Почему Юрий Шевчук воспитывал сына один: о чем молчит лидер «ДДТ»

В 1979 году Юрий стал участником группы, которая репетировала в Уфимском ДК. Вскоре было придумано название группы – «ДДТ». Так называлось ядовитое средство, предназначенное для борьбы с домашними насекомыми. В 1982 году появился первый альбом группы – его записывали в нелегальной студии, и в него вошла, помимо прочих, песня «Не стреляй», посвященная войне в Афганистане. Альбом получил название «Компромисс» и быстро стал популярным.

Шевчук всегда поднимал в своих песнях злободневные проблемы. Это воспринималось властями как бунт, и у музыканта довольно часто происходили конфликты на этой почве. Группа «ДДТ» была объявлена запрещенной, Шевчук преследовал КГБ, но он продолжал давать «подпольные» концерты, всерьез рискуя своей свободой.

В 1985 году Шевчук перебрался в Ленинград и собрал там «золотой» состав группы «ДДТ». Перестройка, а затем и распад Советского Союза, позволили музыкантам-бунтарям выйти на большую сцену. Шевчук быстро вошел в авангард русского рока. Поклонники полюбили его песни «Родина», «Ты не один», «Рожденный в СССР».

Альбом «Я получил эту роль» был выпущен гигантским тиражом – 2 миллиона, и все диски были раскуплены молниеносно. В 90-х Шевчук представил новые песни, которые стали громким событием в мире рок-музыки и его визитными карточками: «Дождь», «В последнюю осень», «Что такое осень», «Агидель (Белая река)», «Ночь-Людмила»…