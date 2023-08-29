Любимый племянник «Мюнхгаузена», ставший интеллигентом мира кино: биография Игоря Янковского

Биография артиста
Династия Янковских — одна из самых любимых и талантливых семей в мире советского и российского кино. Ее представители известны как дома, так и за границей. Каждый член этой семьи оказывается талантлив в выбранном им деле, и Игорь Янковский не исключение. Советский актер и бизнесмен до сих пор пользуется любовью публики.
Представитель знаменитой династии, полюбивший кино и театр с детства
Артист приходится сыном Ростиславу Янковскому и племянником актера Олегу Янковскому. Представитель нового поколения семьи родился 29 апреля 1951 года. Его родственники были известными личностями и необыкновенными людьми.
Мать, Нина Чеишвили, в течение многих лет была спортсменкой и педагогом. Игорю и его брату Владимиру было суждено повторить судьбу отца и стать актерами.
Склонность к актерскому мастерству и артистизм Игоря стали очевидными еще в детстве. Родители поддерживали сына в стремлении связать свою жизнь с кинематографом. Парень спустя некоторое время поступил в Театральное училище им. Б. Щукина. Он поддерживал репутацию династии и был достойным продолжателем семейного дела. В 1974 году Игорь поступил в труппу Театра на Малой Бронной, где прослужил 20 лет.
Игорь Янковский в молодости. Фото: соцсети
Начало кинокарьеры Янковского
Первые съемки юного актера состоялись в 1973 году. Уже в 1975 году он был занят в известном проекте «Следствие ведут знатоки». Режиссеры предлагали ему разноплановые роли и свободу для самореализации.
Громкую известность принесла Янковскому роль Джеральдина-младшего в картине, основанной на повестях Роберта Стивенсона, «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». Лента вышла на экраны в 1981 году под названием «Приключения принца Флоризеля» и поменяла название в 90-е годы.
Среди запоминающихся образов Игоря Янковского — экспедитор порта и фарцовщик Виктор Кораблев из кинокартины «Колье Шарлотты» и герой Джералд Торнтон из ленты «Время и семья Конвей» — роль, которую артист разделил со своим папой.
Игорь Янковский в фильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». Фото: кадр из фильма 1979 года
Янковский пользовался большой популярностью среди именитых режиссеров. Фото артиста украшали обложки глянцевых журналов и издания о театре и кино. И настоящим шоком стала новость о том, что артист покидает сцену ради бизнеса.
Первоначально Игорю Янковскому удавалось совмещать коммерческую деятельность с любимой профессией. Он лавировал между киносъемками и спектаклями в театре. Бизнес-проекты стали занимать все больше времени звезды, и он решил немного изменить свою деятельность.
Предложения появиться в кадре привлекали актера и в статусе предпринимателя. В 2001 году Янковский вел передачу «Алчность» на канале НТВ. В 2002-м снялся в фильме «В движении», поставленном его двоюродным братом Филиппом Янковским.
Биография представителя знаменитой династии имела интересные повороты. Судьба распоряжалась непредсказуемо. Янковскому удалось поддержать имидж семьи и реализоваться в нескольких сферах.
Олег Янковский с племянником Игорем. Фото: соцсети
Бизнес-проекты Янковского
В интервью Игорь рассказывал, что его приоритеты изменились благодаря встрече со старым приятелем. Им оказался Владимир Евстафьев, который удачно приобрел брокерскую компанию. Янковский получил от друга предложение о сотрудничестве и задумался о перспективах.
Первым проектом стала реализация зерна. Полученный успех вдохновил партнеров на открытие рекламного агентства. Их организация оказалась в числе первых компаний такого формата в стране.
Игорь Янковский в фильме «Осторожно, листопад!». Фото: кадр из фильма 1977 года
В 1992 году актер стал соучредителем и руководителем компании «Максима». Спустя четыре года он возглавил Международный фестиваль рекламы в качестве президента, а в 2004-м стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель».
В молодости Игорь Янковский не предполагал, что добьется таких высот в области, которая только начинала развиваться в России. Он оказался сторонником прогресса и новых веяний.
Игорь Янковский с женой Эвелин Мотл и дочкой Анной-Марией. Фото: соцсети
Личная жизнь звездного наследника
Игорь Янковский уже много лет находится в браке. Его женой стала уроженка Германии Эвелин Мотл, русская по матери. Знакомство пары произошло в Сочи. Актер отдыхал на курорте. Отношения молодых людей развивались быстро. Уже спустя год состоялась свадьба.
В их союзе родились двое детей — дочь Анна-Мария и сын Денис. Семья часто приезжала погостить на родину Эвелин на Рождество.
Ростислав, Игорь, Олег и Филипп Янковский. Фото: соцсети
Игорь Янковский сейчас
Сейчас Игорь продолжает развивать карьеру в рекламе. Он поддерживает отношения с другими членами звездной династии и благосклонно относится к интервью.
В 2021 году Янковский отметил юбилей — 70 лет. В честь знаменательного события он появился как приглашенный гость в программе «Судьба человека». В шоу Игорь Ростиславович рассказал о своей семье и актерском пути, о взаимоотношениях с любимым дядей.