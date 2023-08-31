Очарование, обаяние и женственность Голливуда: биография актрисы Голди Хоун

Кто такая Голди Хоун?

Голди Хоун начала свою карьеру танцовщицей, но переключилась на актерскую деятельность на телевидении, а затем в кино. Хоун была успешной телевизионной актрисой в 1960-х годах, за это время заработав две номинации на премию «Эмми». Хоун получила премию «Оскар» за свою роль в фильме «Цветок кактуса» 1969 года и была номинирована на «Оскар» после того, как сыграла главную роль в фильме 1980 года «Рядовой Бенджамин», спродюсировав его.

Среди других фильмов — «Птичка на проводе», «Смерть ей к лицу», «Клуб первых жен», «Приезжие» и «Сестры Бэнгер». Длительные отношения Хоун с Куртом Расселом начались после совместной работы над несколькими фильмами, начиная с диснеевского фильма «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр».