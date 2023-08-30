Певица, покорившая Агутина, бизнесвумен и мамина дочка: что известно о Шуре Кузнецовой

Биография певицы
Шура Кузнецова — человек разносторонний и творческий. Девушка уже в течение многих лет занимается успешными бизнес-проектами и даже участвует в музыкальных конкурсах и пишет песни на вечные темы. Блондинка только с виду кажется хрупкой. На самом деле, за ее плечами множество достижений.
Детство Кузнецовой
Шура Кузнецова родилась 19 июля 1988 года в Кинешме Ивановской области, позднее жила в Санкт-Петербурге, спустя несколько лет переехала в Москву. Девушка с подросткового возраста занималась творческими проектами. Шура — удивительный человек, потому что постоянно двигается вперед.
Девочка росла разносторонне развитым ребенком. В раннем возрасте бабушка отвела Шуру в музыкальную школу, где малышка начала осваивать игру на фортепиано и вокал.
Шура Кузнецова (слева) с сестрой-двойняшкой Ксенией. Фото: соцсети
В юности хрупкая блондинка вместе с сестрой Ксенией занималась боксом, но после школы решила поступать на факультет журналистики СПбГУ. В 2010 году Шура окончила журфак с красным дипломом, но, по ее собственному признанию, во время учебы занималась чем угодно, кроме журналистики. После окончания учебного заведения девушка решила попробовать свои силы в пиаре.
В одном из интервью девушка призналась, что на нее в свое время сильно повлияла практика на канале «Россия 24». Когда Шура ехала в Москву, надеялась, что попадет в «суперкрутую редакцию», где журналисты работают 24 часа в сутки. Реальность оказалась прозаичней: Кузнецова поняла, что не хочет заниматься такими вещами.
Шура Кузнецова. Фото: соцсети
Бизнес-проекты Кузнецовой, КВН и «Мамин свитер»
Энергичная Шура основала PR-агентство Publica. За короткое время оно выпустило интернет-гид по дизайнерам Санкт-Петербурга и Москвы, концептуальным магазинам в этих городах. Чуть позже Шура совместно с Дмитрием Эстриным организовали образовательный проект.
Вместе с мамой Шура Кузнецова основала марку одежды «Мамин свитер». Девушка говорит, что это больше мамин проект, а она только помогала. С матерью у звезды всегда были теплые, дружеские отношения. А трудоголизм у Шуры от бабушки, которая в 80 лет еще преподавала и давала ученикам то, чего не могли дать школа и родители.
В 2012 году Кузнецова начала сотрудничать с модной маркой Oh, my, а через год стала лицом бренда. Девушка говорит, что всегда любила простые аккуратные вещи, поэтому сразу же влюбилась в одежду этой торговой марки.
Примерно в это же время команду КВН «Факультет журналистики» Шура организовала с тогдашним молодым человеком Сергеем Ильиным и двумя подругами, Олей Полищук и Любой Дышлюк. Инициативная молодежь и не думала, что их команда может так далеко зайти.
Шура Кузнецова с мамой Натальей. Фото: соцсети
Спустя некоторое время «Факультет журналистики» громко заявил о себе уже на другом уровне. В 2011 году команда стала вице-чемпионом премьер-лиги КВН, а уже в следующем году триумфально ворвалась в Высшую лигу.
Участие в группе и запись альбомов
За год после ухода из КВН Кузнецова основала собственную группу «ШураBand» и подготовила материал для записи дебютного альбома. Первый диск «Молчи и обнимай меня крепче» вышел в июне 2015 года. Стихи к композициям написала талантливая поэтесса Марина Кацуба. Музыкой же занималась сама Шура.
Шура Кузнецова в КВН. Фото: соцсети
В 2016 году блондинка стала участницей шоу «Голос» на Первом канале. Девушка попала в проект с третьей попытки. Первый провал на кастинге подтолкнул девушку на серьезные занятия вокалом. Шура обратилась за помощью к джазовой вокалистке Татьяне Толстовой.
Прибыв на кастинг следующего сезона популярного телешоу, Кузнецовой сначала улыбнулась удача. Но перед самым выездом на конкурс девушке сообщили, что она не участвует. И только на прослушиваниях для пятого сезона Шуру утвердили в качестве конкурсантки и даже разрешили использовать собственный музыкальный материал.
На слепых прослушиваниях знаменитость исполнила собственную композицию «Молчи и обнимай меня крепче». Три судьи — Леонид Агутин, Полина Гагарина и Дима Билан — повернулись к ней. Шура пошла в команду Леонида Агутина, потому что, как сама призналась, любит его творчество с детства.
Шура Кузнецова на проекте «Голос». Фото: Первый канал
Личная жизнь певицы
С Николой Мельниковым, талантливым пианистом, Шура познакомилась в декабре 2014 года. Девушка пришла на концерт подруги, на котором играл и сам Никола. Через несколько недель ребята уже записали вместе песню, а затем дали концерт в Санкт-Петербурге.
Весной 2015 года Мельников сделал Кузнецовой предложение. 15 сентября того же года влюбленные дали друг другу клятву верности. Но в 2017 году союз распался.
Шура Кузнецова и Никола Мельников. Фото: соцсети
Шура сейчас
Аккаунт девушки в соцсетях пестрит множеством профессиональных снимков Шуры, девушка продолжает охотно сниматься для глянцевых изданий. Например, с Николой Мельниковым в начале 2017 года Шура участвовала в презентации эко-линии Conscious Exclusive для издания ELLE.
Ноябрь 2017 года ознаменовался важным событием в жизни Шуры — певица выпустила новый альбом «1000 птиц». В альбом вошли треки «Летнее платье», «Гудбай, дурак».
Шура продолжает развивать музыкальный проект и участвует в новых акциях. Недавно девушка побывала на фэшн-баттле, который был организован для российских молодых дизайнеров. Шура продефилировала по подиуму вместе с другими звездами медиа-пространства.