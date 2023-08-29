Как Дарья Златопольская любила Микеле Плачидо, завоевывала самых успешных мужчин и нашла «Синюю птицу»

Дарья Златопольская. Фото: Global Look Press  

Teleprogramma.pro рассказывает о том, как у знаменитой ведущей получается быть успешной во всех сферах.

Иногда возникает впечатление, что телеведущая Дарья Златопольская прочла тысячи книг и посмотрела не меньше фильмов. Общаясь со своими звездными гостями в «Белой студии», она с легкостью жонглирует фактами из их биографий, цитатами из классических романов и фразами из известных фильмов.

На программу к ней приходили Сергей Маковецкий, Олег Табаков, Роман Виктюк, Павел Лунгин, Сергей Урсуляк, Рэйф Файнс, Игорь Миркурбанов и многие другие знаковые личности. И благодаря разговорам о значимых собеседнику вещах, Дарья Златопольская открывает его зрителю с самой неожиданной стороны.  

Девичья фамилия 

Девичья фамилия Дарьи Златопольской - Галимова. 

Детство и родители

Телеведущая родилась 24 апреля 1977 года в Москве в семье ученого-геохимика, академика, лауреата государственной премии Эрика Галимова и театроведа и публициста Галины Галимовой. Девочка с детства тянулась к прекрасному: посещала драматические спектакли и балетные постановки, изучала английский язык, увлекалась историей.

А еще была влюблена в актера Микеле Плачидо, плакаты с которым украшали ее комнату. Как рассказывала сама Дарья в одном из своих интервью, она плакала, когда по сюжету сериала «Спрут» его героя, комиссара Каттани, убивали.   

Дарья Златопольская в детстве. Фото: соцсети  

«А после ссор с родителями разговаривала с ним: «Микеле, меня не понимают!». А вот моей сестре Саше, помню, нравился Янок из фильма «Три танкиста и собака». Она даже написала ему  письмо, а я за него ей ответила», - признавалась Дарья.  

Учеба и первые успехи

Интерес к журналистике Дарья Златопольская начала проявлять еще в школе. Так, в старших классах она стала участницей американской программы Freedom Support Act и старшие классы уже оканчивала в США в рамках программы обмена. А уже вернувшись в Россию, поступила на факультет журналистики МГУ, на кафедру телевидения.    

Свою карьеру на телеэкране Дарья начинала за кадром, с того, что как редактор готовила к эфиру программы «Гордон», которую вел Александр Гордон: писала сценарий и приглашала нужных гостей. Но просто оставаться за кадром, конечно, было не в ее стиле.

Дарья дебютировала в качестве ведущей в утренней программе «Движение» на канале 7ТВ, правда, тогда она носила фамилию Спиридонова.

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Дарья Златопольская в юности. Фото: соцсети  

Затем совместно с Михаилом Байтманом вела передачу «Утро на НТВ» и рубрику «Вести. Интервью» на канале «Вести». Однако настоящий успех и узнаваемость пришли к Дарье Спиридоновой после того, как она стала ведущей гостевой студии утреннего эфира программы «Доброе утро, Россия».

«Танцы со звездами»

С 2009 года Дарья ведет проект «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». В шоу участвуют пары, состоящие из профессиональных танцоров, а также звезд кино, театра, музыки, спорта.

На протяжении всего сезона они исполняют самые разные танцы, за которые жюри выставляет участникам программы оценки. А после окончания выпуска уже начинается зрительское голосование, по результатам которого проект покидает та или иная пара.

В разные годы соведущими Дарьи были Максим Галкин*, Гарик Мартиросян и Андрей Малахов.

(включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента). 

Дарья Златопольская и Николай Цискаридзе в проекте «Танцы со звездами». Фото: телеканал «Россия»  

А что же касается звездных участников, то на паркет выходили Наташа Королева, Сергей Лазарев, Dava, Оксана Федорова, Юлия Меньшова, Лера Кудрявцева, Дмитрий Дюжев, Игорь Миркурбанов и многие другие талантливые личности.  

«Белая студия»

Но визитной карточкой Дарьи Златопольской, конечно, является программа «Белая студия» на телеканале «Культура», куда приглашаются известные люди. Как правило, в передаче идет речь о книгах и фильмах, повлиявших на жизнь и судьбу героев программы. А по окончании эфира дается список произведений, рекомендованных к прочтению или просмотру приглашенным артистом. 

 Дарья Златопольская в «Белой студии». Фото: телеканал «Культура»  

Разговор происходит в пространстве белого цвета, благодаря чему, по замыслу авторов передачи, зритель может максимально сконцентрироваться на диалоге ведущей и ее героев.

В 2015 году программа получила премию ТЭФИ в номинации «Просветительская передача». А на основе этих интеллектуальных бесед Дарья Златопольская написала две книги: «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе» (2019) и «Настоящее. Диалоги о силе, характере, надежде» (2020).  

«Синяя птица»

Во многом стараниями Дарьи Златопольской на свет появился телеконкурс «Синяя птица», цель которого – поддержать талантливых детей со всех уголков нашей страны. При этом в проекте отсутствует конкурентная составляющая, ребятам не выставляются оценки.

А благодаря участию в проекте одаренные дети получают возможность проявить себя, обрести известность, стать героями других передач и найти наставника, который возьмет их под свое крыло.  

Однако конкурсный отбор на программу очень большой и строгий. В финал выходят лишь 40 претендентов, которых делят на четыре команды, тогда как число желающих принять участие в этом конкурсе переваливает за тысячи человек.

Дарья Златопольская с участниками телеконкурса «Синяя птица». Фото: телеканал «Россия»  

Ребята соревнуются в номинациях «вокал», «хореография», «оригинальный жанр», «актерское мастерство».

В состав постоянного жюри обычно входят известная скрипачка Светлана Безродная, артист балета Николай Цискаридзе, певец, исполнитель романсов Олег Погудин. А сама Дарья является ведущей проекта.

Первый муж Леонид Спиридонов

Когда Дарья училась в МГУ, она познакомилась с бизнесменом Леонидом Спиридоновым, возглавлявшим собственную спортивную компанию. Сначала молодые люди просто дружили, а потом между ними вспыхнули чувства. И в канун Рождества 2000 года бизнесмен сделал своей возлюбленной предложение. Всего брак продлился десять лет, после чего супруги расстались. Детей в этом союзе не появилось.

Дарья Златопольская с первым мужем Леонидом Спиридоновым. Фото: 

Несмотря на то что Дарья не афишировала причины развода, она признавалась в том, что тогда пережила очень тяжелый период.

Муж Антон Златопольский и сын Лев

Следующим же избранником телеведущей вновь стал успешный мужчина -  генеральный директор телеканала «Россия», а также продюсер кино и телевидения и общественный деятель Антон Златопольский.

В 2011 году состоялась свадьба пары. Вскоре в этом браке родился сын Лев. Кстати, как признается ведущая, в декрет она не уходила. Но всегда старалась уделять сыну максимальное внимание и также приобщать его к прекрасному: посещала вместе с ним выставки, концерты, спектакли. И пекла вместе со Львом печенье… 

 Дарья Златопольская с сыном Львом. Фото:  Global Look Press  

«Сама я не очень люблю готовить. А с ним это делаем. Сын любит химию, опыты, а кулинария – тоже опыты. Продукты превращаются… С Левой мы готовим пироги, печенье, последнее время он сам стал изобретать рецепты. Наваливает все подряд, и что-то все равно получается», - рассказывала Дарья в одном из своих интервью.  

Дарья и Антон Златопольские. Фото: Global Look Press  

Что же касается мужа, то, по словам телеведущей, Антон Златопольский – ее ориентир во многих вопросах. У него очень правильные принципы, признается теледива. 

И несмотря на высокий социальный статус, в жизни Антон Златопольский остается скромным, добрым человеком, умеющим раскрывать в людях таланты.  

Рост и вес

Дарья Златопольская всегда старается держать себя в форме. Так, при росте 175 сантиметров ее вес составляет не более 55 килограммов. 

Дарья Златопольская. Фото: Global Look Press  

Дарья Златопольская сейчас

Сейчас же Дарья продолжает вести передачи «Белая студия» и «Синяя птица». А еще ее часто можно увидеть в качестве ведущей многих концертов, посвященных важным событиям.   

 

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