Актриса, не боящаяся выглядеть омерзительной: биография Дженнифер Джейсон Ли

Кто такая Дженнифер Джейсон Ли?

Дженнифер Джейсон Ли родилась в 1962 году в Калифорнии и начала сниматься еще ребенком. Она блистала в таких телевизионных и кинопроектах 1980-х, как «Лучшая маленькая девочка в мире» и «Быстрые времена в школе Риджмонт».

За эти годы она зарекомендовала себя как опытная драматическая актриса в таких фильмах, как «Одинокая белая женщина» (1992), «Короткие пути» (1993) и «Долорес Клейборн» (1995). Недавние проекты Ли включают роли в полнометражных фильмах «Убей своих любимых» (2013) и «Ненавистная восьмерка» (2015), за последний из которых актриса была номинирована на премию «Оскар».

Ранняя жизнь