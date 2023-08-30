Продолжает династию: как дочка Анны Ардовой стала актрисой театра и кино, встречалась с Игорем Хрипуновым, но замуж вышла за другого

Софья Ардова — представительница актерской династии. Она родилась 29 сентября 1996 года у актрисы Анны Ардовой от журналиста Сергея Соколова, пожелавшего вскоре скрыться от обязанностей мужа и отца.
Маленькая Софья Ардова с мамой, актрисой Анной Ардовой. Фото: соцсети
Поэтому папу ей заменил отчим, актер Театра Маяковского Александр Шаврин, за которого мама вышла замуж в 1997 году и которого девочка принимала за родного. У Софьи есть брат Антон Шаврин, он младше на четыре года.
Софья Ардова в детстве. Фото: соцсети
Бабушка Софьи по материнской линии, Мира Валерьяновна, была актрисой ТЮЗа, дедушка Борис Викторович, — художником-постановщиком мультфильмов. Правда, у мамы Софьи был и отчим — когда Анне Ардовой не было и года, мама вышла замуж за известного актера Игоря Старыгина.
Прадед Софьи — Виктор Ефимович Ардов (настоящая фамилия Зигберман) — был писателем и драматургом. Прабабушка Нина Ольшанская — актриса и мать народного артиста РФ Алексея Баталова. Так что неудивительно, что Софья выбрала профессию актрисы.
Маленькая Софья Ардова. Фото: соцсети
Детство Софьи прошло за кулисами Театра им. В.Маяковского, она с удовольствием ходила с мамой и отчимом туда и уже в шесть лет дебютировала как киноактриса. А получив аттестат зрелости, поступила в Школу-студию МХАТ.
Софья Ардова (слева) с отчимом Александром Шавриным, мамой Анной Ардовой и братом Антоном. Фото: соцсети
Театр стал работой
Выходить на подмостки Софья Ардова начала тоже дошкольницей. В шесть лет она стала «актрисой» театра «Дом», в котором играла до 12-летия в спектакле «Двое других». А когда стала студенткой театрального, вошла в стажерскую труппу МХТ им. А. Чехова.
Софья Ардова в пьесе «Спящий принц». Фото: Global Look Press
Правда, в 2018 году актриса покинула эту труппу, предпочтя возможность выбирать из предложений других театров.
Кинокарьера
В шесть лет Софья Ардова снялась в сериале «Воровка-2. Счастье напрокат». После кинодебюта талантливую девочку стали приглашать в другие проекты. В 2008 году маленькая актриса сыграла беспризорницу Полину в драме «Зверобой», причем так правдоподобно, что Ардову-младшую сняли в продолжении.
Софья Ардова в фильме «Крыша». Кадр из фильма
В 2009 году Ардовой уже досталась главная роль. В подростковой драме «Крыша» она сыграла Дашу, предоставленную самой себе и большую часть времени проводящую с подружками на крыше. Экранную мать героини исполнила мама Софьи — Анна Ардова. В следующем году она снялась в мелодраме «Все к лучшему».
Софья Ардова в фильме «Реставратор». Кадр из фильма
Следующее появление Софьи на экране состоялось в 2016 году в сериале «Анна-детективъ» про мистические расследования тандема, состоящего из медиума и сыщика. На следующий год она снялась в сериалах «Психологини» и «Ангел-хранитель».
Софья Ардова на съемках сериала «Женская версия». Фото: соцсети
Знаковой в 2018 году стала роль Ардовой в детективе «Реставратор», в котором она сыграла главную героиню — выпускницу детского дома. Затем в фильмографии актрисы появились сериалы «Женская версия» (2019), «Ростов» (2019), «Магомаев» (2020), «Смерть в объективе» (2020).
Софья Ардова на съемках сериала «Ростов». Фото: соцсети
В комедии «Любовь и монстры» (2021) Софье досталась небольшая роль, где актриса снова снималась со своей знаменитой матерью Анной Ардовой. А в 2022 году с участием Ардовой-младшей в главной роли вышел многосерийный проект «Сахалин-6».
Личная жизнь
В юности Софья встречалась с ровесником-хоккеистом, ради которого, как признавалась мама актрисы, даже с температурой ходила на матчи.
Повзрослев, девушка ростом 172 см и весом 52 кг выбрала себе в партнеры актера Игоря Хрипунова, который на 16 лет был старше нее. Это и стало преградой для развития их романа, впоследствии мужчина признавался, что Софья была слишком молода и не готова к созданию семьи — ей тогда было 23, ему 39.
Софья Ардова и Игорь Хрипунов. Фото: Global Look Press
В 2022 году Ардова вышла замуж за ровесника, актера Дениса Парамонова. Пышное торжество пара не стала делать, ограничившись праздником для своих.
Денис Парамонов. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В настоящее время Ардов-младшая востребована в кино. В 2022 году она начала сниматься в сериале «Провинциальный детектив», который был продлен на новый сезон в 2023 году.