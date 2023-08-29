Как Дарья Златопольская любила Микеле Плачидо, завоевывала самых успешных мужчин и нашла «Синюю птицу»

Иногда возникает впечатление, что телеведущая Дарья Златопольская прочла тысячи книг и посмотрела не меньше фильмов. Общаясь со своими звездными гостями в «Белой студии», она с легкостью жонглирует фактами из их биографий, цитатами из классических романов и фразами из известных фильмов.

На программу к ней приходили Сергей Маковецкий, Олег Табаков, Роман Виктюк, Павел Лунгин, Сергей Урсуляк, Рэйф Файнс, Игорь Миркурбанов и многие другие знаковые личности. И благодаря разговорам о значимых собеседнику вещах, Дарья Златопольская открывает его зрителю с самой неожиданной стороны.

Девичья фамилия

Девичья фамилия Дарьи Златопольской - Галимова.

Детство и родители

Телеведущая родилась 24 апреля 1977 года в Москве в семье ученого-геохимика, академика, лауреата государственной премии Эрика Галимова и театроведа и публициста Галины Галимовой. Девочка с детства тянулась к прекрасному: посещала драматические спектакли и балетные постановки, изучала английский язык, увлекалась историей.

А еще была влюблена в актера Микеле Плачидо, плакаты с которым украшали ее комнату. Как рассказывала сама Дарья в одном из своих интервью, она плакала, когда по сюжету сериала «Спрут» его героя, комиссара Каттани, убивали.