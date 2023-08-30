Внезапная гибель брата-близнеца, поездка в Германию и тайны личной жизни: биография шансонье Евгения Кемеровского

Биография исполнителя

Евгений Кемеровский — советский и российский певец, автор сборников стихотворений. Шансон исполнитель романтично называет киномузыкой. Кемеровский считает, что каждая песня в его творческой биографии звучит как отдельная откровенная история, которую он рассказывает слушателям.

Учеба в музыкальной школе и гибель брата-близнеца

Евгений Яковлев (настоящая фамилия звезды) родился 8 августа 1962 года в небольшом поселке Новый Городок Кемеровской области.

Помощь в воспитании мальчика оказывала бабушка. Она учила любимого внука играть на инструментах, в том числе на фортепиано и гитаре. В молодости талантливого парня заметили представители самодеятельных групп. Вместе с этим талантливый Женя занимался в музыкальной школе, которую окончил с отличием.

После получения аттестата Яковлев отправился покорять Смоленский институт физкультуры и спорта. Здесь он изучал вольную борьбу. В 1984 году он окончил учебное заведение.