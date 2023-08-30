Почему Юрий Шевчук воспитывал сына один: о чем молчит лидер «ДДТ»

Юрий Шевчук – вот уже много лет лидер рок-группы «ДДТ». Его песни знают и любят миллионы поклонников. Но мало кто из них подозревает о личных драмах знаменитого музыканта.
Мог стать художником
Юрий Шевчук в детстве. Фото: соцсети
Юрий Шевчук родился 16 мая 1957 года в небольшом поселке Ягодное Магаданской области. Семья была многонациональная, с интересной историей. Отец музыканта, Юлиан Сосфенович, приехал на Север с Украины. Мама, художница Фания Акрамовна, происходила из татарской семьи, она выросла в Уфе, и Шевчук вспоминал, что в детстве отлично говорил на татарском языке. Мальчику нравилось рисовать, он занимался в художественной школе, а потом начал учиться еще и музыке.
Бунтарь Шевчук
Юрий Шевчук в молодости. Фото: соцсети
Родителей, правда, беспокоила бунтарская натура, которая проявилась в Юре в подростковом возрасте. В 15 лет он оказался в милиции – за скандальный рисунок на футболке. Парень получил прозвище «Обличитель» – он смело высказывал все, что думал, не заботясь о последствиях.
К тому времени семья Шевчуков уже перебралась в Уфу. Окончив школу, Юрий поступил в педагогический институт, а на каникулах подрабатывал в студенческих стройотрядах. Он не боялся никакой работы – был кочегаром и сторожем, слесарем и дворником… Получив диплом, Шевчук три года проработал учителем рисования в деревенской школе. В то же время он не мог расстаться и с музыкой – играл в самодеятельных коллективах и писал песни.
«ДДТ»: песни и конфликты
Группа «ДДТ» в 2012 году. Фото: Википедия
В 1979 году Юрий стал участником группы, которая репетировала в Уфимском ДК. Вскоре было придумано название группы – «ДДТ». Так называлось ядовитое средство, предназначенное для борьбы с домашними насекомыми. В 1982 году появился первый альбом группы – его записывали в нелегальной студии, и в него вошла, помимо прочих, песня «Не стреляй», посвященная войне в Афганистане. Альбом получил название «Компромисс» и быстро стал популярным.
Шевчук всегда поднимал в своих песнях злободневные проблемы. Это воспринималось властями как бунт, и у музыканта довольно часто происходили конфликты на этой почве. Группа «ДДТ» была объявлена запрещенной, Шевчук преследовал КГБ, но он продолжал давать «подпольные» концерты, всерьез рискуя своей свободой.
В 1985 году Шевчук перебрался в Ленинград и собрал там «золотой» состав группы «ДДТ». Перестройка, а затем и распад Советского Союза, позволили музыкантам-бунтарям выйти на большую сцену. Шевчук быстро вошел в авангард русского рока. Поклонники полюбили его песни «Родина», «Ты не один», «Рожденный в СССР».
Альбом «Я получил эту роль» был выпущен гигантским тиражом – 2 миллиона, и все диски были раскуплены молниеносно. В 90-х Шевчук представил новые песни, которые стали громким событием в мире рок-музыки и его визитными карточками: «Дождь», «В последнюю осень», «Что такое осень», «Агидель (Белая река)», «Ночь-Людмила»…
Юрий Шевчук на сцене. Фото: Global Look Press
Шевчук продолжал оставаться «Обличителем». Он конфликтовал с властями и правоохранительными органами, с Филиппом Киркоровым и Сергеем Шнуровым, он писал едкие сатирические песни, направленные против «попсы»… С наступлением нового тысячелетия мотивы его песен несколько изменились, в них появились философские и религиозные нотки.
Концерты и фестивали
Юрий Шевчук – постоянный участник фестиваля «Нашествие», в 2018 году он был его хедлайнером. Огромный успех получила программа Шевчука «Черный пес Петербург». После поездки в Чечню появились новые композиции музыканта-бунтаря – о войне и настоящих мужчинах.
В 2020 году планировался большой гастрольный тур «ДДТ» в честь 40-летнего юбилея группы. Но пандемия коронавируса нарушила эти планы. Впрочем, для музыканта период самоизоляции прошел с пользой: он сосредоточился на творчестве и написал много новых песен, которые потом вошли в сборник «Территория ДДТ». В его песнях последних лет сочетаются бунтарские настроения с лирическими и душевными нотками, что особенно привлекает его поклонников.
Шевчук в кино
Юрий Шевчук в сериале «Жила-была одна баба». Фото: кадр из сериала
Снимался Юрий Шевчук и в кино – зрители могли видеть его в фильмах «Духов день», «Вовочка», «Батюшка», в сериале «Жила-была одна баба»… Кроме того, музыкант создавал песни специально для фильмов – его композиции звучат в картинах «Географ глобус пропил», «Generation П», «Господа офицеры», «Азазель».
Как Шевчука внесли в список миллионеров
Узнав однажды о том, что его фамилия оказалась в списке «Форбс» на 45-й строчке в списке миллионеров, Шевчук очень удивился. А потом написал издателям:
«С прискорбием вынужден сообщить, что слухи о моем богатстве сильно преувеличены. Два года группа «ДДТ» работает в студии над новым альбомом и программой. Гастроли за это время были крайне редки и финансовым благополучием не грозили, однако семьи музыкантов не голодают.
Если публика придет на наши концерты, она поможет выбраться из долгов, в которых мы погрязли по уши в связи с постановкой новой программы. Но пока есть творчество, мы рады. Три миллиона кликов на имя «ДДТ» в Интернете – вот наше истинное богатство».
Общественная деятельность
Юрий Шевчук много лет занимается благотворительной деятельностью, помогая инвалидам. Однако делает он это негромко, чуть ли не тайком, не стремясь получить выгоду за счет тех, кому тяжело. Например, в 2007 году, получив премию «Триумф» – за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, – он все деньги перечислил военнослужащим, пострадавшим в ходе чеченских войн.
Эльмира Бикбова и сын Петр
Эльмира Бикбова. Фото: соцсети
Еще совсем молодым человеком, проживая в Уфе, Шевчук познакомился с 17-летней девушкой. Ее звали Эльмира Бикбова, она была начинающей балериной. Высокий статный бунтарь (рост Шевчука – 180 см, весит он 78 кг) сразу привлек внимание Эльмиры. Они начали встречаться, поженились, у них родился сын, которому дали имя Петр.
А в 24 года Эльмира скончалась от онкологического заболевания. Смерть жены стала жестоким ударом для музыканта. В память об Эльмире он написал песни «Беда», «Когда ты была здесь», «Вороны», посвятил ей альбом «Актриса Весна». Один из друзей – Стас Намин – помог тогда Шевчуку посетить Иерусалим. Эта поездка стала для музыканта спасением. Он побывал в храме у Гроба Господня, много думал, а в завершение поездки принял крещение.
Петр, старший сын Юрия Шевчука. Фото: соцсети
Сына Шевчук воспитывал самостоятельно. Когда Петр повзрослел, он поступил в кадетский корпус, служил в морской пехоте, а потом стал программистом. Он пишет музыку и занимается дизайном.
Марьяна Полтева и сын Федор
Марьяна Полтева с сыном Федором. Фото: соцсети
В 1990 году у Шевчука родился сын Федор. Его матерью стала актриса Марьяна Полтева, с которой музыкант жил некоторое время. После расставания Марьяна уехала в Германию и увезла Федора, так что музыкант видит сына нечасто.
Екатерина Дятлова и счастье в браке
Юрий Шевчук и Екатерина Дятлова. Фото: соцсети
Сейчас Юрий Шевчук женат на Екатерине Дятловой – она не актриса и не певица, но постоянно находится рядом с мужем, помогая ему на гастролях. Общих детей у них нет. Шевчук не любит рассказывать о личной жизни, но признается, что счастлив в этом браке.
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Отмены концертов
Весной 2022 года на своем концерте в Уфе Шевчук произнес резкую речь со сцены, после чего музыканта задержали и завели на него административное дело. В последнее время концерты Юрия Шевчука в России отменяются один за другим.