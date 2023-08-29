Как Дарья Златопольская любила Микеле Плачидо, завоевывала самых успешных мужчин и нашла «Синюю птицу»

Иногда возникает впечатление, что телеведущая Дарья Златопольская прочла тысячи книг и посмотрела не меньше фильмов. Общаясь со своими звездными гостями в «Белой студии», она с легкостью жонглирует фактами из их биографий, цитатами из классических романов и фразами из известных фильмов.
На программу к ней приходили Сергей Маковецкий, Олег Табаков, Роман Виктюк, Павел Лунгин, Сергей Урсуляк, Рэйф Файнс, Игорь Миркурбанов и многие другие знаковые личности. И благодаря разговорам о значимых собеседнику вещах, Дарья Златопольская открывает его зрителю с самой неожиданной стороны.
Девичья фамилия
Девичья фамилия Дарьи Златопольской - Галимова.
Детство и родители
Телеведущая родилась 24 апреля 1977 года в Москве в семье ученого-геохимика, академика, лауреата государственной премии Эрика Галимова и театроведа и публициста Галины Галимовой. Девочка с детства тянулась к прекрасному: посещала драматические спектакли и балетные постановки, изучала английский язык, увлекалась историей.
А еще была влюблена в актера Микеле Плачидо, плакаты с которым украшали ее комнату. Как рассказывала сама Дарья в одном из своих интервью, она плакала, когда по сюжету сериала «Спрут» его героя, комиссара Каттани, убивали.
Дарья Златопольская в детстве. Фото: соцсети
«А после ссор с родителями разговаривала с ним: «Микеле, меня не понимают!». А вот моей сестре Саше, помню, нравился Янок из фильма «Три танкиста и собака». Она даже написала ему письмо, а я за него ей ответила», - признавалась Дарья.
Учеба и первые успехи
Интерес к журналистике Дарья Златопольская начала проявлять еще в школе. Так, в старших классах она стала участницей американской программы Freedom Support Act и старшие классы уже оканчивала в США в рамках программы обмена. А уже вернувшись в Россию, поступила на факультет журналистики МГУ, на кафедру телевидения.
Свою карьеру на телеэкране Дарья начинала за кадром, с того, что как редактор готовила к эфиру программы «Гордон», которую вел Александр Гордон: писала сценарий и приглашала нужных гостей. Но просто оставаться за кадром, конечно, было не в ее стиле.
Дарья дебютировала в качестве ведущей в утренней программе «Движение» на канале 7ТВ, правда, тогда она носила фамилию Спиридонова.
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Дарья Златопольская в юности. Фото: соцсети
Затем совместно с Михаилом Байтманом вела передачу «Утро на НТВ» и рубрику «Вести. Интервью» на канале «Вести». Однако настоящий успех и узнаваемость пришли к Дарье Спиридоновой после того, как она стала ведущей гостевой студии утреннего эфира программы «Доброе утро, Россия».
«Танцы со звездами»
С 2009 года Дарья ведет проект «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». В шоу участвуют пары, состоящие из профессиональных танцоров, а также звезд кино, театра, музыки, спорта.
На протяжении всего сезона они исполняют самые разные танцы, за которые жюри выставляет участникам программы оценки. А после окончания выпуска уже начинается зрительское голосование, по результатам которого проект покидает та или иная пара.
В разные годы соведущими Дарьи были Максим Галкин*, Гарик Мартиросян и Андрей Малахов.
(включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).
Дарья Златопольская и Николай Цискаридзе в проекте «Танцы со звездами». Фото: телеканал «Россия»
А что же касается звездных участников, то на паркет выходили Наташа Королева, Сергей Лазарев, Dava, Оксана Федорова, Юлия Меньшова, Лера Кудрявцева, Дмитрий Дюжев, Игорь Миркурбанов и многие другие талантливые личности.
«Белая студия»
Но визитной карточкой Дарьи Златопольской, конечно, является программа «Белая студия» на телеканале «Культура», куда приглашаются известные люди. Как правило, в передаче идет речь о книгах и фильмах, повлиявших на жизнь и судьбу героев программы. А по окончании эфира дается список произведений, рекомендованных к прочтению или просмотру приглашенным артистом.
Дарья Златопольская в «Белой студии». Фото: телеканал «Культура»
Разговор происходит в пространстве белого цвета, благодаря чему, по замыслу авторов передачи, зритель может максимально сконцентрироваться на диалоге ведущей и ее героев.
В 2015 году программа получила премию ТЭФИ в номинации «Просветительская передача». А на основе этих интеллектуальных бесед Дарья Златопольская написала две книги: «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе» (2019) и «Настоящее. Диалоги о силе, характере, надежде» (2020).
«Синяя птица»
Во многом стараниями Дарьи Златопольской на свет появился телеконкурс «Синяя птица», цель которого – поддержать талантливых детей со всех уголков нашей страны. При этом в проекте отсутствует конкурентная составляющая, ребятам не выставляются оценки.
А благодаря участию в проекте одаренные дети получают возможность проявить себя, обрести известность, стать героями других передач и найти наставника, который возьмет их под свое крыло.
Однако конкурсный отбор на программу очень большой и строгий. В финал выходят лишь 40 претендентов, которых делят на четыре команды, тогда как число желающих принять участие в этом конкурсе переваливает за тысячи человек.
Дарья Златопольская с участниками телеконкурса «Синяя птица». Фото: телеканал «Россия»
Ребята соревнуются в номинациях «вокал», «хореография», «оригинальный жанр», «актерское мастерство».
В состав постоянного жюри обычно входят известная скрипачка Светлана Безродная, артист балета Николай Цискаридзе, певец, исполнитель романсов Олег Погудин. А сама Дарья является ведущей проекта.
Первый муж Леонид Спиридонов
Когда Дарья училась в МГУ, она познакомилась с бизнесменом Леонидом Спиридоновым, возглавлявшим собственную спортивную компанию. Сначала молодые люди просто дружили, а потом между ними вспыхнули чувства. И в канун Рождества 2000 года бизнесмен сделал своей возлюбленной предложение. Всего брак продлился десять лет, после чего супруги расстались. Детей в этом союзе не появилось.
Дарья Златопольская с первым мужем Леонидом Спиридоновым. Фото:
Несмотря на то что Дарья не афишировала причины развода, она признавалась в том, что тогда пережила очень тяжелый период.
Муж Антон Златопольский и сын Лев
Следующим же избранником телеведущей вновь стал успешный мужчина - генеральный директор телеканала «Россия», а также продюсер кино и телевидения и общественный деятель Антон Златопольский.
В 2011 году состоялась свадьба пары. Вскоре в этом браке родился сын Лев. Кстати, как признается ведущая, в декрет она не уходила. Но всегда старалась уделять сыну максимальное внимание и также приобщать его к прекрасному: посещала вместе с ним выставки, концерты, спектакли. И пекла вместе со Львом печенье…
Дарья Златопольская с сыном Львом. Фото: Global Look Press
«Сама я не очень люблю готовить. А с ним это делаем. Сын любит химию, опыты, а кулинария – тоже опыты. Продукты превращаются… С Левой мы готовим пироги, печенье, последнее время он сам стал изобретать рецепты. Наваливает все подряд, и что-то все равно получается», - рассказывала Дарья в одном из своих интервью.
Дарья и Антон Златопольские. Фото: Global Look Press
Что же касается мужа, то, по словам телеведущей, Антон Златопольский – ее ориентир во многих вопросах. У него очень правильные принципы, признается теледива.
И несмотря на высокий социальный статус, в жизни Антон Златопольский остается скромным, добрым человеком, умеющим раскрывать в людях таланты.
Рост и вес
Дарья Златопольская всегда старается держать себя в форме. Так, при росте 175 сантиметров ее вес составляет не более 55 килограммов.
Дарья Златопольская. Фото: Global Look Press
Дарья Златопольская сейчас
Сейчас же Дарья продолжает вести передачи «Белая студия» и «Синяя птица». А еще ее часто можно увидеть в качестве ведущей многих концертов, посвященных важным событиям.