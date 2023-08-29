Знойный «фабрикант», друг Титомира и любитель хип-хопа: жизнь и творчество певца Иракли

Биография певца
Ираклий Пирцхалава — российский певец грузинского происхождения. Известен российскому зрителю как сольный исполнитель и участник первого сезона проекта «Фабрика звезд». В эстрадной карьере знаменитости были взлеты и падения, но одно оставалось неизменным: без музыки артист свою жизнь не представлял и представлять не желает.
Рос в неполной семье, поменял пять школ
Ираклий Пирцхалава (настоящее имя певца) родился в Москве 13 сентября 1977 года. Рос парень в неполной семье — его воспитывала одна мама, Нана Рожденовна, которая по образованию была инженером, мечтала о творческой профессии для сына.
Многие годы женщина не давала Ираклию заниматься в спортивной секции, о которой мальчик сильно мечтал. Только в 13 лет подросток все же пошел на футбол в ДЮСШ «Локомотив», но для большого спорта это уже, конечно, было поздно.
В школе парень учился средне. Из-за этого поменял пять учебных заведений, в том числе школу-интернат с французским уклоном.
Ираклий Пирцхалава с мамой. Фото: соцсети
В юношеском возрасте Ираклий увлекся стилем хип-хоп. Чтобы походить на кумиров, молодой музыкант даже стал носить широкие штаны и необычную прическу.
Имеет артист и высшее образование, но не совсем профильное. В 2010 году Ираклий окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент в музыкальной индустрии».
Был на подтанцовках у Титомира и увлекался хип-хопом
Творческая биография певца с ранних лет складывалась вполне успешно. Еще в подростковом возрасте парень впервые попал на сцену. Юноша пошел на кастинг, который проводил знаменитый в 90-е годы хипхопер Богдан Титомир, и смог доказать артисту, что достоин войти в его танцевальный коллектив. Ираклий вместе с другими юношами и девушками, которые прошли конкурс, участвовал в сольных концертах кумира.
Ираклий Пирцхалава. Фото: соцсети
Будучи подростком он попробовал петь и даже записал на профессиональной студии дебютную композицию. Первой группой, которую Ираклий организовал вместе с другом, стал музыкальный коллектив K&K («Клык и Купорос»). Ребята писали музыку в стиле хип-хоп.
Затем последовало приглашение от продюсера Матвея Аничкина стать участником группы «Тет-а-тет». Ансамбль просуществовал четыре года, выпустив альбом и макси-сингл. После распада группы молодой человек занялся организацией R'n'B-вечеринок в клубе.
Кстати, 2003 году стал для молодого Пирцхалавы судьбоносным. Парень решил принять участие в новом музыкальном проекте «Фабрика звезд».
Сразу после этого шоу у Ираклия выходил один хит за другим. Удалось певцу записать и полноформатные студийные альбомы — «Лондон — Париж» и «Сделай шаг». Трек «Лондон — Париж» держался на вершине чартов радиостанций 17 недель. Спустя год завоевать приз еще раз певцу удалось с песней «Капли абсента». Популярность взыскала композиция «Я с тобой».
Помимо сольных композиций, Иракли записывал песни вместе с коллегами. Среди таких композиций — хит рэпера Dino MC 47 «Сделай шаг». А в 2011 году в дуэте с Бьянкой родился трек «Белый пляж».
Ираклий Пирцхалава на проекте «Фабрика звезд». Фото: кадр выпуска «Фабрики звезд» / Первый канал
Запись новых песен и альбомов
Презентация третьего альбома Иракли под названием «Ангелы и демоны» состоялась в 2016 году.
В 2017 году стартовала премьера клипа музыкканта на песню «Снег», где главную роль исполнила первая вице-мисс мира — 2015 София Никитчук.
В 2019 году исполнитель присоединился к Лике Стар, пожелавшей обновить хит 1996 года. Ремейк, вышедший под названием Luna, получил космическое звучание, а клип снимался в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Музыка остается неизменной составляющей жизни Иракли и по сей день. Весной 2021 года артист записал песню «Просто дождь» в дуэте с исполнительницей и моделью Марией Вебер.
Ираклий Пирцхалава и Маша Вебер. Фото: соцсети
В 2009 году Иракли в паре с Инной Свечниковой выступал в рейтинговом телепроекте «Танцы со звездами». Позднее занял третье место в реалити-шоу «Остров» и пробовал себя в искусстве перевоплощения в развлекательной передаче «Один в один!».
В выпуске шоу «Дуэты», стартовавшем осенью 2021 года, Пирцхалаве довелось исполнить трек Artik & Asti «Девочка, танцуй» вместе с Богданом Титомиром, который сыграл важную роль в карьере Иракли.
Личная жизнь исполнителя
Долгое время красавчик Пирцхалава оставался холостяком. Покорить сердце музыканта смогла актриса и модель Софья Гребенщикова. Свадьба состоялась в 2009 году. Семейный союз считался долгое время идеальным.
Еще больше укрепили брак два сына Пирцхалавы и Гребенщиковой, Илья и Александр, родившиеся с разницей в два года. Однако чувства между ребятами остыли, и в 2014 году певец оформил развод и переехал в отдельную квартиру.
В интервью Ираклий говорил о сожалении, что не смог сохранить традиций семейственности, но будет всегда поддерживать сыновей и участвовать в их воспитании, ведь сам вырос без отца.
Ираклий Пирцхалава и Богдан Титомир. Фото: соцсети
Артист решил воплотить мечты о футболе через своего младшего сына Александра. В 2017 году пятилетнего мальчика Иракли отдал в детскую секцию филиала каталонского клуба «Барселона», которая действовала в Москве с 2016 года.
С сыновьями музыкант и сейчас проводит много свободного времени. Вместе они отдыхают и посещают горячо любимую Пирцхалавой Грузию, о чем свидетельствуют множественные фото со страницы артиста.
Ираклий Пирцхалава с детьми Ильей и Александром. Фото: соцсети
В 2015 году исполнителя стали замечать в обществе модели Светланы Захаровой. Девушка появлялась на Неделях моды в Италии, Франции, Лондоне. Она заключила контракт с маркой Ralph Lauren и стала официальным лицом бренда. С моделью Иракли познакомился еще будучи женатым, но тогда знакомство носило дружеский характер.
Правда, спустя некоторое время артист удалил из личного блога всевозможные фото с красоткой, из чего поклонники сделали вывод об их расставании. С тех пор о личной жизни бывшего фабриканта ничего не известно.
Ираклий Пирцхалава. Фото: соцсети
Пирцхалава сейчас
Иракли недавно снял клип на лирическую композицию «Целься и стреляй», в которую вложил особый смысл и рассказал историю, как когда-то убивал свою любовь. А в преддверии 2023 года певец представил песню о Боге «Утешение» в рамках проекта Metamorphosi. К слову, эта композиция стала продолжением сюжета, затронутого в треке «Покаяние», который Иракли представил еще несколько лет назад.