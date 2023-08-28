Тайный роман, финансовый провал, страшный диагноз: секреты Натальи Сенчуковой

Сегодня Наталья Сенчукова – известная певица. Ее привыкли видеть на сцене с сияющими глазами и неизменной улыбкой, но мало кто знает о страшных испытаниях, через которые пришлось пройти артистке.
Детство и танцы
Наталья Сенчукова в детстве. Фото: соцсети
Наталья Сенчукова родилась 25 октября 1970 года в городе Георгиевск Ставропольского края. Отец будущей певицы был военнослужащим, а мама занималась домом и детьми – кроме Натальи, у родителей подрастал старший сын Игорь, страдающий церебральным параличом. Мальчику требовалось много внимания и заботы. В детстве Наташа занималась в хореографической школе – девочка очень любила танцевать, была легкой, изящной и грациозной, и было понятно, что впереди у нее – блестящее будущее.
Первые гастроли и первые трудности
Наталья Сенчукова в молодости. Фото: соцсети
Окончив 8 класс, Наталья поступила в Ставропольское хореографическое училище. Талант юной студентки не мог остаться незамеченным. Вскоре ее познакомили с известным танцовщиком Владимиром Шубариным, руководителем коллектива «Танцевальная машина». Сенчукову приняли в состав группы, началась гастрольная жизнь.
Платили девушке немного, денег едва хватало на оплату съемного жилья, хозяева которого, войдя в положение юной артистки, иногда подкармливали ее. А наряды для сцены Наталья придумывала и шила себе сама. Так продолжалось до тех пор, пока «Танцевальная машина» не прекратила своей существование. Наталья осталась в Москве одна – без работы, без денег, без жилья.
Но она не опустила руки. Девушка упорно посещала все кастинги и просмотры, пока не познакомилась с актрисой Галиной Беляевой, которую зрители знают по фильмам «Мой ласковый и нежный зверь», «Ах, водевиль», «Анна Павлова». Наталью приняли на работу в «Джазбалет», а Беляева поселила молодую артистку в своем доме, где Наташа помогала по хозяйству и присматривала за детьми.
Были в биографии Сенчуковой и другие эпизоды – ей довелось работать в разных коллективах. Однако настоящая слава пришла к ней после знакомства с Виктором Рыбиным – лидером группы «Дюна».
Музыкальная карьера
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press
Виктор Рыбин на тот момент был уже популярным музыкантом. «Дюна» выпускала диски и снимала клипы. В одном из клипов Рыбин и предложил сняться симпатичной девушке, которая так хорошо танцевала. Правда, работа над клипом по каким-то причинам отменилась, но Рыбин тут же сделал Наталье новое предложение – петь. Это было неожиданно для Сенчуковой. Но она сразу поверила, что у нее получится.
И после курса занятий с педагогом по вокалу вышла на сцену. Впервые зрители увидели ее в популярной передаче «Утренняя почта». Так началась сольная картера Натальи Сенчуковой. Она выпустила альбом «Все, что было», за ним последовали другие. В 90-х увидел свет не вполне обычный альбом Натальи Сенчуковой – певица записала его на испанском языке, в него вошли песни, написанные Леонидом Агутиным. Диск имел большой успех в Испании.
Продолжилась сольная карьера Сенчуковой и в новом тысячелетии. Певица выпустила еще несколько альбомов, ездила с гастролями по стране, и зрители принимали ее тепло: ее лиричные песни с ироническими нотками давно заслужили народную любовь. В 2009 году Наталья Сенчукова стала лауреатом премии «Золотой граммофон» за композицию «Служебный роман».
Дуэт «РыбСен»
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press
После знакомства с Виктором Рыбиным Наталья Сенчукова некоторое время пела с ним вместе. В 1999 году образовался настоящий дуэт, который получил название «РыбСен» - по первым буквам фамилий исполнителей. Поклонники очень тепло приняли их диск под названием «Ни слова о любви», затем были выпущены и другие альбомы.
В 2012-м свет увидел их самый удачный релиз – «Закон притяжения». Песни семейного дуэта привлекают слушателей редким сочетанием любовной лирики и юмора. Среди самых популярных песен «РыбСена» - «Милый мой ботаник», «Потанцуй со мной» и другие, созданные в неповторимом стиле.
Финансовые сложности Сенчуковой и Рыбина
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин на сцене. Фото: соцсети
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, как и другие артисты, столкнулись с финансовыми трудностями в период пандемии коронавируса. В 2020 году Рыбин признавался в программе «Звезды сошлись»:
«Мы не унываем, но находимся в растерянности. До смешного дошло, у нас на карте с Наташей осталась 31 тысяча рублей. Подушки безопасности нет, потому что мы чайники. У меня есть хобби, которое жрет деньги. У меня теплоход. Он все сожрал».
Впрочем, супруга тут же включилась в разговор:
«Но на хлеб хватит», - со смехом заметила Наталья.
Тогда же супруги придумали давать онлайн-концерты – за пожертвования от поклонников. Так им удалось пережить этот непростой период.
История любви Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина
Василий, сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Фото: соцсети
Знакомство с Виктором Рыбиным стало переломным в жизни не только Сенчуковой, но и самого Рыбина. Между известным музыкантом и молодой певицей вскоре вспыхнул роман. Они пытались сопротивляться чувствам – ведь Рыбин на тот момент был женат. Но не смогли противостоять взаимной любви. Некоторое время они встречались тайком от всех.
Наталья забеременела, но решила сделать аборт. Это стало для нее большим стрессом. Артистка худела на глазах. К тому же вскоре об их романе узнала жена Виктора. Она подала на развод. Теперь влюбленные могли жить вместе, ни от кого не таясь. В 1999 году на свет появился их сын – Василий. За месяц до его рождения пара зарегистрировала брак. А когда мальчику исполнилось 10 лет, Рыбин и Сенчукова обвенчались в храме.
Василий, повзрослев, решил стать актером, но для поступления ему не хватило баллов. Тогда молодой человек поступил на режиссерское отделение. Получив образование, он открыл свою творческую школу. Рыбин-младший собирается снимать фильмы, а пока играет в созданной им группе Kodi. Одной из их песен стала композиция «Коммунальная квартира», которую когда-то исполнял Виктор Рыбин и группа «Дюна».
Василий Рыбин с бывшей женой Дарьей. Фото: соцсети
Еще в 14 лет Василий Рыбин познакомился с девушкой Дашей. На ней он и женился летом 2022 года. Казалось, в молодой семье все хорошо, Наталья Сенчукова постоянно выкладывала фото с сыном и невесткой в соцсетях. Но спустя год стало известно о том, что Василий и Даша расстались. А потом Василий сообщил о появлении у него новой девушки – Валерии.
Побежденная болезнь и новые альбомы
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press
И сегодня зрители с удовольствием приходят на выступления Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Правда, основное время дуэт уделяет частным вечеринкам и корпоративам. В 2021 году они представили новые песни - «Пока мы любим» и «Настроение огня», спустя год были созданы композиции «Сладкий арбуз» и «Наш путь».
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Им удалось не просто построить идеальную семью, но и сохранить свою любовь на долгие годы. Наталья сумела сохранить стройную подтянутую фигуру (при росте 167 см она весит 54 кг) и ослепительную улыбку, так что выглядит певица намного моложе своих 52 лет.
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В 2018 году Наталья Сенчукова призналась в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», что и у нее, и у Виктора обнаружилось онкологическое заболевание кожи. Им пришлось пройти курс лечения, химиотерапию. Но это испытание только еще сильнее сблизило пару. Сейчас у них все хорошо, чему очень рады поклонники талантливых артистов.