«Голливудский Пьеро»: биография Бена Стиллера

Два года спустя Стиллер дебютировал на большом экране в фильме «Свежие лошади», где снялся вместе со стареющими участниками Brat Pack Молли Рингуолд и Эндрю Маккарти. Тот факт, что фильм оказался катастрофой, не смутил Стиллера, чей следующий концерт в 1989 году состоялся в качестве сценариста скетч-комедийного шоу Saturday Night Live (SNL). Он описал тамошнюю атмосферу за кулисами как «очень негативную» и, разочарованный, уехал в Лос-Анджелес, проработав всего пять недель в качестве сценариста SNL.

«Шоу Бена Стиллера»

В Лос-Анджелесе Стиллер начал работу над «Шоу Бена Стиллера», получасовой комедийной зарисовкой, которая транслировалась на MTV, прежде чем была снята телеканалом FOX для краткого показа. Как и Saturday Night Live в 1970-х и 80-х годах, шоу Бена Стиллера стало благодатной почвой для молодых модных комиксов.

А среди талантов, написавших или сыгравших для программы, были Боб Оденкирк, Энди Дик и Джанин Гарофало. Несмотря на положительные отзывы критиков, шоу было отменено всего после 12 серий, хотя Стиллер и его соавторы получили премию «Эмми» за выдающийся сценарий в эстрадной или музыкальной программе в 1993 году.

«Реальность кусается»