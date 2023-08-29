Ее именем названы орхидеи: как Алена Гаврилова покорила сердце Рустама Тарико, родила ему сына, а потом вышла замуж за Эмина Агаларова и теперь скрывает дочь

Модель и бизнес-леди Алена Гаврилова – уроженка Республики Мордовия. Она родилась 7 августа 1987 года в городе Саранске. Школьные годы девочки проходили в обычном учебном заведении, а по его окончании жизнь перевернулась кардинально.

Миловидная модельная внешность в 17 лет стала главным аргументом Гавриловой на кастинге конкурса красоты «Мисс Саранск». Она стала вице-мисс, отобравшись на региональный - «Мисс Мордовия – 2004». И там же смогла обойти всех конкуренток и официально была признана самой красивой девушкой республики.

Модельная карьера

Такой успех обеспечил голубоглазой саранчанке попадание в число участниц федерального конкурса красоты «Мисс Россия» в 2004 году. Длинноногая Гаврилова ростом 180 см и весом 57 кг смогла попасть в топ-10 красоток страны, где заняла 4-е место и титул «Мисс очарование».