Тайный роман, финансовый провал, страшный диагноз: секреты Натальи Сенчуковой

Окончив 8 класс, Наталья поступила в Ставропольское хореографическое училище. Талант юной студентки не мог остаться незамеченным. Вскоре ее познакомили с известным танцовщиком Владимиром Шубариным, руководителем коллектива «Танцевальная машина». Сенчукову приняли в состав группы, началась гастрольная жизнь.

Платили девушке немного, денег едва хватало на оплату съемного жилья, хозяева которого, войдя в положение юной артистки, иногда подкармливали ее. А наряды для сцены Наталья придумывала и шила себе сама. Так продолжалось до тех пор, пока «Танцевальная машина» не прекратила своей существование. Наталья осталась в Москве одна – без работы, без денег, без жилья.

Но она не опустила руки. Девушка упорно посещала все кастинги и просмотры, пока не познакомилась с актрисой Галиной Беляевой, которую зрители знают по фильмам «Мой ласковый и нежный зверь», «Ах, водевиль», «Анна Павлова». Наталью приняли на работу в «Джазбалет», а Беляева поселила молодую артистку в своем доме, где Наташа помогала по хозяйству и присматривала за детьми.

Были в биографии Сенчуковой и другие эпизоды – ей довелось работать в разных коллективах. Однако настоящая слава пришла к ней после знакомства с Виктором Рыбиным – лидером группы «Дюна».

Музыкальная карьера

