Та самая Скарлетт и не только: звездный путь Вивьен Ли

Кем была Вивьен Ли?
Вивьен Ли получила образование в монастыре в Англии и по всей Европе, а ее школьная подруга Морин О'Салливан вдохновила ее начать актерскую карьеру. Ли заслужила международную популярность и премию «Оскар» за незабываемую роль Скарлетт О'Хары в постановке Дэвида О. Селзника «Унесенные ветром».
Ранняя жизнь
Вивиьен Ли (настоящее имя Вивиан Мэри Хартли) родилась 5 ноября 1913 года в Дарджилинге, Индия, в семье английского биржевого маклера и его жены-ирландки. Семья вернулась в Англию, когда Хартли было шесть лет. Год спустя не по годам развитая Хартли объявила однокласснице Морин О'Салливан, что она «собирается стать знаменитой».
Будучи подростком, Вивиан Хартли посещала школы в Англии, Франции, Италии и Германии, свободно владея как французским, так и итальянским языками. Она продолжила изучать актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства, но временно приостановила свою карьеру в возрасте 19 лет, когда вышла замуж за адвоката по имени Ли Холман и родила от него дочь. Заменив букву «а» в своем имени на менее часто употребляемую «е», Хартли использовала имя своего мужа для создания более гламурного сценического псевдонима Вивьен Ли.
Вивьен Ли в юности. Фото: соцсети
Дебюты в кино и на сцене
Ли дебютировала как на сцене, так и в кино в 1935 году. Она снялась в пьесе The Bash, которая не имела особого успеха, но это позволило Ли произвести впечатление на продюсера Сидни Кэрролла, который вскоре пригласил актрису в ее первую лондонскую пьесу; и получила главную роль в фильме с метким названием «Дела идут на лад» (1935).
Хотя изначально Ли была типажом непостоянной кокетки, она начала пробовать себя в более динамичных ролях, играя в шекспировских пьесах в театре «Олд Вик» в Лондоне, Англия.
Там она познакомилась и влюбилась в Лоуренса Оливье, уважаемого актера, который, как и Ли, уже был женат. Вскоре у этих двоих завязались актерские отношения, основанные на сотрудничестве и вдохновении, не говоря уже об очень публичной любовной связи.
«Унесенные ветром»
Постер фильма «Унесенные ветром» 1939 года. Фото: Global Look Press
Примерно в то же время американский режиссер Джордж Кьюкор искал идеальную актрису на главную роль Скарлетт О'Хара в своей экранизации «Унесенных ветром».
«Девушка, которую я выбираю, должна быть одержима дьяволом и заряжена электричеством», — настаивал тогда Кьюкор.
Впечатляющий список лучших актрис Голливуда, включая Кэтрин Хепберн и Бетт Дэвис, уже давно претендовал на эту роль к тому времени, когда Ли, находившаяся в двухнедельном отпуске в Калифорнии, согласилась пройти кинопробы.
Выбор практически неизвестной актрисы британского театра на роль красавицы-южанки, борющейся за выживание во время гражданской войны в США, был, мягко говоря, рискованным — особенно учитывая, что «Унесенные ветром» уже были, даже в стадии предварительного производства одной из самых ожидаемых голливудских картин всех времен.
Однако это решение окупилось, поскольку фильм побил рекорды кассовых сборов и получил 13 номинаций на премию «Оскар» и восемь побед, в том числе одну за Ли — как лучшую женскую роль. «Унесенные ветром» остаются одной из самых культовых картин в истории кинематографа.
Вивьен Ли и Кларк Гейбл в фильме «Унесенные ветром». Фото: Global Look Press
Наконец-то добившись развода со своими супругами, Ли и Оливье поженились в 1940 году, укрепив свой статус влиятельной пары в мире шоу-бизнеса. Пара продолжала сниматься в фильмах и пьесах, но старалась держаться подальше от всеобщего внимания, часто делая перерывы на несколько лет между фильмами.
Отчасти это было связано с ухудшающимся состоянием психического здоровья Ли, поскольку все более тяжелые приступы маниакально-депрессивного синдрома обостряли ее отношения с Оливье и затрудняли ее выступления.
Проблемы со здоровьем
Вивьен Ли. Фото: Global Look Press
Трагедия произошла в 1944 году, когда Ли упала во время репетиции «Цезаря и Клеопатры» и у нее случился выкидыш. Ее здоровье резко ухудшилось; она становилась все более нестабильной, одновременно борясь с бессонницей, биполярным расстройством и респираторным заболеванием, которое в конечном итоге было диагностировано как туберкулез.
Надеясь на облегчение, Ли подверглась электрошоковой терапии, которая в то время была очень распространена и иногда оставляла у нее следы ожогов на висках. Прошло это незадолго до того, как она начала сильно пить.
Ее все более неспокойная личная жизнь вынуждала Ли время от времени делать перерывы в работе на протяжении 1940-х годов, но она продолжала брать на себя множество громких ролей как на сцене, так и на экране. Однако ни одна из них не могла сравниться с успехом у критиков или коммерческим успехом, которого она добилась за роль О'Хары.
Дальнейший успех
Вивьен Ли в роли Бланш Дюбуа и Марлон Брандо в роли Стэнли Ковальски в фильме «Трамвай «Желание». Фото: Global Look Press
Все изменилось в 1949 году, когда Ли получила роль Бланш Дюбуа в лондонской постановке пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание». После успешного показа, длившегося почти год, Ли была приглашена на ту же ответственную роль в голливудской экранизации Элиа Казана 1951 года, в которой она снялась вместе с Марлоном Брандо.
По мнению многих критиков, игра Ли в «Трамвае» превзошла даже ее звездную роль в «Унесенных ветром»; за эту роль она получила вторую премию «Оскар» за лучшую женскую роль, а также премию нью-йоркских кинокритиков и премию Британской академии кино и телевизионных искусств.
Карл Мадлен и Вивьен Ли в фильме «Трамвай «Желание». Фото: Global Look Press
Вскоре после этого Ли вошла в историю театра, сыграв главную роль вместе с Оливье в одновременных лондонских постановках «Антония и Клеопатры» Шекспира и «Цезаря и Клеопатры» Джорджа Бернарда Шоу — обе они имели успех у критиков.
Последние годы и смерть
После очередного выкидыша в 1953 году у нее случился нервный срыв, что вынудило ее отказаться от съемок в фильме «Прогулка слона» — за ней закрепилась репутация человека, с которым трудно работать. Вдобавок ее отношения с Оливье становились все более бурными; в 1960 году их неспокойный брак закончился разводом.
После того, как Оливье снова женился и создал новую семью, Ли переехала к более молодому актеру по имени Джек Меривейл. Смена темпа, казалось, пошла ей на пользу, поскольку в 1960-е годы она снова приняла участие в нескольких успешных проектах.
В 1963 году она стала хедлайнером музыкальной адаптации «Товарича» и получила первую премию «Тони». Два года спустя она снялась в оскароносном фильме «Корабль дураков».
Вивьен Ли в фильме «Корабль дураков» (1965). Фото: кадр из фильма
Незадолго до того, как она начала репетировать лондонскую постановку «Деликатного баланса» в 1967 году, Ли серьезно заболела. Прошел месяц, прежде чем она наконец скончалась от туберкулеза 8 июля 1967 года в возрасте 53 лет в Лондоне, Англия.
В 2013 году Музей Виктории и Альберта в Лондоне приобрел ее личный архив, в который входят ее личные дневники и ранее не публиковавшиеся фотографии. Директор музея Мартин Рот рассказал UPI, что архив «не только представляет карьеру Вивьен Ли, но и представляет собой захватывающее представление о театре и социальном мире, который ее окружал».
Выставка личных вещей Вивьен Ли. Лондон, 2018 год. Фото: Global Look Press