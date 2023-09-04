Спецназовец, спортсмен или автомеханик? Кем на самом деле был Лелик - тайны «Бриллиантовой руки»

В Советском Союзе безработных не было. И Лелик, и Козодоев, и «Шеф» - все были официально трудоустроены. При этом место Лелику досталось весьма «козырное»: в финале картины он с напарником пытается снять гипс с «клиента» в автомастерской, так что, судя по всему, он там и работает. В те времена автомеханик и слесарь были очень уважаемыми людьми и имели отличный доход, так что Лелик абсолютно не бедствует. Кстати, его кличка по сценарию и есть – «Механик», только в фильме об этом не упоминается.

Странный акцент

Еще один интересный момент – необычный акцент Лелика. Если задуматься, он напоминает белорусский. Правда, странный говор появился у Папанова еще раньше – так разговаривает его герой в «Берегись автомобиля», а уж в «Бриллиантовой руке» нам остается только наслаждаться этим неповторимым «эканьем» и «аканьем»: «Нэ беспокойся, Казладоеу!» Интересно, что мама Анатолия Папанова была родом именно из Беларуси, так что, возможно, актер придумал для себя этот акцент в память о маме.

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Итак, что мы имеем в итоге: полное имя Лелика – Леонид, родом он из Беларуси, в прошлом – военный, точнее – спецназовец или морской пехотинец. Кроме того, был успешным спортсменом-тяжелоатлетом. Но обе карьеры сгубило пьянство, после чего Лелик пошел в подручные к бандиту по кличке Шеф.

