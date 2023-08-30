«Советский Боб Дилан», спевший про боль, Аргентину и Ямайку: биография рок-музыканта Владимира Шахрина

Биография исполнителя

Владимир Шахрин — советский и российский рок-музыкант, солист легендарной группы «Чайф» и автор многих песен коллектива. Еще в начале творчества коллектива поклонники, критики и журналисты сравнивали исполнителя с Бобом Диланом, американским артистом, которого ценят в первую очередь за высокое качество поэтических текстов.

Первый магнитофон и увлечение рок-группами

Владимир Шахрин появился на свет 22 июня 1959 года в Свердловске — нынешнем Екатеринбурге — в семье преподавателей архитектурно-строительного техникума. Папа обучал студентов вычислительной технике, мама — промышленному черчению. У Владимира есть сестра Анна.

Играть на гитаре и петь Вова начал еще во время учебы в школе. Увлечению музыкой способствовал и отец, он подарил мальчику первый магнитофон и кассеты с записями зарубежных рок-групп.

Когда будущий рокер учился в десятом классе, к нему перевелся Владимир Бегунов, начинающий гитарист. Школьники организовали то, что впоследствии стало одним из популярнейших российских рок-коллективов. В то время их компанию называли «Ансамбль из 10 «Б».