Легенда интеллектуального клуба, бард и именитый ученый: биография Бориса Бурды

Участие в «Что? Где? Когда?»

До этого Бурда имел небольшой опыт участия в интеллектуальных играх. В конце 1980-х Бурда увлекался «Брейн-рингом», в котором достиг успеха: неоднократно становился чемпионом и вице-чемпионом игры в СССР, а потом в СНГ.

В знаменитом интеллектуальном клубе Борис Оскарович впервые попал как игрок одесской команды. Еще одним ярким ее представителем был Анатолий Вассерман.

После этого Бурда стал активным участником «Своей игры», где совмещал обязанности игрока и редактора. Победив в пяти играх подряд, он выиграл автомобиль.

Возобновив участие в «Что? Где? Когда?», Бурда быстро стал одним из самых ярких и узнаваемых игроков. Уже в 1998 году он удостоился своей первой «Золотой фишки». В дальнейшем Борис Оскарович семь раз становился лучшим из знатоков по решению телезрителей. В его копилке появились три «Хрустальные совы» и одна «Бриллиантовая».

Кроме того, Бурда прославился как автор тысяч вопросов, составленных для участников тренировок и турниров по спортивному варианту клубных соревнований.

Кстати, на счету у ученого есть участие в игре «Кто хочет стать миллионером?», где он даже после второй попытки не смог стать обладателем крупного денежного приза. Не повезло Борису и на «Самом умном»: он выбыл уже после первого раунда.