Титулованный актер и режиссер, сценарист и продюсер: как Шон Пенн пришел к успеху

Ранняя жизнь

Шон Джастин Пенн родился 17 августа 1960 года в Санта-Монике, Калифорния. Его отец, Лео, был актером и режиссером. Его мать, Эйлин Райан, была актрисой. Пенн вырос в Лос-Анджелесе и посещал среднюю школу Санта-Моники вместе с сокурсниками и будущими актерами Эмилио Эстевесом, Чарли Шином и Робом Лоу.

Интерес к кинопроизводству, в частности к режиссуре, привел к увлечению Пенна актерской игрой, которое включало в себя несколько ранних ролей на телевидении. Он переехал в Нью-Йорк в возрасте 19 лет и вскоре получил роль в бродвейской пьесе «Хартленд». В 1981 году он дебютировал в кино вместе с начинающей звездой Томом Крузом и лауреатом премии «Оскар» Тимоти Хаттоном в драме о военном училище «Отбой».

Прорывная роль Пенна появилась год спустя, когда он сыграл вечно обкуренного серфера Джеффа Спиколи в школьной комедии «Беспечные времена в «Риджмонт Хай»» (1982) вместе с Дженнифер Джейсон Ли и судьей Рейнхолдом. Затем Пенн получил признание за свою первую главную роль в фильме 1983 года «Плохие мальчики» и за драму «Агенты Сокол и снеговик» (1985).

В 1985 году Пенн приобрел совершенно новую известность, когда женился на поп-иконе Мадонне. Их бурный четырехлетний брак породил один мрачный фильм 1986 года «Шанхайский сюрприз» и шквал заголовков таблоидов. Имидж «плохого мальчика» Пенна только усилился из—за его постоянной враждебности к агрессивным папарацци - в 1987 году он отсидел 34 дня в тюрьме за то, что ударил статиста, пытавшегося его сфотографировать. Пенн и Мадонна развелись в 1989 году.