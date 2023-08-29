Легенда интеллектуального клуба, бард и именитый ученый: биография Бориса Бурды

Биография ученого
Борис Бурда — знаменитый игрок интеллектуального телешоу «Что? Где? Когда?». Ученый является обладателем главной награды клуба — «Бриллиантовой совы». Бард, поэт, телеведущий, опытный кулинар, автор множества книг. Борис Бурда действительно разносторонний, харизматичный человек. Не зря многие поклонники зовут его «ходячей энциклопедией».
Родился в интеллигентной семье, студентом играл в КВН
Родился будущий ученый весной 1950 года. Борис Бурда — коренной одессит в третьем поколении, по национальному происхождению еврей.
Вырос Борис в интеллигентной семье: отец — военнослужащий, мама — врач-педиатр. Из-за занятости родителей воспитанием внука занималась бабушка, коренная петербурженка. Качества, пригодившиеся в интеллектуальной игре, мальчик развил еще в детстве. Бегло читать мальчик научился в четыре года.
Борис Бурда в молодости. Фото: соцсети
Отцовская служба стала причиной частых переездов семьи. Несколько лет Боря с родителями прожили в Баку, но школу Бурда окончил в родной Одессе. Учеба давалась легко, стены 116-й школы Боря покинул с золотой медалью.
После окончания школы Бурда поступил в местный политехнический институт, выбрав факультет теплоэнергетики. В период студенчества Борис был активным участником игр КВН. Вместе с командой таких же молодых артистов игрок проложил себе путь на телеэкраны.
Учебное заведение Бурда окончил с красным дипломом, став инженером по автоматизации тепло- и электроэнергетических процессов. По специальности работал около 20 лет. Все изменилось в начале 1990-х, когда в биографии Бориса Оскаровича открылась новая глава под названием «Что? Где? Когда?».
Борис Бурда с почетной наградой. Фото: соцсети
Участие в «Что? Где? Когда?»
До этого Бурда имел небольшой опыт участия в интеллектуальных играх. В конце 1980-х Бурда увлекался «Брейн-рингом», в котором достиг успеха: неоднократно становился чемпионом и вице-чемпионом игры в СССР, а потом в СНГ.
В знаменитом интеллектуальном клубе Борис Оскарович впервые попал как игрок одесской команды. Еще одним ярким ее представителем был Анатолий Вассерман.
После этого Бурда стал активным участником «Своей игры», где совмещал обязанности игрока и редактора. Победив в пяти играх подряд, он выиграл автомобиль.
Возобновив участие в «Что? Где? Когда?», Бурда быстро стал одним из самых ярких и узнаваемых игроков. Уже в 1998 году он удостоился своей первой «Золотой фишки». В дальнейшем Борис Оскарович семь раз становился лучшим из знатоков по решению телезрителей. В его копилке появились три «Хрустальные совы» и одна «Бриллиантовая».
Кроме того, Бурда прославился как автор тысяч вопросов, составленных для участников тренировок и турниров по спортивному варианту клубных соревнований.
Кстати, на счету у ученого есть участие в игре «Кто хочет стать миллионером?», где он даже после второй попытки не смог стать обладателем крупного денежного приза. Не повезло Борису и на «Самом умном»: он выбыл уже после первого раунда.
Борис Бурда на кулинарном шоу. Фото: соцсети
Кулинарные шоу и бардовские проекты
Интеллектуальные игры — не единственное увлечение Бурды. Благодаря первой жене, одессит приобщился к увлекательному миру кулинарии и достиг в этом искусстве высот.
В 1997 году на украинском телеканале «Интер» состоялась премьера шоу «Вкусно с Борисом Бурдой», которое быстро покорило зрительниц. С экранов прославленный знаток делился рецептами простых, но вкусных блюд.
Особое предпочтение Бурда, по личному признанию, отдает средиземноморской кухне, но в его копилке есть рецепты всех стран и народов мира, он охотно делится знаниями об армянских, турецких и ливанских блюдах.
Не обделен эрудит и музыкальным талантом. Еще в молодости он увлекся бардовской песней, освоил гитару и фортепиано, активно участвовал в фестивалях и слетах.
Борис Бурда. Фото: соцсети
Личная жизнь интеллектуала
С первой супругой, Беллой Верниковой, Борис познакомился на родине, в Одессе. В 1972 году избранница родила мужу сына Владислава. Он стал предпринимателем.
Брак с Беллой распался, бывшая избранница уехала в Израиль. Вскоре после этого Бурда женился во второй раз, но имени жены и рода ее занятий не найти: Борис Оскарович не афиширует информацию о личной жизни.
Во втором браке родился сын Георгий. Высшее образование Бурда-младший получил в Америке: окончил университет в Колорадо. В этой стране живут родственники знаменитости. Брат Бориса Оскаровича работал программистом в IBM, сестра — бухгалтером.
Сейчас, как пишут журналисты, знаток женат на своей третьей избраннице. В интервью он рассказывал, что у него пятеро внуков: родные, Дмитрий и Тимофей, и трое приемных.
Борис Бурда с бывшей женой Беллой Верниковой и сыном Владиславом. Фото: соцсети
Бурда сейчас
Ученый занимается организацией интеллектуальных и кулинарных тренингов, выступает в качестве музыкального исполнителя и мотивационного спикера.
Борис также ведет блог на портале HUXLEY, где публикует статьи в авторских рубриках «Корни и крылья» и «Нетривиальное решение».
В 2021 году Борис Оскарович удивил своих поклонников сотрудничеством с украинской мем-поп-группой. Он не только снялся в музыкальном клипе на песню «Кетчунез», но и исполнил несколько строк.