Вторая жена Кончаловского, подарившая режиссеру тихий остров любви: биография Марии Леоновой

Биография знаменитости
Адвокат Мария Леонова — возлюбленная режиссера Егора Кончаловского. Ребята познакомились благодаря судебному разбирательству, позже стали родителями прекрасного сына, а о тайной свадьбе сообщили, только когда ребенку исполнилось пять лет.
Детство Леоновой
Мария родилась в 1984 году в Хабаровске, о ее ранней биографии известно совсем мало. Окончив среднюю школу, выпускница получила высшее юридическое образование.
Мария Леонова. Фото: соцсети
Встреча с Егором Кончаловским
Благодаря работе Мария познакомилась с актрисой и режиссером Екатериной Двигубской, ее интересы она в свое время защищала в суде. Процесс завершился успешно, поэтому когда старшему брату Екатерины Егору Кончаловскому понадобился адвокат в разбирательствах с артистом Михаилом Довженко, та порекомендовала ему давнюю знакомую.
Почти сразу режиссер почувствовал симпатию к своему юристу и начал ухаживать за Машей. При этом о расставании с красавицей Любовью Толкалиной Кончаловский заявлять не спешил. Егор Андреевич много лет жил гражданским браком с актрисой и воспитывал дочь Марию, которая родилась у пары летом 2001 года.
Позже знаменитый режиссер признался журналистам, что Толкалина была не лучшей женой и разрушала отношения, затем с этим согласилась и сама Любовь. Актриса активно строила карьеру и постоянно отсутствовала дома. Кончаловскому же хотелось чувствовать себя любимым мужчиной в атмосфере уюта и спокойствия.
Егор Кончаловский, Любовь Толкалина и их дочь Мария. Фото: соцсети
К слову, сначала скромница Леонова отвергала ухаживания и дорогие подарки, ведь ее с клиентом связывали исключительно деловые отношения. Но спустя некоторое время она оттаяла и ответила взаимными чувствами, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте.
Вскоре юрист переехала в загородный дом избранника, а налаживать быт чете помогала мама Кончаловского Наталья Аринбасарова, тепло принявшая будущую невестку.
Весной 2017 года гражданские супруги стали родителями мальчика и назвали сына Тимуром. Только тогда режиссер публично объявил о разрыве с Любовью Толкалиной, с которой уже не жил больше семи лет. После расставания бывшие возлюбленные сохранили теплые взаимоотношения.
Егор и не скрывает, что наконец обрел счастье в личной жизни, и регулярно делится фотографиями Марии и Тимура в социальных сетях. При этом вести избранницу под венец режиссер не торопился много лет, хотя и называл ее женой и родственной душой.
Слухи о том, что Леонова стала законной женой Егора Кончаловского, впервые появились в 2019 году, когда пару заметили с обручальными кольцами на руках на премьере драмы «Грех», снятой Андреем Кончаловским. Но тогда Егор опроверг все домыслы.
Егор Кончаловский с женой Марией Леоновой и сыном Тимуром. Фото: соцсети
Леонова сейчас
Сейчас Мария по-прежнему совмещает адвокатскую карьеру с семейной жизнью. По признанию Кончаловского, юрист готова без труда оставить работу, если близким понадобится уделять больше времени.
Летом 2022 года Егор Андреевич объявил, что наконец стал официальным мужем Марии. Режиссер поделился, что свадьба состоялась без помпезных торжеств, хотя долгожданное событие и отметили в ресторане в узком кругу близких людей.
В этом году журналисты сообщили о рождении у Кончаловского третьего ребенка: его жена Мария родила сына Марата.
Егор Кончаловский и Мария Леонова. Фото: соцсети
Интересный факт
Поклонники Кончаловского часто сравнивают внешность Марии и Любови. Некоторые даже видят общие черты, а другие адресуют обеим женам режиссера комплименты, настаивая, что каждая прекрасна по-своему.