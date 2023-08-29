Главные мужчины в жизни Светы «Слоника» из «Зимней вишни»: почему Ирина Климова больше не хочет замуж

Ирина Климова прославилась ролью Светы «Слоника» в популярном фильме «Зимняя вишня – 2». С тех пор в ее жизни было много других героинь. А вот личная жизнь приносила актрисе больше обид и огорчений, чем радости.
Мечтала о сцене с детства
Ирина Климова в юности. Фото: Global Look Press
Ирина Климова родилась 12 апреля 1967 года в Москве. Она росла очень самостоятельной и ответственной девочкой: с первого класса сама ходила в школу и возвращалась из нее, делала уроки, и к приходу родителей у нее все было готово. Кроме того, с 6 лет Ирина занималась в музыкальной школе – училась игре на фортепиано и вокалу.
Несмотря на то, что ее родители были далеки от мира искусства, девочка мечтала об актерской карьере, и после окончания школы поступила Щукинское театральное училище. Позднее, когда она начала сниматься в кино, многие зрители решили, что Ирина – родственница другой популярной актрисы, Екатерины Климовой. Однако это не так: они просто однофамилицы.
Роли Ирины Климовой в театре
Ирина Климова в фильме «Зимняя вишня - 2». Фото: кадр из фильма
Получив диплом, Ирина из множества предложений выбрала Театр имени Моссовета. На его сцене она появлялась в множестве спектаклей: «Калигула», «Мамаша Кураж и ее дети», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». А в музыкальной постановке «Иисус Христос – суперзвезда» она исполнила роль Марии Магдалины. Спектакль имел большой успех, он до сих пор идет на сцене Театра имени Моссовета.
Фильмы и сериалы
Ирина Климова в роли Светы "Слоника". Фото: кадр из фильма "Зимняя вишня - 2"
Сниматься в кино Климова начала еще студенткой. Правда, поначалу ей доставались небольшие роли – как, например, в картине «Страховой агент», где ее фамилии даже нет в титрах. Но вскоре талантливую девушку стали приглашать на более заметные эпизоды: в фильмах «Забавы молодых», «Трава зелена», «Молодой человек из хорошей семьи» Ирина сыграла довольно ярких и заметных героинь – пусть и второго плана. К тому времени уже было ясно, что амплуа Ирины – лирическая героиня.
Но настоящий успех пришел к ней после выхода на экраны фильма «Зимняя вишня – 2», в котором она исполнила роль любовницы главного героя – юной Светы по прозвищу «Слоник». Ее партнером стал Виталий Соломин. На площадке актер часто импровизировал, молодой актрисе приходилось подстраиваться под его рисунок роли, это было трудно, зато в результате фильм украсился множеством живых сцен, будто снимали реальную жизнь. Позднее Климова признавалась:
«Да, теперь по жизни я Слоник. Ну и слава Богу! Для артиста большая удача – иметь какую-то знаковую роль».
Она снялась и в «Зимней вишне – 4», снова сыграв Слоника.
Ирина Климова в сериале "Петербургские тайны". Фото: кадр из сериала
Потом в ее жизни были и другие роли – в сериале «Петербургские тайны», детективной мелодраме «Напарницы», в проектах ««МУР есть МУР», «Семь жен одного холостяка», «Товарищи полицейские», «Медсестра»… Одним из самых значимых периодов в жизни актрисы стали съемки в сериале «Улицы разбитых фонарей». Именно там она познакомилась с человеком, который потом стал ее мужем, - Алексеем Ниловым.
Музыка и участие в телевизионных шоу
Ирина Климова в шоу "Три аккорда". Фото: кадр из шоу
Ирина Климова – не только актриса, но и певица. В 1998 году она представила свой альбом «Я так устала ждать». На песни из этого альбома – «Романс» и «Детский сон» - были сняты клипы, получившие большую популярность.
В 2013 году Ирина приняла участие в музыкальном телешоу «Живой звук». Спустя три года поклонники смогли увидеть ее на шоу «Голос», - правда, на «слепых» прослушиваниях к ней не повернулся ни один из наставников, объяснив потом это «необычным», специфическим вокалом исполнительницы и тем, что она выбрала неподходящую для нее композицию.
Впоследствии Ирина Климова радовала своим вокалом зрителей шоу «Три аккорда» и передачи «Романтика романса». В 2019 году она пришла на передачу «Мой герой», чтобы рассказать о своем пути к славе и о том, как в 90-х ей пришлось работать риелтором. Кроме того, Ирина призналась, что ей всегда хотелось стать звездой эстрады, но со временем она поняла, что такая карьера – не для ее характера.
Сколько зарабатывает Ирина Климова
Валерий Боровинских. Фото: кадр из фильма "Я желаю тебе себя"
Ирина Климова зарабатывает не только съемками в кино и участием в спектаклях, - ее нередко приглашают на корпоративы. Точные цифры гонораров Ирины Климовой не называются, но известно, что актриса живет в просторной квартире в Сокольниках. Несколько лет назад такие квартиры оценивались в сумму от 12 до 46 миллионов рублей.
Первый муж – не смогла простить измену
Первым мужем Ирины стал актер Валерий Боровинских. Молодая жена мечтала о ребенке, а Валерий, у которого подрастал ребенок от его прежних отношений – с Анной, дочерью актрисы Маргариты Тереховой, - не хотел с этим спешить. Они прожили вместе 10 лет, за это время, как признавалась Ирина, она не раз делала аборты – потому что муж не хотел детей. А однажды узнала, что у Валерия есть любовница и что она беременна. Буквально за два месяца до этого сама Ирина пережила выкидыш. Этот период стал для нее очень тяжелым.
Алексей Нилов и сын Никита
Ирина Климова и Алексей Нилов. Фото: кадр из передачи "Судьба человека"
Алексей Нилов исполнял в «Улицах разбитых фонарей» одну из главных ролей – капитана Ларина. После развода с первым мужем Ирина осторожно относилась к мужчинам. Но Нилов ее сразил в самое сердце. Они начали встречаться, хотя жили в разных городах – разрывались между Москвой и Петербургом.
Поняв, что не могут жить друг без друга, Нилов и Климова поженились. У них родился сын Никита. Но вскоре они расстались: у них не получилось создать общий дом, они так и продолжали видеться урывками и быстро отдалились друг от друга. Позднее Климова называла еще одну причину их развода – Нилов слишком увлекался алкоголем.
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Главный мужчина в ее жизни
Ирина Климова с сыном Никитой. Фото: соцсети
Пережив два нелегких развода, Ирина Климова признается, что не спешит устраивать личную жизнь. Главным мужчиной в своей жизни она называет сына Никиту. Молодой человек учится в Высшей школе экономики.
«Я очень давно не влюблялась! Пусть проснется сердце… Оно открыто для перемен, но я фаталистка. Не бьюсь головой о стену и не стучусь в закрытые двери — иду туда, где открыто», - рассказывала актриса в интервью.
Ирина Климова в сериале "Напарницы". Фото: кадр из сериала
Ирина Михайловна продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра. Она сумела сохранить стройность и выглядит заметно моложе своих лет – при росте 164 см ее вес не превышает 54-55 кг. Поклонники с нетерпением ждут ее появления на экране – это всегда приносит сюрпризы и неожиданности.