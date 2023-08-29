Любимый племянник «Мюнхгаузена», ставший интеллигентом мира кино: биография Игоря Янковского

Биография артиста

Династия Янковских — одна из самых любимых и талантливых семей в мире советского и российского кино. Ее представители известны как дома, так и за границей. Каждый член этой семьи оказывается талантлив в выбранном им деле, и Игорь Янковский не исключение. Советский актер и бизнесмен до сих пор пользуется любовью публики.

Представитель знаменитой династии, полюбивший кино и театр с детства

Артист приходится сыном Ростиславу Янковскому и племянником актера Олегу Янковскому. Представитель нового поколения семьи родился 29 апреля 1951 года. Его родственники были известными личностями и необыкновенными людьми.

Мать, Нина Чеишвили, в течение многих лет была спортсменкой и педагогом. Игорю и его брату Владимиру было суждено повторить судьбу отца и стать актерами.

Склонность к актерскому мастерству и артистизм Игоря стали очевидными еще в детстве. Родители поддерживали сына в стремлении связать свою жизнь с кинематографом. Парень спустя некоторое время поступил в Театральное училище им. Б. Щукина. Он поддерживал репутацию династии и был достойным продолжателем семейного дела. В 1974 году Игорь поступил в труппу Театра на Малой Бронной, где прослужил 20 лет.