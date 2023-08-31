Своенравная и независимая: звездный путь Кэтрин Хепберн

Ранняя жизнь
Кэтрин Хоутон Хепберн родилась 12 мая 1907 года в Хартфорде, штат Коннектикут, в семье Кэтрин Марты Хоутон, активистки движения за избирательное право, и доктора Томаса Норвала Хепберна, уролога.
Хепберны поощряли юную Кэтрин высказываться, образовываться и постоянно взаимодействовать с миром. Однако счастливая семейная жизнь Хепбернов обернулась трагедией в 1921 году, когда Кэтрин с ужасом обнаружила своего старшего брата Тома мертвым. Потеря любимого брата полностью опустошила Кэтрин. В течение многих лет она почти полностью отдалилась от окружающих, на какое-то время даже выдавала день рождения Тома (8 ноября) за свой собственный.
Кэтрин Хепберн в детстве. Фото: соцсети
К счастью для кинозрителей всего мира, Кэтрин Хепберн преодолела эту большую трагедию своего детства и стала одной из самых стойких легенд в истории кино. За более чем шесть десятилетий работы в Голливуде она получила двенадцать номинаций на премию «Оскар» и беспрецедентные четыре «Оскара» за лучшую женскую роль.
Стать звездой
Во время учебы в женском колледже Брин Мор близ Филадельфии, штат Пенсильвания, Кэтрин Хепберн влюбилась в актерское мастерство. Окончив школу в 1928 году со степенью по истории, она провела следующие несколько лет, играя в пьесах в Нью-Йорке и его окрестностях, появляясь в постановках как на Бродвее, так и за его пределами.
Она добилась большого успеха в кино, когда агентство RKO Radio Pictures по поиску талантов заметило ее в бродвейском спектакле и предложило пройти прослушивание на главную роль вместе с Джоном Бэрримором в фильме 1932 года «Заявление о разводе». Хепберн получила роль и никогда не оглядывалась назад.
«Заявление о разводе» стало хитом, и RKO предложила Хепберн выгодный долгосрочный контракт на съемки фильмов для студии. Всего год спустя Хепберн получила первую из своих четырех премий «Оскар» за роль в фильме «Утренняя слава» с Дугласом Фэрбенксом – младшим и Адольфом Менжу.
Постер фильма «Утренняя слава» (1933). Фото: Global Look Press
Вскоре после этого ее исполнение роли Джо в экранизации на большом экране любимого романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» снискало ей большое признание. Хепберн стала известна во всем мире как потрясающая актриса с неистовым интеллектом, уникальным среди актрис ее уровня.
Борьба за свое мнение
Однако со временем, несмотря на огромный актерский талант и диапазон, Кэтрин Хепберн стала вести себя не так, как от нее ожидали. Она отказалась играть роль голливудской старлетки, решив не пользоваться косметикой постоянно, не давать интервью и не купаться в лучах внимания публики.
Когда отдел костюмов RKO украл у нее брюки (потому что они сочли брюки грубыми и мальчишескими), Хепберн ходила по студии в нижнем белье, отказываясь надевать свою одежду, пока ей не вернут брюки.
«Если ты будешь подчиняться всем правилам, — сказала она, — ты пропустишь все самое интересное».
Она продолжала избегать внимания средств массовой информации и славы большую часть своей жизни.
«Однажды толпа гналась за мной за автографом. «Отвали, — сказал я, — иди сядь на гвоздь!» «Мы тебя заставим», — сказали они. «Черта с два вы это сделаете», — сказал я им.
Большие ходы
Хотя в конце 1930-х годов Хепберн снялась в серии популярных комедий (самой заметной была «Воспитание ребенка» в 1938 году с Кэри Грантом), она также снялась в нескольких провальных фильмах, и продюсеры начали называть ее «кассовым ядом». Почувствовав неприятности, Хепберн расторгла свой контракт с RKO и вернулась на сцену.
Кэтрин Хепберн в фильме «Филадельфийская история». Фото: кадр из фильма 1940 года
Вернувшись на Бродвей, Хепберн появилась в роли Трейси Лорд в «Филадельфийской истории», завоевав огромное признание. Драматург Филип Барри написал роль специально для Хепберн, критики и зрители были в восторге от постановки.
Хепберн купила права на экранизацию этой истории и отправилась обратно в Голливуд, где продала их MGM при условии, что она сыграет главную роль в фильме. Этим шагом она в одиночку восстановила свою карьеру в кино и свою массовую привлекательность. Фильм 1940 года с Кэри Грантом и Джимми Стюартом в главных ролях вместе с Хепберн получил несколько номинаций на премию «Оскар».
Роман с женатым
Кетрин Хелберн и Спенсер Трейси в романтическом комедийно-драматическом фильме «Женщина года» (1942). Фото: Global Look Press
Следующий шаг Хепберн, изменивший ее жизнь, стал началом ее длительных отношений на экране и за кадром с актером Спенсером Трейси. «Женщина года» (1942), первый из девяти фильмов, которые дуэт снял вместе, имел огромный успех. Трейси и Хепберн разделяли ощутимую электрическую химию на экране и вне его.
Актеры глубоко полюбили друг друга во время съемок их первого совместного фильма. Их отношения длились 27 лет, несмотря на то, что Трейси уже был женат и отказался разводиться со своей бывшей женой.
В романе Хепберн и Трейси были свои взлеты и падения, но Хепберн приостановила свою карьеру на пять лет, начиная с 1962 года, чтобы ухаживать за Трейси во время болезни, которая в конечном итоге унесла его жизнь в 1967 году. Это произошло всего через несколько дней после того, как пара закончила свой последний совместный фильм «Угадай, кто придет на ужин».
Хепберн получила еще один «Оскар» за свою роль в фильме, но всегда рассматривала его скорее как дань уважения Академии своей потерянной любви.
Наследие
Кэтрин Хепберн, Хамфри Богарт и Роберт Морли в фильме «Африканская королева» (1951). Фото: Global Look Press
Оскара Хепберн за лучшую женскую роль в фильме «Угадай, кто придет на ужин» в деле с трофеями было много. За свою долгую и плодотворную карьеру она снялась в десятках фильмов и получила двенадцать потрясающих номинаций на премию «Оскар», из которых выиграла четыре.
Среди ее работ многие из самых знаменитых картин всех времен: «Филадельфийская история» (1940), «Африканская королева» (1951), «Долгое путешествие дня в ночь» (1962), «Угадай, кто придет на ужин» (1967), «Лев зимой» ( 1968), «На Золотом пруду» (1981). Она украла сцену у всех ведущих мужчин своей эпохи, включая, конечно, Спенсера Трейси, а также Кэри Гранта, Джимми Стюарта, Хамфри Богарта, Чарльтона Хестона и Лоуренса Оливье — и это лишь некоторые из них.
В 1999 году Американский институт кино назвал ее лучшей легендой американского кино всех времен.
80-летняя Кэтрин Хепберн. Фото: Global Look Press
В 1990-е годы у Кэтрин Хепберн развилось прогрессирующее неврологическое заболевание, но это не помешало ей вести активный образ жизни в родном городе Коннектикут и даже сниматься в избранных ролях.
Ее последняя роль в голливудском кино состоялась в 1994 году, более чем через 60 лет после ее незабываемого дебюта в фильме «Билль о разводе». Кэтрин Хепберн умерла 29 июня 2003 года в возрасте 96 лет в том же доме, в котором она выросла.
«Жизнь трудна, — сказала она однажды. — В конце концов, это убивает тебя».
Звезда Кэтрин Хелберн на голливудской «Аллее славы». Фото: Global Look Press