Мария Лемешева: как стала ведущей Первого канала, когда возглавила журнал о кино и почему отцом ее ребенка считают Никиту Михалкова

Журналист и телеведущая Мария Николаевна Лемешева родилась в Москве 14 августа 1970 года. Отец трудился инженером, мать – преподавателем истории искусств. Мария совмещала учебу в школе с посещением музыкальной школы (скрипка) и студии живописи. Когда пришло время выбирать вуз, остановилась на филологическом факультете МГУ. По его окончании стала изучать искусствоведение в Цюрихском университете.

Телевидение

Путь в журналистику Лемешева начала в конце 90-х с телеканала ТВ-6. Она стала работать редактором международного отдела, позднее – репортером, выезжала на съемки на самые разные темы – от пожаров до колоний. Пройдя через тернии корреспондентских будней, Мария оказалась в должности культурного обозревателя, а также ведущей итогового выпуска «Шесть новостей недели».