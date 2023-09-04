Спецназовец, спортсмен или автомеханик? Кем на самом деле был Лелик - тайны «Бриллиантовой руки»

Лелик - очень загадочный персонаж: обладает навыками опытного офицера, лихо водит автомобиль, владеет приемами рукопашного боя… Кто же он – этот таинственный Лелик?
В исполнении Анатолия Папанова контрабандист Лелик получился очень смешным персонажем, но за этой комичностью прячутся интересные моменты. Режиссер не стал объяснять зрителю, кем был этот герой прежде, до того, как впутался в «темные делишки». И все же мы можем строить догадки относительно его прошлого – это позволяют делать некоторые намеки в фильме.
Параллель с Брежневым
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Начнем с имени. Что значит «Лелик»? Видимо, полное имя персонажа – Леонид: на это почти прямо указывает сцена прощания в порту, когда он «взасос» целует своего напарника Гешу. Ну в точности, как это делал Леонид Ильич Брежнев, - тот обожал расцеловывать лидеров дружественных стран!
Бывший спортсмен
В сценарии «Бриллиантовой руки» имеются упоминания о том, что в прошлом герой Папанова был подающим надежды спортсменом-тяжелоатлетом, которого «списали» из-за склонности к алкогольным напиткам. Кстати, нет ничего удивительного в том, что вчерашний спортсмен влился в ряды преступных элементов: такое, к сожалению, и сегодня случается сплошь и рядом.
Бывший военный
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Скорее всего, после окончания спортивной карьеры, в молодости, Лелик успел послужить спецназовцем (варианты – десантник, боец морской пехоты). Это подтверждают многие моменты: Лелик отлично плавает под водой с аквалангом, профессионально дерется и даже знает, как обращаться с подводной торпедой. Вместо обычных гражданских часов у него – хронометр. А на лацкане пиджака – значок парашютиста.
Наконец, вспомните, как строго Лелик «гоняет» бедного напарника – неудачника Козодоева! Командный тон, четкая постановка задач, жесткое наказание за «проколы». Но, вероятно, из армии он вылетел за пьянство, потеряв с тех пор основные навыки: ввязавшись в рукопашную с «лопухом» Горбунковым, терпит позорное поражение, да и с операцией «Дичь» у него ничего не получилось.
Автомеханик или слесарь
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
В Советском Союзе безработных не было. И Лелик, и Козодоев, и «Шеф» - все были официально трудоустроены. При этом место Лелику досталось весьма «козырное»: в финале картины он с напарником пытается снять гипс с «клиента» в автомастерской, так что, судя по всему, он там и работает. В те времена автомеханик и слесарь были очень уважаемыми людьми и имели отличный доход, так что Лелик абсолютно не бедствует. Кстати, его кличка по сценарию и есть – «Механик», только в фильме об этом не упоминается.
Странный акцент
Еще один интересный момент – необычный акцент Лелика. Если задуматься, он напоминает белорусский. Правда, странный говор появился у Папанова еще раньше – так разговаривает его герой в «Берегись автомобиля», а уж в «Бриллиантовой руке» нам остается только наслаждаться этим неповторимым «эканьем» и «аканьем»: «Нэ беспокойся, Казладоеу!» Интересно, что мама Анатолия Папанова была родом именно из Беларуси, так что, возможно, актер придумал для себя этот акцент в память о маме.
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Итак, что мы имеем в итоге: полное имя Лелика – Леонид, родом он из Беларуси, в прошлом – военный, точнее – спецназовец или морской пехотинец. Кроме того, был успешным спортсменом-тяжелоатлетом. Но обе карьеры сгубило пьянство, после чего Лелик пошел в подручные к бандиту по кличке Шеф.