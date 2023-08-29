Муж Вивьен Ли и актер, давший свое имя престижной премии: биография Лоуренса Оливье

Ранняя жизнь

Лоуренс Керр Оливье родился в Доркинге, на юге Англии, 22 мая 1907 года, в строгой религиозной семье. Его отец и дед занимали видные посты в англиканской церкви. мать тоже происходила из семьи профессиональных священнослужителей, но она была его утешением в жестком домашнем хозяйстве, которым управлял его отец.

Будучи младшим из их троих детей, Оливье был потрясен смертью матери в 1920 году, когда ему было всего 12 лет. Но, несмотря на строгость отца, именно он побудил Оливье, также известного в семье как Ким, заняться актерской карьерой, после того как шекспировские роли в школе продемонстрировали его ранний талант.