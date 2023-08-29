Вторая жена Кончаловского, подарившая режиссеру тихий остров любви: биография Марии Леоновой

Встреча с Егором Кончаловским

Благодаря работе Мария познакомилась с актрисой и режиссером Екатериной Двигубской, ее интересы она в свое время защищала в суде. Процесс завершился успешно, поэтому когда старшему брату Екатерины Егору Кончаловскому понадобился адвокат в разбирательствах с артистом Михаилом Довженко, та порекомендовала ему давнюю знакомую.

Почти сразу режиссер почувствовал симпатию к своему юристу и начал ухаживать за Машей. При этом о расставании с красавицей Любовью Толкалиной Кончаловский заявлять не спешил. Егор Андреевич много лет жил гражданским браком с актрисой и воспитывал дочь Марию, которая родилась у пары летом 2001 года.

Позже знаменитый режиссер признался журналистам, что Толкалина была не лучшей женой и разрушала отношения, затем с этим согласилась и сама Любовь. Актриса активно строила карьеру и постоянно отсутствовала дома. Кончаловскому же хотелось чувствовать себя любимым мужчиной в атмосфере уюта и спокойствия.