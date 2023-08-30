Певица, покорившая Агутина, бизнесвумен и мамина дочка: что известно о Шуре Кузнецовой

Биография певицы

Шура Кузнецова — человек разносторонний и творческий. Девушка уже в течение многих лет занимается успешными бизнес-проектами и даже участвует в музыкальных конкурсах и пишет песни на вечные темы. Блондинка только с виду кажется хрупкой. На самом деле, за ее плечами множество достижений.

Детство Кузнецовой

Шура Кузнецова родилась 19 июля 1988 года в Кинешме Ивановской области, позднее жила в Санкт-Петербурге, спустя несколько лет переехала в Москву. Девушка с подросткового возраста занималась творческими проектами. Шура — удивительный человек, потому что постоянно двигается вперед.

Девочка росла разносторонне развитым ребенком. В раннем возрасте бабушка отвела Шуру в музыкальную школу, где малышка начала осваивать игру на фортепиано и вокал.