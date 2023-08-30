Внезапная гибель брата-близнеца, поездка в Германию и тайны личной жизни: биография шансонье Евгения Кемеровского

Биография исполнителя
Евгений Кемеровский — советский и российский певец, автор сборников стихотворений. Шансон исполнитель романтично называет киномузыкой. Кемеровский считает, что каждая песня в его творческой биографии звучит как отдельная откровенная история, которую он рассказывает слушателям.
Учеба в музыкальной школе и гибель брата-близнеца
Евгений Яковлев (настоящая фамилия звезды) родился 8 августа 1962 года в небольшом поселке Новый Городок Кемеровской области.
Помощь в воспитании мальчика оказывала бабушка. Она учила любимого внука играть на инструментах, в том числе на фортепиано и гитаре. В молодости талантливого парня заметили представители самодеятельных групп. Вместе с этим талантливый Женя занимался в музыкальной школе, которую окончил с отличием.
После получения аттестата Яковлев отправился покорять Смоленский институт физкультуры и спорта. Здесь он изучал вольную борьбу. В 1984 году он окончил учебное заведение.
Евгений Яковлев в юности. Фото: соцсети
После этого начинающий певец оказался в Московской академии спорта, а в 1991-м судьба занесла молодого человека в Берлин. За рубежом он посещал школу искусств, где изучал режиссуру и сценарное дело. Параллельно Евгений выпустил музыкальный альбом «Не вспоминай меня», который, увы, не получил массового признания.
В декабре 1992 года жизнь уроженца Кемеровской области перевернулась с ног на голову: в дорожной аварии разбился его брат-близнец Александр Яковлев. В СССР мужчину знали как чемпиона по вольной борьбе.
«Мы с Сашей всегда так чувствовали друг друга! Вы не представляете, что мне тогда пришлось пережить, — смерть брата-близнеца. Меня это просто выбило из колеи, я отходил почти восемь лет», — разоткровенничался певец в одном из интервью.
Евгений Яковлев (справа) и его брат-близнец Александр. Фото: соцсети
Первая волна популярности и запись треков
Первые лучи популярности добрались до исполнителя в 1995 году. Публика по достоинству оценила презентацию альбома «Мой брат». Восемь из представленных песен автор создал после гибели родственника. Диск разделен на две пластинки. Во второй части присутствовала музыка, написанная Александром Яковлевым.
Сборник оказался популярным, в том числе благодаря клипам, созданным на представленные композиции. Песня «Братва, не стреляйте друг друга» стала хитом того времени и вошла в классику русского шансона. Евгений начал мелькать на российских телеканалах.
В 1996 году Кемеровский подписал контракт с компанией «PolyGram Россия». Это позволило ему выпускать новые песни и альбомы, попадать в ротации на радио.
Через два года после старта карьеры музыкант добился небывалой популярности. Предпочтение он отдавал шансону, но позже решил попробовать что-то новое, поэтому начал экспериментировать с рок-н-роллом и буги-вуги. Это выразилось в сборнике композиций «Крестный».
Евгений Кемеровский. Фото: соцсети
К 1998 году у него накопилось достаточно материала для еще одного сольного альбома, который получил название «Над сибирской тайгой». Здесь присутствовали треки «Не вспоминай меня» и «Золотая пора», ставшие хитами.
В рамках презентации диска исполнитель отправился в турне по России. Услышать его вживую смогли жители 42 городов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
По прошествии времени Кемеровский взял продолжительный перерыв. В 2008 году он презентовал пластинку «Так будем жить». Параллельно артист записал кавер-альбом песен Владимира Высоцкого под названием «Охота на волков».
Евгений Кемеровский. Фото: соцсети
В 2010 году музыкант опубликовал сборник стихотворений «Счастье». Книга стала известной, поэтому вскоре была переиздана.
К слову, Кемеровский не только певец, но и автор песен для других исполнителей. В их число входили Борис Моисеев, исполнявший песню «Глухонемая любовь», Катя Лель с «Я по тебе скучаю».
Ежегодно вокалист участвует в музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!», где радует поклонников хитами. Среди наиболее популярных композиций — «Белая зима».
Альбомы певца «Ностальгия по юности», «Судьба», «Берега» особо почитает и любит публика исполнителя. Последний из перечисленных посвящен жизни Евгения в Германии.
Евгений Кемеровский. Фото: соцсети
Личная жизнь шансонье
Евгений Кемеровский предпочитает оставлять личную жизнь в тайне, но некоторую информацию все-таки рассказывает журналистам. По словам музыканта, в семье у него спокойствие и гармония. И это правда.
В 1995 у шансонье родился сын Арсений. Его фото вряд ли можно обнаружить на просторах Интернета. Кемеровский состоит в браке уже более 24 лет. Жена Тамара помогает супругу и поддерживает его в любых начинаниях. За годы семейной жизни певец научился понимать избранницу с полувзгляда.
Евгений Кемеровский с женой Тамарой. Фото: соцсети
Кемеровский сейчас
Сейчас Кемеровский продолжает пополнять дискографию новыми треками. В его репертуаре появилась очередная дуэтная работа под названием «Друг не бывает вдруг» — на этот раз с коллегой Александром Юрпаловым. Примечательно, что песня стала саундтреком криминальной комедии «Ресторан по понятиям».