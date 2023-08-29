Титулованный актер и режиссер, сценарист и продюсер: как Шон Пенн пришел к успеху

Кто такой Шон Пенн?
Актер и режиссер Шон Пенн дебютировал в кино в фильме 1981 года «Отбой». Его главная роль пришлась на 1982 год, когда он сыграл Джеффа Спиколи в фильме «Беспечные времена в «Риджмонт Хай»». Более поздние актерские работы включали в себя «Мертвец идет» (1995) и «Она прекрасна» (1997), а также написание сценария, продюсирование и режиссуру «Постовой на перекрестке» (1995), среди других проектов.
Среди последних актерских работ Пенна - «Где бы ты ни был», «Таинственная река», «Вся королевская рать», «Я - Сэм», «Харви Милк» и «Древо жизни». Он получил несколько наград как актер и кинорежиссер, включая две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. В начале 2016 года Пенн оказался втянутым в полемику после своего интервью журналу Rolling Stone с беглым наркобароном Хоакином «Эль Чапо» Гусманом.
Лауреаты 81-й церемонии вручения наград премии «Оскар» Кейт Уинслет, Пенелопа Крус и Шон Пенн за «лучшую мужскую роль» в к/ф «Харви Милк» (2008) 22.02.2009 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Шон Джастин Пенн родился 17 августа 1960 года в Санта-Монике, Калифорния. Его отец, Лео, был актером и режиссером. Его мать, Эйлин Райан, была актрисой. Пенн вырос в Лос-Анджелесе и посещал среднюю школу Санта-Моники вместе с сокурсниками и будущими актерами Эмилио Эстевесом, Чарли Шином и Робом Лоу.
Интерес к кинопроизводству, в частности к режиссуре, привел к увлечению Пенна актерской игрой, которое включало в себя несколько ранних ролей на телевидении. Он переехал в Нью-Йорк в возрасте 19 лет и вскоре получил роль в бродвейской пьесе «Хартленд». В 1981 году он дебютировал в кино вместе с начинающей звездой Томом Крузом и лауреатом премии «Оскар» Тимоти Хаттоном в драме о военном училище «Отбой».
Прорывная роль Пенна появилась год спустя, когда он сыграл вечно обкуренного серфера Джеффа Спиколи в школьной комедии «Беспечные времена в «Риджмонт Хай»» (1982) вместе с Дженнифер Джейсон Ли и судьей Рейнхолдом. Затем Пенн получил признание за свою первую главную роль в фильме 1983 года «Плохие мальчики» и за драму «Агенты Сокол и снеговик» (1985).
В 1985 году Пенн приобрел совершенно новую известность, когда женился на поп-иконе Мадонне. Их бурный четырехлетний брак породил один мрачный фильм 1986 года «Шанхайский сюрприз» и шквал заголовков таблоидов. Имидж «плохого мальчика» Пенна только усилился из—за его постоянной враждебности к агрессивным папарацци - в 1987 году он отсидел 34 дня в тюрьме за то, что ударил статиста, пытавшегося его сфотографировать. Пенн и Мадонна развелись в 1989 году.
Шон Пенн и Мадонна. Фото: кадр из к/ф «Шанхайский сюрприз» (1986)
Актерская и режиссерская карьера
В 1991 году, через два года после получения восторженных отзывов за свою игру в фильме «Военные потери» (1989), Пенн снял свой первый фильм. Полнометражный фильм «Индеец-беглец» вышел ограниченным тиражом и в конечном итоге собрал в прокате чуть меньше 200 000 долларов. Критики дали фильму умеренную оценку.
Хотя ранее он заявлял, что бросил актерскую карьеру, Пенн вернулся в кадр в 1993 году, сыграв одурманенного наркотиками адвоката по уголовным делам в фильме Брайана Де Пальмы «Путь Карлито» с Аль Пачино в главной роли. Его игра принесла ему номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
В 1995 году он снялся в роли заключенного из камеры смертников, ищущего спасения в фильме «Мертвец идет», основанном на реальной истории Хелен Прежан. Фильм получил номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а также премию «Независимый дух». Фильм также хорошо был принят зрителем, собрав в мировом прокате более 80 миллионов долларов.
В том же году он написал сценарий, спродюсировал и срежиссировал «Постовой на перекрестке», мрачную драму с кумиром его детства Джеком Николсоном в главной роли. Фильм получил положительные отзывы критиков, а также номинацию на «Золотой глобус» для Анжелики Хьюстон.
Шон Пенн. Фото: кадр из к/ф «Путь Карлито» (1993)
Признание за «Таинственную реку»
Затем Пенн снялся в роли влюбленного, ревнивого мужа в фильме Ника Кассаветиса «Она прекрасна» (1997), где в главных ролях снялись Джон Траволта и вторая жена Пенна в реальной жизни, Робин Райт. Хотя Пенн (который также был исполнительным продюсером) получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале, фильм не привлек широкой аудитории.
В 1997 году Пенн появился в двух других крупных фильмах: плохо принятом фильме «Поворот» режиссера Оливера Стоуна и популярном боевике «Игра» с Майклом Дугласом в главной роли. В фильме «Переполох» (1998) Пенн повторил роль, которую он сыграл на сцене Лос-Анджелеса в 1988 году. В том же году он также снялся в получившей признание критиков драме о Второй мировой войне «Тонкая красная линия» режиссера Терренса Малика.
В 1999 году непредсказуемый Пенн застал Голливуд врасплох, когда получил вторую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, исполнив еще одну жгучую, мрачно сложную роль распутного джазового гитариста в центре «Сладкий и гадкий» Вуди Аллена. В 2000 году он снялся в романтическом фильме «На вилле» с Кристен Скотт Томас и в фильме «Вес воды».
Свой третий режиссерский полнометражный фильм, триллер «Обещание», он снова снял с Николсоном в главной роли. Затем, в 2002 году, Пенн снялся вместе с Мишель Пфайффер в фильме «Я - Сэм», сыграв умственно отсталого человека, который борется за то, чтобы вернуть опеку над своей маленькой дочерью. За эту роль он получил свою третью номинацию на премию «Оскар».
В следующем году он снялся в драме Клинта Иствуда «Таинственная река» о маленьком городке, за которую получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 2006 году Пенн снялся в роли Вилли Старка, вымышленного персонажа, частично основанного на губернаторе Луизианы Хьюи Лонге, в фильме «Вся королевская рать». Он снял правдивую историю молодого человека, живущего в сельской местности Аляски, в фильме «В диких условиях» (2007) с Эмилем Хиршем в главной роли.
Шон Пенн и Ума Турман. Фото: кадр из к/ф «Сладкий и гадкий» (1999)
Второй «Оскар» за «Харви Милка»
Вернувшись к ролям в кино, Пенн получил свою вторую премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Харви Милк» (2008). Фильм режиссера Гаса Ван Сента получил более 40 номинаций на премию и хорошо зарекомендовал себя в прокате.
Позже Пенн сыграл роль второго плана в фильме Малика «Древо жизни» (2011). В том же году он снялся в независимой драме «Где бы ты ни был», в которой Пенн сыграл бывшую рок-звезду, которая разыскивает нацистского военного преступника, чтобы отомстить за своего отца.
Пенн сыграл важную роль в фильме «Охотники на гангстеров» (2013), фильме о столкновении правоохранительных органов и организованной преступности в Лос-Анджелесе в 1940-1950-х годах. Он изобразил печально известного криминального авторитета Микки Коэна, а Райан Гослинг сыграл сотрудника полиции, который выступает против него.
Релиз проекта был запланирован на осень 2012 года, но был отложен из-за сцены перестрелки в кинотеатре, которая вызвала воспоминания о перестрелках в июле 2012 года в кинотеатре штата Колорадо. Студия Warner Brothers впоследствии внесла правки в фильм.
Пенн сыграл небольшую роль второго плана в фильме 2014 года «Невероятная жизнь Уолтера Митти» с Беном Стиллером в главной роли, а в 2015 году снялся в боевике «Ганмен». Он также попал в заголовки газет после телепередачи «Оскар» в феврале 2015 года: Пенн отпустил непристойную шутку о друге Алехандро Гонсалесе Иньярриту, объявляя о победе режиссера «Бердмена» в номинации «лучший фильм».
Шон Пенн. Фото: кадр из к/ф «Где бы ты ни был» (2011)
Встреча «Эль Чапо»
В статье объемом 11 000 слов, опубликованной на веб-сайте Rolling Stone 9 января 2016 года, Пенн рассказал, что он встречался с мексиканским наркобароном Хоакином «Эль Чапо» Гусманом в тайном месте в октябре 2015 года. Гусман, который тремя месяцами ранее организовал дерзкий побег из тюрьмы строгого режима, хотел снять фильм о своей жизни и согласился на интервью через контакт Пенна с мексиканской актрисой Кейт дель Кастильо.
В статье Пенн восхищался мерами безопасности, принятыми людьми Эль Чапо, включая их перевозку на борту самолета с устройством для глушения сигналов радаров, а также здоровым, расслабленным состоянием одного из самых разыскиваемых преступников в мире. Он отметил:
«Я не горжусь сохранением секретов, которые могут быть восприняты как защита преступников, и у меня нет никакого злорадного высокомерия, когда я позирую для селфи с ничего не подозревающими сотрудниками службы безопасности ... Это будет первое интервью, которое Эль Чапо когда-либо давал вне комнаты для допросов, не оставляя мне прецедента, по которому можно было бы оценить степень опасности».
Статья была опубликована на следующий день после поимки Гусмана в Лос-Мочисе, Мексика. Мексиканские власти заявили, что им удалось установить местонахождение наркобарона с помощью его мобильного телефона и электронных обменов, хотя было неясно, был ли какой-либо из этих обменов с Пенном. Также было неясно, сталкивался ли актер с юридическими проблемами из-за своего участия в этой ситуации.
Аудиокнига и роман «Боб Хани»
В 2016 году Пенн записал аудиокнигу под названием «Боб Хани, который просто делает вещи». Предположительно, написанный человеком по имени Паппи Пария, Боб Хани рассказывает историю мужчины средних лет, который беспокоится о состоянии своей страны, работая на правительство наемным убийцей.
Пенн последовал примеру в 2018 году, облек работу в новую форму. Книга подверглась критике за обличительную речь, в которой предлагалось убить президента, а также за поэтический эпилог, в котором критиковались аспекты движения #MeToo. «Нью-Йорк таймс» назвала это «загадкой, окутанной безумием».
Шон Пенн обсуждает свой первый роман «Боб Хани, который просто делает вещи» на мероприятии Live Talks в Лос-Анджелесе 3 апреля 2018 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 1996 году, через семь лет после развода с Мадонной, Шон Пенн женился на звезде «Карточного домика» Робин Райт. У пары двое детей. Супруги развелись в 2010 году.
В начале 2014 года появились сообщения о том, что Пенн встречается с другой обладательницей Оскара, актрисой Шарлиз Терон. В декабре того же года они незаметно обручились, но к июню следующего года выяснилось, что пара разорвала отношения.
В августе 2020 года Пенн женился на Лейле Джордж, с которой встречался четыре года.
Шон Пенн и Робин Райт. Фото: Global Look Press