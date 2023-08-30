Как Александр Песков покорил Аллу Пугачеву, очаровал Людмилу Гурченко и фиктивно женился

Когда в середине 90-х годов в Ялте выступление Александра Пескова увидела Алла Пугачева, она попросила Филиппа Киркорова купить цветы и бросить к его ногам. Настолько ей понравилось выступление этого пародиста в ее собственном образе.

И это и не удивительно! Ведь сам Песков признается, что может перевоплотиться в любого персонажа за десять секунд.

Детство и родители

Мастер пародийного жанра появился на свет 13 февраля 1962 года в небольшом городке Коряжме. Александр родом из простой семьи, не связанной с миром искусства: его родители трудились на целлюлозно-бумажном комбинате.

Как рассказывал сам Песков, его мама хотела, чтобы у нее родилась девочка, поэтому и выбрала универсальное имя, подходящее как мужчине, так и женщине. Пародист уверен, что этот фактор тоже сыграл свою роль в выборе его предназначения.