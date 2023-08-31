Очарование, обаяние и женственность Голливуда: биография актрисы Голди Хоун

Кто такая Голди Хоун?
Голди Хоун начала свою карьеру танцовщицей, но переключилась на актерскую деятельность на телевидении, а затем в кино. Хоун была успешной телевизионной актрисой в 1960-х годах, за это время заработав две номинации на премию «Эмми». Хоун получила премию «Оскар» за свою роль в фильме «Цветок кактуса» 1969 года и была номинирована на «Оскар» после того, как сыграла главную роль в фильме 1980 года «Рядовой Бенджамин», спродюсировав его.
Среди других фильмов — «Птичка на проводе», «Смерть ей к лицу», «Клуб первых жен», «Приезжие» и «Сестры Бэнгер». Длительные отношения Хоун с Куртом Расселом начались после совместной работы над несколькими фильмами, начиная с диснеевского фильма «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр».
Голди Хоун. Фото: кадр из к/ф «Цветок кактуса» (1969)
Ранняя жизнь и карьера
Актриса и продюсер Голди Джин Хоун родилась 21 ноября 1945 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье музыканта и актрисы. Стала знаменитой после участия в фильме «Рядовой Бенджамин» (1980).
Хоун начала брать уроки балета и чечетки в возрасте 3 лет. В возрасте 18 лет она бросила Американский университет в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы открыть собственную балетную школу, и часто появлялась в качестве профессиональной танцовщицы на выступлениях по всему Нью-Йорку и за рубежом.
Голди Хоун. Фото: кадр из к/ф «Рядовой Бенджамин» (1980)
Основные моменты карьеры
В 1968 году Хоун дебютировала в полнометражном кино в роли танцовщицы в диснеевском фильме «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр», где она познакомилась со своим будущим возлюбленным, американским актером Куртом Расселом.
Жизнерадостная актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за свою роль с Уолтером Маттау в фильме «Цветок кактуса» (1969). Продемонстрировав свою разносторонность, Хоун затем сыграла хорошо оцененную драматическую роль в фильме Стивена Спилберга «Шугарлендский экспресс» 1974 года.
Голди Хоун и Курт Рассел. Фото: кадр из к/ф «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр» (1968)
Хоун также активно работала на телевидении, начав в 1967 году роль соседки-сплетницы Сэнди в ситкоме «Доброе утро, мир». Она стала известна благодаря своим комедийным ролям в телевизионном сериале «Хохмы Роуэн и Мартина» (1968-70), попутно заработав две номинации на премию «Эмми». Кроме того, Хоун была ведущим нескольких специальных программ для CBS и ABC.
Голди Хоун. Фото: кадр из сериала «Хохмы Роуэн и Мартина» (1968-1970)
В 1980 году Хоун продюсировала и снялась в одном из своих самых запоминающихся фильмов «Рядовой Бенджамин», за который она получила номинацию на «Оскар».
Среди других фильмов — «Птичка на проводе» (1990), с Мэлом Гибсоном в главной роли; «Смерть ей к лицу» (1992), с Мерил Стрип в главной роли; «Клуб первых жен» (1996), с Бетт Мидлер и Дайан Китон в главных ролях; «Приезжие» (1999), со Стивом Мартином в главной роли и «Сестры Бэнгер» (2002), в котором она снялась вместе со Сьюзан Сарандон.
Голди Хоун и Мэл Гибсон. Фото: кадр из к/ф «Птичка на проводе» (1990)
Хоун вернулась на большой экран 15 лет спустя, снявшись вместе с Эми Шумер в комедии «Дочь и мать ее» 2017 года. Она так же снялась в роли супруги Санта-Клауса, которую испорлнил Курт Рассел, в рождественских семейных фильмах «Рождественские хроники» (2018) и «Рождественские хроники 2» (2020)
Голди Хоун и Эми Шумер. Фото: кадр из к/ф «Дочь и мать ее» (2017)
Голди Хоун и Курт Рассел. Фото: кадр из к/ф «Рождественские хроники 2» (2020)
Личная жизнь
Хоун познакомилась с актером Куртом Расселом на съемках фильма «Смена курса» (1984). Пара также снялась вместе в романтической комедии «За бортом» (1987). Влюбленные вместе с 1983 года, у них есть сын Уайатт Рассел, который родился 10 июля 1986 года.
Голди Хоун, Курт Рассел и Оливер Хадсон. Фото: Global Look Press
У Хоун также есть двое детей от предыдущего брака с Биллом Хадсоном (1974–1980), актер Оливер Хадсон и актриса Кейт Хадсон, и она является мачехой сына Курта Рассела от предыдущих отношений. Первым мужем Голди Хоун был Гас Триконис; они были женаты с 1969 по 1974 год.
Голди Хоун, Курт Рассел и Кейт Хадсон. Фото: Global Look Press