Муж Вивьен Ли и актер, давший свое имя престижной премии: биография Лоуренса Оливье

Ранняя жизнь
Лоуренс Керр Оливье родился в Доркинге, на юге Англии, 22 мая 1907 года, в строгой религиозной семье. Его отец и дед занимали видные посты в англиканской церкви. мать тоже происходила из семьи профессиональных священнослужителей, но она была его утешением в жестком домашнем хозяйстве, которым управлял его отец.
Будучи младшим из их троих детей, Оливье был потрясен смертью матери в 1920 году, когда ему было всего 12 лет. Но, несмотря на строгость отца, именно он побудил Оливье, также известного в семье как Ким, заняться актерской карьерой, после того как шекспировские роли в школе продемонстрировали его ранний талант.
Лоуренс Оливье в молодости. Фото: соцсети
Сценическая карьера: Гамлет и Отелло
Оливье поступил в Центральную школу речи и драмы и последовал театральной традиции, присоединившись к Бирмингемской репертуарной труппе. Он быстро поднялся от копьеносца до ведущего человека и вскоре переехал в лондонский Вест-Энд.
Ранний театральный успех пришел с дебютом «Частной жизни» Ноэля Кауарда, за которым быстро последовала смелая постановка «Ромео и Джульетты», в которой Оливье и Джон Гилгуд поочередно играли Ромео и Меркуцио. Два актера, чьи стили столкнулись, остались соперниками на всю жизнь.
Эффектная внешность Оливье привлекла внимание подающей надежды актрисы Вивьен Ли, и вскоре у них завязался страстный роман, после чего они бросили своих предыдущих супругов. В то время Лоуренс был женат на актрисе Джилл Эсмонд, и она была матерью его первенца, сына Тарквина.
Лоуренс Оливье в роли Гамлета. Фото: кадр из фильма «Гамлет»
Оливье прославился исполнением многих главных ролей Шекспира, в том числе Гамлета, Генриха V, Антония, Ричарда III, Макбета и Отелло, а Ли часто появлялась в роли его главной героини, что сделало пару, поженившуюся в 1940 году, королевской семьей лондонского театра.
Пара также гастролировала и появлялась в Соединенных Штатах, извлекая выгоду из ее популярности благодаря бешеному успеху «Унесенных ветром». Было известно, что он испытывал сильный страх сцены, даже будучи опытным актером.
Вивьен Ли и Лоуренс Оливье в фильме «Леди Гамильтон». Фото: кадр из фильма
После распада их брака из-за борьбы Ли с маниакально-депрессивным расстройством Оливье сделал карьеру: он снялся в фильме Джона Осборна «Артист», что ознаменовало поворот в его жизни. Помогая основать Королевский национальный театр, Оливье стал его директором-основателем, проработав в нем с 1962 по 1973 год.
Карьера в кино
Первые попытки Оливье сняться в кино были неуверенными, но он добился успеха в роли Хитклифа в «Грозовом перевале» и «Ребекке», что катапультировало его в статус идола утренника — и помогло финансировать его театральные предприятия. Он также экранизировал некоторые из своих самых известных шекспировских ролей, получив свою первую премию «Оскар» (лучший актер в главной роли) и вторую номинацию (лучший режиссер) за «Гамлета».
Лоуренс Оливье и Дастин Хоффман в фильме «Марафонец». Фото: Global Look Press
Тем не менее позже в своей карьере Оливье соглашался практически на любую роль, предлагаемую за зарплату, чтобы обеспечивать свою семью.
Помимо сына Тарквина от первого брака, у него и его третьей жены, актрисы Джоан Плоурайт, было трое общих детей: сын Ричард и дочери Тамсин и Джули Кейт. Но Оливье продолжал восстанавливать свою репутацию, сыграв известные роли, в том числе нацистского дантиста в фильме «Марафонец». В 1979 году он получил награду Академии за пожизненные достижения.
Смерть и наследие
Оливье опубликовал свою автобиографию «Исповедь актера» в 1984 году.
Лоуренс Оливье. Фото: Global Look Press
После десятилетней борьбы с раком и связанными с ним заболеваниями Оливье умер 11 июля 1989 года в своем доме в Западном Суссексе, Англия, недалеко от Лондона. Оливье — один из немногих актеров, похороненных в уважаемом «Уголке поэтов» Вестминстерского аббатства. Этой чести удостоился Лоуренс как самый молодой актер, посвященный в рыцари в возрасте 40 лет королем Георгом VI, и первый, получивший звание пэра — в 1970 году от королевы Елизаветой II.
Елизавета II дала ему звание барона Оливье Брайтонского, что позволило ему заседать в Палате лордов; позже она наградила его орденом «За заслуги». Премия «Оливье» — английский эквивалент премии «Тони» — названа в честь Лоуренса Оливье.
Через пятнадцать лет после своей смерти Оливье сыграл злодея в фильме 2004 года «Небесный капитан и мир будущего» — благодаря магии компьютерной графики.
Лоуренс Оливье в фильме «Небесный капитан и мир будущего». Фото: кадр из фильма