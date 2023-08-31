Актриса, не боящаяся выглядеть омерзительной: биография Дженнифер Джейсон Ли

Дженнифер Джейсон Ли. Фото: Global Look Press

Актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер и певица. Номинант на премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Омерзительная восьмерка».

Кто такая Дженнифер Джейсон Ли?

Дженнифер Джейсон Ли родилась в 1962 году в Калифорнии и начала сниматься еще ребенком. Она блистала в таких телевизионных и кинопроектах 1980-х, как «Лучшая маленькая девочка в мире» и «Быстрые времена в школе Риджмонт».

За эти годы она зарекомендовала себя как опытная драматическая актриса в таких фильмах, как «Одинокая белая женщина» (1992), «Короткие пути» (1993) и «Долорес Клейборн» (1995). Недавние проекты Ли включают роли в полнометражных фильмах «Убей своих любимых» (2013) и «Ненавистная восьмерка» (2015), за последний из которых актриса была номинирована на премию «Оскар».

Ранняя жизнь

Дженнифер Джейсон Ли в юности. Фото: соцсети

Ли родилась Дженнифер Ли Морроу 5 февраля 1962 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Она дочь актера Вика Морроу и сценаристки Барбары Тернер. В раннем возрасте Ли заинтересовалась актерским мастерством.

Прежде чем начать свою профессиональную карьеру, она училась у знаменитого тренера по актерскому мастерству Ли Страсберга. В начале 1970-х годов Ли получила несколько гостевых мест на телевидении в таких шоу, как «Семья» и «Баретта».

В июле 1982 года отец Ли погиб в вертолетной катастрофе во время съемок фильма «Сумеречная зона: фильм» (1983).

«Быстрые времена в школе Риджмонт»

Дженнифер Джейсон Ли и Фиби Кейтс в фильме «Быстрые времена в школе Риджмонт». Фото: кадр из фильма

Перейдя к более значительным ролям в 1980-х, Ли снялась в роли подростка с проблемами в телефильме 1981 года «Лучшая маленькая девочка в мире». В следующем году она также появилась в культовом подростковом фильме «Быстрые времена в школе Риджмонт» с Шоном Пенном, Джадж Рейнхолдом, Фиби Кейтс и Форестом Уитакером.

«Последний поворот на Бруклин» и «Обратный ход»

Дженнифер Джейсон Ли в фильме «Последний поворот на Бруклин». Фото: кадр из фильма

Проходя путь от ребенка к взрослой игре, Ли взялась за ряд сложных ролей. Она получила отличные отзывы за свою работу в городской драме «Последний поворот на Бруклин» (1990), основанной на книге Хьюберта Селби – младшего.

В следующем году Ли появилась в драме «Бэкдрафт пожарных» (1991) с Куртом Расселом. В том же году она также снялась вместе с Джейсоном Патриком в криминальной драме «Раш».

«Одинокая белая женщина» и «Короткие стрижки»

Бриджит Фонда и Дженнифер Джейсон Ли в фильме «Одинокая белая женщина». Фото: кадр из фильма

Одной из самых известных ролей Ли была глубоко обеспокоенная соседка по комнате в фильме «Одинокая белая женщина» (1992) с Бриджит Фонда.

Она также была частью звездного актерского состава фильма Роберта Олтмана «Короткие пути» (1993), в который также входили Джулианна Мур и Тим Роббинс. Взявшись за литературную легенду, Ли заслужила положительные отзывы за роль писательницы Дороти Паркер в фильме «Миссис Паркер и порочный круг» (1994).

«Долорес Клейборн»

Ли также получила много положительных отзывов за свою работу в детективе Стивена Кинга «Долорес Клейборн» (1995) с Кэти Бейтс в главной роли. В том же году она снялась вместе с Мар Уиннингем в драме «Сестра Джорджия» (1995).

Кэти Бейтс и Дженнифер Джейсон Ли в фильме «Долорес Клейборн». Фото: кадр из фильма 

«Кабаре» и «Доказательство»

В 1998 году Ли дебютировала на Бродвее в возрождении «Кабаре» с Аланом Каммингом. Она взяла на себя роль Салли Боулз у Наташи Ричардсон.

Вместе с Каммингом Ли также стала соавтором сценария и режиссером драматической комедии 2001 года «Юбилейная вечеринка». В том же году Ли вернулась на Бродвей, чтобы присоединиться к актерскому составу «Доказательства», заменив Мэри-Луизу Паркер в главной роли.

Номинация на премию «Оскар» за фильм «Омерзительная восьмерка»

Дженнифер Джейсон Ли в фильме «Омерзительная восьмерка». Фото: Global Look Press

Ли продолжила работать над множеством фильмов, в том числе над фильмом 2013 года «Убей своих любимых». Этот фильм рассказывает о жизни таких легендарных поэтов и писателей, как Аллен Гинзберг, Джек Керуак и Уильям С. Берроуз.

В 2015 году она получила номинацию на «Золотой глобус» за роль Дейзи Узница Домерг в фильме Квентина Тарантино «Ненавистная восьмерка», за чем последовала ее первая номинация на «Оскар».

Другие известные кинопроекты включают LBJ (2016), Annihilation (2018) и White Boy Rick (2018).

«Сорняки»

Дженнифер Джейсон Ли в фильме «Патрик Мелроуз». Фото: кадр из фильма

Успех также пришел к Ли и на телевидении. У нее была повторяющаяся роль в драматической комедии «Сорняки», а в 2012 году она присоединилась к актерскому составу популярной прайм-тайм драмы «Месть» с Эмили Ванкамп в главной роли.

Актриса также снялась в фильмах «Твин Пикс» (2018) и «Патрик Мелроуз» (2018), и в настоящее время ее можно увидеть в сериале Netflix «Нетипичный».

Личная жизнь

Дженнифер Джейсон Ли. Фото: Global Look Press

В 2005 году Ли вышла замуж за сценариста и режиссера Ноа Баумбаха. Пара вместе работала над фильмом 2007 года «Марго на свадьбе». Они также написали сценарий «Гринберг» (2010) с Беном Стиллером в главной роли. Ли и Баумбах подали на развод в том же году, всего через несколько месяцев после рождения сына Ромера. Их раскол был официально оформлен в 2013 году.

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