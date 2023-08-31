Без титулов, но снискал славу в Голливуде и любовь зрителей всего мира: биография Курта Рассела

Ребенок-актер

Курт Вогель Рассел родился в Спрингфилде, штат Массачусетс, 17 марта 1951 года. Он вырос в Таузенд-Оукс, Калифорния, с родителями Бингом и Луизой.

Отец Рассела был актером, и сам Рассел в детстве стал звездой, снявшись в ряде ролей на телевидении и в кино. У него была небольшая роль в фильме Элвиса Пресли «Это случилось на Всемирной выставке» (1963), затем он сыграл главную роль в сериале-вестерне «Путешествия Джейми Макфитер» (1963-64).

Вскоре Рассел подписал 10-летний контракт с Walt Disney Studios. Среди диснеевских фильмов, в которых он снимался, - «За мной, парни!» (1966), «Лошадь во фланелевом сером костюме» (1968), «Компьютер в кроссовках» (1969), «Босой руководитель» (1971) и «Самый сильный человек в мире» (1975).