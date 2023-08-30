Продолжает династию: как дочка Анны Ардовой Софья стала актрисой театра и кино, встречалась с Игорем Хрипуновым, но замуж вышла за другого

Бабушка Софьи по материнской линии, Мира Валерьяновна, была актрисой ТЮЗа, дедушка Борис Викторович, — художником-постановщиком мультфильмов. Правда, у мамы Софьи был и отчим – когда Анне Ардовой не было и года, мама вышла замуж за известного актера Игоря Старыгина.

Прадед Софьи Виктор Ефимович Ардов (настоящая фамилия Зигберман) был писателем и драматургом. Прабабушка Нина Ольшанская актриса и мать народного артиста РФ Алексея Баталова. Так что неудивительно, что Софья выбрала профессию актрисы.