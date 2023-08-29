Знойный «фабрикант», друг Титомира и любитель хип-хопа: жизнь и творчество певца Иракли

Биография певца

Ираклий Пирцхалава — российский певец грузинского происхождения. Известен российскому зрителю как сольный исполнитель и участник первого сезона проекта «Фабрика звезд». В эстрадной карьере знаменитости были взлеты и падения, но одно оставалось неизменным: без музыки артист свою жизнь не представлял и представлять не желает.

Рос в неполной семье, поменял пять школ

Ираклий Пирцхалава (настоящее имя певца) родился в Москве 13 сентября 1977 года. Рос парень в неполной семье — его воспитывала одна мама, Нана Рожденовна, которая по образованию была инженером, мечтала о творческой профессии для сына.

Многие годы женщина не давала Ираклию заниматься в спортивной секции, о которой мальчик сильно мечтал. Только в 13 лет подросток все же пошел на футбол в ДЮСШ «Локомотив», но для большого спорта это уже, конечно, было поздно.

В школе парень учился средне. Из-за этого поменял пять учебных заведений, в том числе школу-интернат с французским уклоном.