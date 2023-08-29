Та самая Скарлетт и не только: звездный путь Вивьен Ли

Кем была Вивьен Ли?

Вивьен Ли получила образование в монастыре в Англии и по всей Европе, а ее школьная подруга Морин О'Салливан вдохновила ее начать актерскую карьеру. Ли заслужила международную популярность и премию «Оскар» за незабываемую роль Скарлетт О'Хары в постановке Дэвида О. Селзника «Унесенные ветром».

Ранняя жизнь

Вивиьен Ли (настоящее имя Вивиан Мэри Хартли) родилась 5 ноября 1913 года в Дарджилинге, Индия, в семье английского биржевого маклера и его жены-ирландки. Семья вернулась в Англию, когда Хартли было шесть лет. Год спустя не по годам развитая Хартли объявила однокласснице Морин О'Салливан, что она «собирается стать знаменитой».

Будучи подростком, Вивиан Хартли посещала школы в Англии, Франции, Италии и Германии, свободно владея как французским, так и итальянским языками. Она продолжила изучать актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства, но временно приостановила свою карьеру в возрасте 19 лет, когда вышла замуж за адвоката по имени Ли Холман и родила от него дочь. Заменив букву «а» в своем имени на менее часто употребляемую «е», Хартли использовала имя своего мужа для создания более гламурного сценического псевдонима Вивьен Ли.