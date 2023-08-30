Как Александр Песков покорил Аллу Пугачеву, очаровал Людмилу Гурченко и фиктивно женился

Когда в середине 90-х годов в Ялте выступление Александра Пескова увидела Алла Пугачева, она попросила Филиппа Киркорова купить цветы и бросить к его ногам. Настолько ей понравилось выступление этого пародиста в ее собственном образе.
И это и не удивительно! Ведь сам Песков признается, что может перевоплотиться в любого персонажа за десять секунд.
Детство и родители
Мастер пародийного жанра появился на свет 13 февраля 1962 года в небольшом городке Коряжме. Александр родом из простой семьи, не связанной с миром искусства: его родители трудились на целлюлозно-бумажном комбинате.
Как рассказывал сам Песков, его мама хотела, чтобы у нее родилась девочка, поэтому и выбрала универсальное имя, подходящее как мужчине, так и женщине. Пародист уверен, что этот фактор тоже сыграл свою роль в выборе его предназначения.
Александр Песков в детстве. Фото: соцсети
Маленький Саша захотел стать артистом еще в шесть лет. Неслучайно в детстве он посещал кружки при Дворце культуры комбината. А еще юный Саша Песков талантливо рисовал карикатуры, подмечая в окружающих те черты, которые характеризовали их наиболее точным образом.
Учеба и работа в театре
Однако после окончания восьмого класса Александр решил поступить в Ярославское театральное училище, правда, поход в цирк поменял его планы. И в итоге в 1979 году Песков подал документы в Московское цирковое училище им. Румянцева, но после третьего курса ушел в армию.
Хотя и там не забывал о своем увлечении – руководил Ансамблем песни и пляски Таманской дивизии. Вернувшись на «гражданку», юноша планировал продолжить обучение, но после неудачно выполненного сальто-мортале приземлился на шею и сломал несколько позвонков. Пришлось нести его домой на носилках.
Ситуацию усугубляло и то, что в это время отец Александра ушел из семьи, а у его мамы возникли проблемы с ногами. И пародисту, который и сам мучился от болей, приходилось ухаживать и за родительницей. Однако вода камень точит. Реабилитация и упорные тренировки помогли Александру Пескову восстановиться, однако о карьере циркового артиста все равно пришлось забыть.
Александр Песков в молодости. Фото: ruscircus.ru
Когда Александр Песков уже состоялся как артист, он отучился в Российской академии театрального искусства, где окончил режиссерское отделение на отлично и получил красный диплом.
Творческая карьера Пескова началась с работы в региональных театрах. Так, в 1984 он служит в Котласском драмтеатре, где задействован преимущественно в детских постановках. А год спустя становится обладателем первой премии на конкурсе чтецов имени Михайло Ломоносова в Архангельске.
Также Александр Песков успел поработать конферансье в Пермской и Калининградской областных филармониях, пока не решился приехать в Москву по приглашению Бориса Брунова, худрука Театра эстрады, на сцене которого дебютировал в жанре синхробуффонады.
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Пародии
А заниматься пародиями Александр начал еще в 1980 году в доме Владимира Никольского. И первый же образ, который он воплотил в жизнь, принадлежал Алле Пугачевой. Зрители пребывали в таком восторге, что советовали Александру не останавливаться на достигнутом и продолжать свои творческие эксперименты. Впоследствии Песков еще не раз примерял на себя облик Примадонны.
А потом в его творческом портфолио появились и другие образы. Однажды Песков спародировал Жанну Агузарову – да так, что Клара Новикова, приняв пародиста за реальную Жанну, подарила ему цветы. И они оба потом долго смеялись над этой ситуацией.
«Это костюмированная, постановочная шоу-программа, с элементами «бродвейского шоу», качественное сценическое действо с балетом и исполнителями. Это интерактив, шоу пластики, танца, эксклюзивных постановок и костюмов», - так Песков представляет свои номера на своем официальном сайте. Важно отметить, что пародист не использует фонограмму, а поет своим голосом.
Александр Песков вошел в роль. Фото: Global Look Press
Чаще всего Александр перевоплощается в женщин. А своим любимым образом называет Людмилу Гурченко, с которой был хорошо знаком и обсуждал идеи для номера. Пародист также дружил с Валентиной Толкуновой, Людмилой Зыкиной и многими другими артистками, которые, по его собственному признанию, называли его Сашенькой и «наш любимый».
Стоит добавить, что Александр Песков изображает не только «классиков», но и «современников».
«Жанну Фриске я представлял, Ани Лорак, Ольгу Бузову. А кого еще? Все! Больше на слуху и нет. Да, что-то делают хорошо. Но это не Алла Пугачева или Майя Кристалинская», - пояснял Александр Песков в интервью изданию news.ru.
Так что женщин в его творческой биографии всегда хватало. А что же происходило в личной жизни виртуоза пародий?
Жена Галина Хайруллина
Со своей женой Галиной Хайруллиной Александр познакомился в драматическом театре Котласа. Как признавался в одном из своих интервью Песков, это была не страсть, а больше любовь-дружба.
Однажды Галина пригласила коллегу к себе в гости, а он остался с ночевкой, поскольку девушка жила рядом с театром, и так было удобнее добираться. Вскоре после этой ночи молодые люди начали встречаться, а потом и поженились. У них родилась дочка Дарья.
Александр Песков с женой и дочерью. Фото: соцсети
Однако впоследствии супруги расстались, но все равно продолжали поддерживать дружеские отношения. И когда Александр Песков узнал, что у его жены рак четвертой стадии, то включился в борьбу за ее жизнь. Женщину прооперировали.
«А дальше началась борьба. Моя личная война с раком за жизнь моей жены. Пять курсов химиотерапии, потеря волос, парики, благо, у меня их полно… После каждого сеанса «химии» у Гали был жуткий «отходняк» — ходила, держась за стенки», - вспоминал Александр.
К счастью, Галина выжила, восстановилась после страшной болезни и сейчас преподает детям театральное мастерство в Москве.
А вот с дочерью, которая ныне работает директором группы «Непоседы», у Александра Пескова одно время складывались сложные отношения. В интервью программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой он признался, что не общается с Дарьей из-за ее возлюбленного, которого считает непорядочным человеком, ищущим везде выгоду.
Александр Песков с дочерью. Фото: соцсети
По словам Пескова, его дочери вечно «везло» на ухажеров. Один намеревался за счет артиста отдохнуть на египетском курорте, другой бросил в Галину Хайруллину бокал с виски. Так что достойных претендентов стать его зятем, по мнению самого Александра, еще не нашлось.
Сейчас, судя по соцсетям, в которых Александр поздравил Дарью с днем рождения, отец и дочь помирились.
Фиктивный брак
Ради прописки в Москве Александру довелось заключать и фиктивный брак. И причем он женился на 65-летней Елизавете – женщине, страдающей алкогольной зависимостью – обладательнице комнаты в коммунальной квартире, где было прописано еще человек 15.
А ценой вопроса была всего лишь бутылка водки. На регистрацию брака невеста пришла навеселе. А когда нужно было расписываться под своей фамилией, вместо нужной подписи поставила крестик – просто не умела писать.
Александр Песков. Фото: соцсети
«Как настоящие артисты, мы должны были доиграть эту пьесу до конца! Все было, как на настоящей свадьбе — тосты, песни, застольные разговоры», - написал Александр Песков в своей книге «Мужчина в колготках».
После получения заслуженного вознаграждения фиктивная жена пропала из жизни Александра. А через месяц он узнал, что ее не стало.
Александр Песков. Рост и вес
Рост Александра - 166 сантиметров, а вес - 65 килограммов.
Александр Песков сейчас: доходы и чем занимается
В конце декабря 2020 года вышла автобиографическая книга Александра Пескова «Мужчина в колготках». Кстати, пандемийный год дался пародисту очень нелегко.
В одном из своих интервью мастер пародий отмечал, что его концертная деятельность практически прекратилась. Дошло до того, что из-за отсутствия возможности платить ипотеку пародист чуть не лишился собственной квартиры. Благо, банк предоставил ему возможность взять кредитные каникулы.
Тем не менее, Песков никогда не терял оптимизма. В 2022 году он дал большой юбилейный концерт, приуроченный к своему 60-летию, и также пообщался с журналистами.
Александр Песков. Фото: Global Look Press
А в ноябре того же года в интервью программе «Секрет на миллион» в разговоре с Лерой Кудрявцевой посетовал на то, что испытывает большие материальные затруднения – такие, что порой даже не хватает на хлеб. И если бы не помощь директора, то Александру Пескову пришлось бы совсем туго.
«У меня дома есть стаканчик, и директор там оставляет 1000 рублей на всякий случай. И я втихушку достаю оттуда», - заявил он в шоу «Секрет на миллион».
Также артист рассказал о том, что с деньгами ему помогает мама, и кроме того, он дает частные уроки, получая за это по 10. 000 – 15. 000 рублей в месяц.
Кстати, в интервью порталу news.ru артист говорил, что в современном мире практически не появляются новые яркие образы, некого пародировать. И, дай Бог, чтобы появились новые Иосифы Кобзоны и Георги Отсы. Но, к сожалению, ушла великая школа МХАТа: Немирович-Данченко, Станиславский, Мейерхольд, объяснял пародист.
Александр Песков. Фото: Global Look Press
«Я вообще считаю, что, когда меня не станет, жанр пародии уйдет, - однажды признавался Александр. - Потому что для того, чтобы делать так же, нужно быть вторым Александром Песковым, а второго Пескова не будет. Никогда. Ведь никто другой не проживет мою жизнь...».
Говорят, что незаменимых нет, но есть неповторимые!
Александр Песков готовится к роли Леди ГаГи. Фото: Global Look Press
Александр Песков с мнимой Аллой Пугачевой. Фото: Global Look Press