«Советский Боб Дилан», спевший про боль, Аргентину и Ямайку: биография рок-музыканта Владимира Шахрина

Биография исполнителя
Владимир Шахрин — советский и российский рок-музыкант, солист легендарной группы «Чайф» и автор многих песен коллектива. Еще в начале творчества коллектива поклонники, критики и журналисты сравнивали исполнителя с Бобом Диланом, американским артистом, которого ценят в первую очередь за высокое качество поэтических текстов.
Первый магнитофон и увлечение рок-группами
Владимир Шахрин появился на свет 22 июня 1959 года в Свердловске — нынешнем Екатеринбурге — в семье преподавателей архитектурно-строительного техникума. Папа обучал студентов вычислительной технике, мама — промышленному черчению. У Владимира есть сестра Анна.
Играть на гитаре и петь Вова начал еще во время учебы в школе. Увлечению музыкой способствовал и отец, он подарил мальчику первый магнитофон и кассеты с записями зарубежных рок-групп.
Когда будущий рокер учился в десятом классе, к нему перевелся Владимир Бегунов, начинающий гитарист. Школьники организовали то, что впоследствии стало одним из популярнейших российских рок-коллективов. В то время их компанию называли «Ансамбль из 10 «Б».
Владимир Шахрин в детстве. Фото: соцсети
К окончанию школы выпускники даже поставили рок-оперу, хотя сам Владимир признает, что скорее это был мюзикл. Сюжет рассказывал о нищем короле, который хочет выдать дочь замуж за богача и таким образом разделаться с долгами.
После окончания школы Владимир и остальные члены ансамбля поступили в архитектурно-строительный техникум. Им было важно оставаться вместе.
В молодости, с 1978 по 1980 год, Владимир служил в армии, в погранвойсках, где талантливого бойца уже через полгода определили в Ансамбль песни и пляски Дальневосточного пограничного округа. После возвращения из армии и окончания техникума Шахрин до 1988 года параллельно с музицированием работал по профессии — монтажником Свердловского домостроительного комбината.
Владимир Шахрин (слева) со школьным товарищем. Фото: соцсети
Создание рок-группы и история названия коллектива
Сам Владимир считает годом основания «Чайфа» 1976-й. Тогда в класс к Шахрину перевелся из другой школы Владимир Бегунов. Однако первый официальный состав коллектива собрался в середине 1980-х, тогда же группа получила свое название. Вадим Кукушкин, игравший на панк-трубе, назвал словом «чай-ф» напиток, который получали путем заваривания чая в советской кофеварке «Бодрость».
Под таким именем коллектив Шахрина впервые выступил 29 сентября 1985 года. Эта дата считается официальным днем рождения группы «Чайф».
В 1985 году ребята презентовали первый официальный диск «Жизнь в розовом дыму», хотя ему предшествовал магнитоальбом «Верх-Исетский пруд», записанный годом ранее. Его музыканты не распространяли из-за откровенно любительского качества записи.
Отличительная черта рок-н-ролла «Чайфа» — это в первую очередь упор на глубокую содержательную нагрузку текстов. Такой стиль характерен для большей части русского рока 1980-х. В творчестве группы присутствуют композиции разных стилей и смысловой наполненности. В частности, это ироничные песни вроде «Аргентина — Ямайка 5:0», «Оранжевого настроения» и «Моей квартиры».
Владимир Шахрин и коллеги по группе «Чайф». Фото: соцсети
Еще одна особенность «Чайфа» — это тщательный и кропотливый подход к концертным программам. В отличие от многих современных рок-групп, уральцы не занимаются «клубным чесом» и выступают не так часто, как коллеги, зато с большими программами.
В 2019 году группа презентовала видео на песню «Все девушки Бонда», а также порадовала поклонников альбомом «Слова на бумаге». А спустя два года музыканты представили еще одну пластинку — «Оранжевое настроение — III».
Личная жизнь Шахрина
Шахрин уже многие годы женат на Елене Николаевне (до замужества — Шленчак). С ней Владимир познакомился, когда учился в техникуме. Роман протекал бурно, в какой-то момент парень из-за ссоры с возлюбленной хотел застрелиться из отцовского стартового пистолета, но все обошлось.
В браке родилось две дочери, а сейчас Владимир уже не только отец, но и дед. Старшая дочь Юлия подарила музыканту внучку Алису и внука Максима. Младшая Дарья родила девочку, которую назвали Викторией.
Владимир Шахрин с женой, дочками и внуками. Фото: соцсети
Сам Шахрин, сожалея о том, что в молодости не успевал уделять дочкам достаточно внимания, много времени проводит с внуками. Многочисленные фото и видеозаписи с семьей можно увидеть в соцсетях ро-группы. Личного аккаунта у Шахрина нет, к соцсетям и Интернету певец относится с долей иронии, о чем напрямую говорит в песне 2018 года «Что мы делали в прошедшем году».
Свободное от музыки время исполнитель предпочитает проводить с семьей. В Екатеринбурге у музыканта собственный дом, в возведении которого он, благодаря строительному образованию, принимал непосредственное участие. В интервью на вопрос, не собирается ли певец переехать в Москву, тот однозначно отвечал нет. Рокер в шутку сравнил себя с болотным карасем, которому будет сложно выжить в красивом аквариуме с золотыми рыбками.
Журналисты отмечают, что, несмотря на популярность, Владимир не страдает звездной болезнью и очень легок в общении.
Владимир Шахрин и его рок-группа на сегодняшний день. Фото: соцсети
Владимир Шахрин сейчас
В прошлом году Владимир Шахрин после перерыва продолжил творческую карьеру. В июле стало известно, что «Чайф» в числе 20 других популярных российских рок-музыкантов принял участие в новом клипе Гарика Сукачева. Последний решил посвятить композицию лидеру «Черного обелиска» Анатолию Крупнову. Сукачев пригласил тех, кто был непосредственно знаком с рокером. Среди них, помимо Шахрина, оказались Сергей Чиграков, Андрей Князев, Сергей Шнуров и другие.
Владимир Шахрин. Фото: соцсети
Кроме съемок в этом видео, Владимир появился в проекте «Чтобы стоять, нам нужно держаться истории». В этом фильме демонстрировалось родовое древо музыканта. Основу документальной ленты составили сюжеты, снятые в городе Куртамыше, расположенном в Курганской области.
А в конце июля на канале НТВ прошел показ юбилейного концерта группы, приуроченного ее 35-летию.