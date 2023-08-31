«Голливудский Пьеро»: биография Бена Стиллера

Кто такой Бен Стиллер?
Бен Стиллер, сын комиков Джерри Стиллера и Энн Меары, вырос в Нью-Йорке. В начале своей карьеры он писал для Saturday Night Live и создал недолговечное шоу Бена Стиллера. Став режиссером и сыграв главную роль в нескольких фильмах, он получил широкую известность благодаря омерзительной комедии 1998 года «В Мэри что-то есть». С тех пор Стиллер снялся в успешных фильмах «Знакомство с родителями» и «Ночь в музее».
Ранняя жизнь и карьера
Бенджамин Эдвард Мира Стиллер родился 30 ноября 1965 года в Нью-Йорке, став вторым ребенком знаменитых комиков Джерри Стиллера и Энн Мира. Он учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, но покинул его в 1984 году, пробыв в его стенах всего девять месяцев. Затем он дебютировал в качестве актера в бродвейском возрождении «Дома голубых листьев» в 1985 году.
«Субботний вечер в прямом эфире»
Эндрю Маккарти и Бен Стиллер в фильме «Свежие лошади». Фото: кадр из фильма
Два года спустя Стиллер дебютировал на большом экране в фильме «Свежие лошади», где снялся вместе со стареющими участниками Brat Pack Молли Рингуолд и Эндрю Маккарти. Тот факт, что фильм оказался катастрофой, не смутил Стиллера, чей следующий концерт в 1989 году состоялся в качестве сценариста скетч-комедийного шоу Saturday Night Live (SNL). Он описал тамошнюю атмосферу за кулисами как «очень негативную» и, разочарованный, уехал в Лос-Анджелес, проработав всего пять недель в качестве сценариста SNL.
«Шоу Бена Стиллера»
В Лос-Анджелесе Стиллер начал работу над «Шоу Бена Стиллера», получасовой комедийной зарисовкой, которая транслировалась на MTV, прежде чем была снята телеканалом FOX для краткого показа. Как и Saturday Night Live в 1970-х и 80-х годах, шоу Бена Стиллера стало благодатной почвой для молодых модных комиксов.
А среди талантов, написавших или сыгравших для программы, были Боб Оденкирк, Энди Дик и Джанин Гарофало. Несмотря на положительные отзывы критиков, шоу было отменено всего после 12 серий, хотя Стиллер и его соавторы получили премию «Эмми» за выдающийся сценарий в эстрадной или музыкальной программе в 1993 году.
«Реальность кусается»
Кадр из фильма «Реальность кусается» 1994 года. Режиссер Бен Стиллер. Фото: Global Look Press
Следующим проектом Стиллера стала режиссура и актерская игра в фильме «Реальность кусается» (1994) — фильме о проблемах, преследующих группу выпускников колледжа с Вайноной Райдер, Итаном Хоуком и Гарофало в главных ролях. Затем Стиллер приступил к режиссуре «Простого плана», но за шесть недель до начала съемок он поссорился с Savoy Pictures из-за проблем с бюджетом и отказался от картины.
«Не будите спящую собаку», «Кабельщик»
Стиллер вернулся на большой экран в комедии Дэвида О. Рассела «Не будите спящую собаку» (1996), сыграв молодого отца, разыскивающего своих биологических родителей. Затем он снялся в необычной комедии «Кабельщик» (1996), в которой сыграли Джим Керри и Мэтью Бродерик.
«Все без ума от Мэри»
Кэмерон Диаз и Бен Стиллер в фильме «Все без ума от Мэри». Фото: кадр из фильма
Именно главная роль Стиллера в отвратительной комедии «Все без ума от Мэри» (1998) вместе с Кэмерон Диаз и Мэттом Диллоном привела его к широкой известности.
В следующем году комик совместно с Гарофало написал пародийную книгу по самопомощи «Почувствуй эту книгу: важнейшее руководство по расширению прав и возможностей, духовному превосходству и удовлетворению».
«Знакомство с родителями» и продолжения
Бен Стиллер и Роберт Де Ниро в фильме «Знакомство с родителями». Фото: Global Look Press
В 2000 году Стиллер снялся с Дженной Элфман и Эдвардом Нортоном в фильме «Сохраняя веру» и объединился с ветеранами Голливуда Робертом Де Ниро и Блайт Дэннер в захватывающей комедии «Знакомство с родителями». Успех фильма в конечном итоге привел к созданию двух сиквелов «Знакомство с Факерами» (2004) и «Знакомство с Факерами 2» (2010).
«Зуландер», «Семейка Тененбаумов»
Бен Стиллер и Уилл Феррелл в фильме «Зуландер». Фото: Global Look Press
В 2001 году Стиллер появился на большом экране в явно контрастирующих ролях: «Зуландер», сатирический взгляд на индустрию моды, был скорее его типичной дурацкой работой. Однако он также проявил себя с серьезной стороны в роли яростного отца-защитника в комедийной драме Уэса Андерсона «Семейка Тененбаумов».
«Старски и Хатч», «Вышибалы», «А вот и Полли»
Бен Стиллер и Оуэн Уилсон в фильме «Страски и Хатч». Фото: Global Look Press
В 2004 году Стиллер объединился с Оуэном Уилсоном для новой версии классической телевизионной боевик-комедии «Старски и Хатч» и сыграл заклятого врага Винса Вона в пародийном комиксе «Вышибалы». Он также снялся в паре с Дженнифер Энистон в романтической комедии «А вот и Полли».
Дженнифер Энистон и Бен Стиллер в фильме «А вот и Полли». Фото: Global Look Press
Франшиза «Ночь в музее»
В 2006 году Стиллер направил свой юмор на более молодую аудиторию в фильме «Ночь в музее». Ставший огромным хитом, он породил продолжения «Ночь в музее: битва при Смитсоновском институте» (2009) и «Ночь в музее: тайна гробницы» (2014).
Эми Адамс и Бен Стиллер в фильме «Ночь в музее: битва при Смитсоновском институте». Фото: Global Look Press
«Солдаты неудачи, «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Стиллер снялся в фильме «Солдаты неудачи» (2008) и ремейке «Невероятной жизни Уолтера Митти» (2013), получившем смешанные отзывы. В этот период он также появился вместе с Эдди Мерфи в комедии «Как украсть небоскреб» (2011) и воссоединился с Воном в фильме «Дозор» (2012). Затем забавник повторил одну из своих самых известных ролей в 2016 году в фильме «Зуландер 2».
«Истории семьи Майровиц», «Побег из тюрьмы Даннемора»
Бен Стиллер с дочерью на премьере фильма «Побег из тюрьмы Даннемора». Нью-Йорк, 2018 год. Фото: Global Look Press
Снявшись в паре комедийных драм 2017 года, «Истории семьи Майровиц» и «Статус Брэда», Стиллер возобновил свое внимание к режиссуре с номинированным на премию «Эмми» фильмом «Побег из тюрьмы Даннемора» (2018), сериалом из семи частей, основанным на реальной истории печально известного побега из тюрьмы в 2015 году, который спровоцировал массовую охоту на людей.
Личная жизнь
В мае 2000 года Стиллер женился на актрисе Кристин Тейлор, которая была известна по роли Марсии Брэйди в фильме «Брэйди Банч» (1995), а позже снялась в «Зуландере».
У пары было двое детей, прежде чем они объявили о своем расставании в 2017 году, хотя продолжали вместе посещать публичные мероприятия, включая церемонию вручения премии «Эмми» 2019 года.
Бен Стиллер и Кристин Тейлор. Фото: соцсети
В октябре 2016 года Стиллер рассказал на шоу Говарда Стерна, что двумя годами ранее у него был диагностирован рак простаты и что врачи смогли успешно вылечить это заболевание благодаря раннему выявлению.
«Для меня это произошло совершенно неожиданно. Я понятия не имел, — сказал Стиллер Стерну. — Сначала я не знал, что произойдет. Я был напуган. Это просто остановило все в твоей жизни, потому что ты не можешь планировать фильм, потому что не знаешь, что произойдет».
Он сказал, что обнародовал свой диагноз, чтобы повысить осведомленность о раннем выявлении и тесте на ПСА, или тест на специфический антиген простаты, который помогает врачам проверять наличие заболевания.
«Я хотел поговорить об этом из-за теста на ПСА. Я чувствую, что тест спас мне жизнь», — сказал он.