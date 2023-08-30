Мария Лемешева: как стала ведущей Первого канала, когда возглавила журнал о кино и почему отцом ее ребенка считают Никиту Михалкова

Журналист и телеведущая Мария Николаевна Лемешева родилась в Москве 14 августа 1970 года. Отец трудился инженером, мать – преподавателем истории искусств. Мария совмещала учебу в школе с посещением музыкальной школы (скрипка) и студии живописи. Когда пришло время выбирать вуз, остановилась на филологическом факультете МГУ. По его окончании стала изучать искусствоведение в Цюрихском университете.
Телевидение
Путь в журналистику Лемешева начала в конце 90-х с телеканала ТВ-6. Она стала работать редактором международного отдела, позднее – репортером, выезжала на съемки на самые разные темы – от пожаров до колоний. Пройдя через тернии корреспондентских будней, Мария оказалась в должности культурного обозревателя, а также ведущей итогового выпуска «Шесть новостей недели».
Мария Лемешева на съемках. Фото: соцсети
В 2000 года Лемешева переходит на работу на телеканал REN-TV, в отдел культуры. Но с 2002 по 2006 год становится специальным корреспондентом в Дирекции информационных программ Первого канала.
Мария Лемешева в эфире "Вестей". Фото: соцсети
В ее обязанности в те годы входило освещение важных культурных событий федерального и мирового масштаба в таких передачах, как «Новости», «Время», «Воскресное время». Также в ее обязанности входили съемки документально-публицистических фильмов об отечественном кино, о советских и российских актерах по заказу Первого канала.
Мария Лемешева на съемках рубрики "Вкусные советы". Фото: соцсети
С 2007 по 2013 год Лемешева становится ведущей передачи «Другие новости», повествующей о событиях без политики. Программа в 2007 году была номинирована на премию ТЭФИ в категории «Лучшая информационно-развлекательная программа».
Печать и глянец
Параллельно с телевидением Лемешева развивалась в колумнистике и стала кинообозревателем. Она писала для «Теленедели», Marie Claire, Cosmopolitan, Hello, Posta-magazine и других, а позднее и сама становилась героиней публикаций в глянце. Также Мария была экспертом рубрики о кино на радио.
Журнал "Кинорепортер" в Каннах. Фото: соцсети
В 2011 году возглавила российскую редакцию американского журнала The Hollywood Reporter и вплоть до завершения лицензии в 2018 году была его главным редактором.
Мария Лемешева на церемонии вручения. Фото: соцсети
Своего рода преемником «американца» стал журнал «Кинорепортер», первый номер которого вышел осенью 2018 года и в котором Мария Лемешева заняла должность главреда и редакционного директора. Как можно понять из названия, издание посвящено кино и его популяризации.
Личная жизнь
Свою личную жизнь Лемешева предпочитает не афишировать. Известно, что в молодости она была замужем, это был ранний брак, а регистрировать отношения пришлось ради квартиры. Но имя экс-супруга Мария не раскрывала.
В одном из интервью телеведущая рассказывала, что через неделю после развода ее позвал замуж коллега. Также было несколько романов, очень скоро закончившихся.
Мария Лемешева с дочкой Марфой. Фото: соцсети
В 2011 году Мария впервые стала мамой. У нее родилась дочка, которую она назвала Марфой. По слухам, отцом единственного ребенка журналистки является не кто иной, как Никита Михалков. Якобы, ради нее он даже уходил из семьи, а она, будучи замужем, спешно развелась. Однако, подтверждений этим домыслам никто не дает. Есть ли у Лемешевой сегодня спутник сердца, она не сообщает подписчикам.
Никита Михалков. Фото: Global Look Press
Внешность
Лемешева ростом 170 см обладает яркой внешность, тщательно следит за своей фигурой и очень быстро пришла в форму после родов несмотря на то, что набрала тогда знатно – 78 кг.
Карьера сегодня
В настоящее время Лемешева продолжает трудиться в журнале «Кинорепортер». Редакцией было учреждено две премии – «Аванс» и «Событие года», которые ежегодно вручаются самым ярким представителям отечественного киноискусства. И в 2022 году состоялась 10-я, юбилейная церемония вручения премий.