом 127 кг исполняет хиты, которые десятилетиями остаются популярными. В 2017 году вышли Song About Moscow и «Песня о маленьком трубаче». Сергей Крылов продолжает активную работу на музыкальном поприще.
Личная жизнь звезды 90-х
В Туле много лет назад Крылов познакомился со своей будущей первой женой. Лариса Макарова родила ему дочь Каролину, но этот брак очень быстро распался. Сергей не скрывает, что с ребенком связь он поддерживал очень редко.
В 2012 году СМИ отыскали Каролину, которая на тот момент жила в плохих условиях. История поддалась огласке, и это стало первым шагом на пути к общению отца и дочери.
Сергей Крылов со второй женой и сыном. Фото: соцсети
Следующую избранницу Сергей Крылов встретил в студенческие годы. Любовь Дробовик училась вместе с ним на одном факультете Ярославского университета. Молодые люди узаконили отношения, а в 1992 году стали родителями сына Яна.
С 2014 года Любовь вместе с сыном находятся в Штатах. Ян выбрал факультет истории кинокомиксов в местном колледже. Сейчас Крылов с гордостью рассказывает о достижениях сына.
Сергей Крылов. Фото: соцсети
Крылов сейчас
Сегодня шоумен продолжает давать концерты и выпускать новые песни. Последние годы богаты на концерты и выступления в разных городах России. Крылову также подпевают на концертах и всячески поддерживают его творческие и личные начинания.