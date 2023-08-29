Ее именем названы орхидеи: как Алена Гаврилова покорила сердце Рустама Тарико, родила ему сына, а потом вышла замуж за Эмина Агаларова и теперь скрывает дочь

Модель и бизнес-леди Алена Гаврилова – уроженка Республики Мордовия. Она родилась 7 августа 1987 года в городе Саранске. Школьные годы девочки проходили в обычном учебном заведении, а по его окончании жизнь перевернулась кардинально.
Миловидная модельная внешность в 17 лет стала главным аргументом Гавриловой на кастинге конкурса красоты «Мисс Саранск». Она стала вице-мисс, отобравшись на региональный - «Мисс Мордовия – 2004». И там же смогла обойти всех конкуренток и официально была признана самой красивой девушкой республики.
Модельная карьера
Такой успех обеспечил голубоглазой саранчанке попадание в число участниц федерального конкурса красоты «Мисс Россия» в 2004 году. Длинноногая Гаврилова ростом 180 см и весом 57 кг смогла попасть в топ-10 красоток страны, где заняла 4-е место и титул «Мисс очарование».
Алена Гаврилова в 2005 году. Фото: соцсети
Красавицу из Саранска заметили и пригласили к сотрудничеству многие модельные агентства. Она начала сниматься в рекламе, коммерческих фотопроектах и участвовала в модных показах Валентина Юдашкина и многих других известных модельеров. В 2017 году она снялась в клипе Эмина Агаларова и вскоре завершила карьеру, поскольку сменила семейный статус.
Бизнес
В 2018 году Алена основала салон-магазин Beautylab №7, в котором оказывают бьюти-услуги, а также продают брендовые средства по уходу за собой. Клиентами пространства стали многие звезды и известные люди.
Алена Гаврилова с Натальей Бардо на открытии Beautylab №7. Фото: соцсети
Внешность
Благодаря внешности Алена стала знаменитой, сначала победив на конкурсах красоты, а затем блистая на подиумах и в рекламе. И именно к внешности скептики приглядываются по сей ден в попытках уличить Гаврилову в подтасовке – а не делала ли она себе тюнинг.
Так, многие подмечают, что у модели с годами нос стал меньше, а губы пухлее. Но некоторые считают, что это грамотный макияж и освещение во время съемки. Вероятно, имела место и маммопластика, считают наблюдательные пользователи Интернета.
Алена Гаврилова до "пластики" и после. Фото: соцсети
Сама Гаврилова регулярно постит себя красивую в соцсети. Также немало в ее аккаунтах фото в купальниках, на которых видно, как природа не поскупилась на ее точеные формы.
Алена Гаврилова в купальнике. Фото: соцсети
Личная жизнь
На конкурсе «Мисс Россия» Алена Гаврилова встретилась со своим будущим возлюбленным – миллиардером Рустамом Тарико. Возрастная разница в 25 лет не стала препятствием чувствам, и бизнесмен ушел из семьи, оформив развод с женой Татьяной Осиповой.
Рустам Тарико. Фото: Global Look Press
Гаврилова в 2007 году родила гражданскому мужу сына Рустама. А в 2008 году он выкупил за баснословные деньги право назвать именем Гавриловой новый вид орхидей, открытых на Мадагаскаре. Только вот не торопился вести молодую возлюбленную под венец. В 2011 году поползли слухи, что они уже не пара, сама Гаврилова пропала с радаров светских таблоидов.
Алена Гаврилова с сыном Рустамом. Фото: соцсети
С 2016 года Гаврилова стала встречаться с бизнесменом, певцом Эмином Агаларовым. А в 2018—м они сыграли свадьбу в подмосковном гольф-клубе семьи Эмина Agalarov Estate, вести которую доверили Андрею Малахову.
Алена Гаврилова и Эмин Агаларов на свадьбе. Фото: соцсети
И в январе 2019 года стали родителями – Алена родила дочку Афину, лицо которой пара до сих пор скрывает.
Алена Гаврилова с дочкой Афиной. Фото: соцсети
Развод и новая любовь
В 2020 году Эмин сообщил своим подписчикам, что разводится с Аленой. Для фанатов пары это стало полной неожиданностью, ведь они считались довольно крепкой парой. Артист поблагодарил экс-жену за все, отметив, что любовь прошла. Сама Гаврилова дала понять, что ей очень больно, и она не готова комментировать происходящее в ее жизни.
Алена Гаврилова и Эмин Агаларов. Фото: соцсети
Но Алена не исчезла из жизни бывшего. Она вместе с дочкой регулярно бывала в его особняке. А потом выяснилось, что они снова сошлись. Оказалось, пара воссоединилась еще в 2021 году, пожив порознь чуть меньше года.