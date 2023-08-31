Без титулов, но снискал славу в Голливуде и любовь зрителей всего мира: биография Курта Рассела

Кто такой Курт Рассел?
Будучи ребенком-актером, Курт Рассел также играл в бейсбол в низших лигах в начале 1970-х, но в конечном счете переориентировался на актерскую игру после травмы плеча. Известные фильмы Рассела включают «Побег из Нью-Йорка», «Силквуд», «Большой переполох в Маленьком Китае», «Обратная тяга», «Звездные врата» и «Грайндхаус».
Курт Рассел, Ким Кэтролл и др. Фото: кадр из к/ф «Большой переполох в Маленьком Китае» (1986)
Ребенок-актер
Курт Вогель Рассел родился в Спрингфилде, штат Массачусетс, 17 марта 1951 года. Он вырос в Таузенд-Оукс, Калифорния, с родителями Бингом и Луизой.
Отец Рассела был актером, и сам Рассел в детстве стал звездой, снявшись в ряде ролей на телевидении и в кино. У него была небольшая роль в фильме Элвиса Пресли «Это случилось на Всемирной выставке» (1963), затем он сыграл главную роль в сериале-вестерне «Путешествия Джейми Макфитер» (1963-64).
Вскоре Рассел подписал 10-летний контракт с Walt Disney Studios. Среди диснеевских фильмов, в которых он снимался, - «За мной, парни!» (1966), «Лошадь во фланелевом сером костюме» (1968), «Компьютер в кроссовках» (1969), «Босой руководитель» (1971) и «Самый сильный человек в мире» (1975).
Курт Рассел. Фото: кадр из к/ф «Компьютер в кроссовках» (1969)
Бейсболист Низшей лиги
Все еще находясь на контракте с Disney, Рассел решил, что хочет играть в бейсбол в дополнение к актерской игре. В 1971 году он начинал в низшей лиге «Бенд Рэйнбоуз» Северо-Западной лиги.
В какой-то момент Рассел играл за «Портленд Маверикс», команду низшей лиги, принадлежащую его отцу Бингу. Игрок второй базы, Рассел был достаточно успешен, чтобы несколько лет оставаться в младших составах, но травма плеча в 1973 году положила конец его бейсбольной карьере.
Актерский успех
В отличие от многих звезд-детей, Рассел смог начать успешную актерскую карьеру, став взрослым. Он получил признание за исполнение главной роли в фильме «Элвис», снятом для телевидения (1979). За это выступление Рассел также был номинирован на премию «Эмми».
Участие в футуристическом боевике режиссера Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» (1981), в котором он сыграл воина, ставшего преступником Снейка Плисскена, помогло Расселу продемонстрировать более жесткий экранный образ. В 1996 году он повторил роль культового героя с повязкой на глазу в фильме «Побег из Лос-Анджелеса».
Курт Рассел. Фото: кадр из к/ф «Побег из Нью-Йорка» (1981)
Разносторонний актер, Рассел переходил от боевика к комедии, драме и обратно. В 1983 году он работал вместе с Мерил Стрип и Шер в фильме «Силквуд». Рассел был номинирован на премию «Золотой глобус» за свою роль в этом фильме.
Курт Рассел, Мэрил Стрип и Шер. Фото: кадр из к/ф «Силквуд» (1983)
Другие выдающиеся фильмы Рассела 1980-х годов включают «Большой переполох в маленьком Китае» (1986), «За бортом» (1987) и «Пьяный рассвет» (1988). Среди его более поздних фильмов - «Обратная тяга» (1991), «Звездные врата» (1994), «Авария» (1997), «Проклятый сезон» (2003) и «Посейдон» (2006). Так же Рассел поработал с Робертом Родригесом над фильмом «Грайндхаус» (2007)
Курт Рассел. Фото: кадр из к/ф «Грайндхаус» (2007)
Хотя в последние годы Рассел меньше появлялся в кино, он нашел время поработать с Джеймсом Ганном в «Стражах Галактики. Часть 2» (2017), c Квентином Тарантино в «Омерзительной восьмерке» (2015) и «Однажды в... Голливуде» (2019). Он так же снялся в роли Санта-Клауса в рождественском семейном фильме «Рождественские хроники» (2018) и «Рождественские хроники 2» (2020). У Рассела также была роль в «Форсажах» 7-м, 8-м и 9-м.
Курт Рассел и Сэмюэл Л. Джексон. Фото: кард из к/ф «Омерзительная восьмерка» (2015)
Личная жизнь
В 1979 году Рассел женился на актрисе Сизон Хабли, которая вместе с ним снималась в телефильме «Элвис». Развелись в 1983 году. У пары был сын Бостон.
Рассел завязал отношения с актрисой Голди Хоун, когда они вместе снялись в фильме «Смена» (1984). С тех пор Рассел и Хоун вместе. Их сын Вятт родился в 1986 году.
В 2014 году вышел документальный фильм «Побитые ублюдки бейсбола» об отце Курта Бинге Расселе и «Маверикс», снятый Чепменом и Маклейном Уэйем, внуками бейсболиста.
Курт Рассел и Голди Хоун на церемонии вручения звезд на Аллее славы в Голливуде 4 мая 2017 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press