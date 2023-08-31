Своенравная и независимая: звездный путь Кэтрин Хепберн

К счастью для кинозрителей всего мира, Кэтрин Хепберн преодолела эту большую трагедию своего детства и стала одной из самых стойких легенд в истории кино. За более чем шесть десятилетий работы в Голливуде она получила двенадцать номинаций на премию «Оскар» и беспрецедентные четыре «Оскара» за лучшую женскую роль.

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Во время учебы в женском колледже Брин Мор близ Филадельфии, штат Пенсильвания, Кэтрин Хепберн влюбилась в актерское мастерство. Окончив школу в 1928 году со степенью по истории, она провела следующие несколько лет, играя в пьесах в Нью-Йорке и его окрестностях, появляясь в постановках как на Бродвее, так и за его пределами.

Она добилась большого успеха в кино, когда агентство RKO Radio Pictures по поиску талантов заметило ее в бродвейском спектакле и предложило пройти прослушивание на главную роль вместе с Джоном Бэрримором в фильме 1932 года «Заявление о разводе». Хепберн получила роль и никогда не оглядывалась назад.

«Заявление о разводе» стало хитом, и RKO предложила Хепберн выгодный долгосрочный контракт на съемки фильмов для студии. Всего год спустя Хепберн получила первую из своих четырех премий «Оскар» за роль в фильме «Утренняя слава» с Дугласом Фэрбенксом – младшим и Адольфом Менжу.