Елена Проклова: «Несмотря на все удары, я крепко стою на ногах!»

Творческая жизнь Елены Игоревны, которая 2 сентября празднует 70-летие, бьет ключом: первый месяц осени ознаменуется гастролями со спектаклями по всей России, также она не раз выйдет на сцену в Москве. Частная жизнь артистки, как правило, остается за кадром, а ведь поклонникам хочется знать и о ней.

Гордится дочками и внучкой

У Прокловой две взрослые дочери, Арина и Полина. 51-летняя Арина, родившаяся в первом браке актрисы, работает дизайнером. У Арины есть взрослая дочь, 28-летняя Алиса. Проклова гордится единственной внучкой: «Алиса работает в одном из лучших архитектурных бюро, занимается проектированием, ей интересно».

Младшую дочь звезды зовут Полина - и она ровесница своей племянницы Алисы. Полина - дочь Прокловой и ее последнего (третьего) мужа, бизнесмена Андрея Тришина, с которым она в разводе. Интересно, что Полина нигде не работает и продолжает учиться, коллекционируя дипломы о высшем образовании.

Мама с этим не спорит и помогает дочери финансово: купила ей машину, квартиру в Сочи. О младшей дочери Проклова тоже говорит с гордостью: «Полина основательно изучает английский язык, уже на профессиональном уровне. И третье ее образование - психология».

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