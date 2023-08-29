Главные мужчины в жизни Светы «Слоника» из «Зимней вишни»: почему Ирина Климова больше не хочет замуж

Ирина Климова родилась 12 апреля 1967 года в Москве. Она росла очень самостоятельной и ответственной девочкой: с первого класса сама ходила в школу и возвращалась из нее, делала уроки, и к приходу родителей у нее все было готово. Кроме того, с 6 лет Ирина занималась в музыкальной школе – училась игре на фортепиано и вокалу.

Несмотря на то, что ее родители были далеки от мира искусства, девочка мечтала об актерской карьере, и после окончания школы поступила Щукинское театральное училище. Позднее, когда она начала сниматься в кино, многие зрители решили, что Ирина – родственница другой популярной актрисы, Екатерины Климовой. Однако это не так: они просто однофамилицы.

Роли Ирины Климовой в театре

