Елена Проклова: «Несмотря на все удары, я крепко стою на ногах!»

Творческая жизнь Елены Игоревны, которая 2 сентября празднует 70-летие, бьет ключом: первый месяц осени ознаменуется гастролями со спектаклями по всей России, также она не раз выйдет на сцену в Москве. Частная жизнь артистки, как правило, остается за кадром, а ведь поклонникам хочется знать и о ней.
Гордится дочками и внучкой
У Прокловой две взрослые дочери, Арина и Полина. 51-летняя Арина, родившаяся в первом браке актрисы, работает дизайнером. У Арины есть взрослая дочь, 28-летняя Алиса. Проклова гордится единственной внучкой: «Алиса работает в одном из лучших архитектурных бюро, занимается проектированием, ей интересно».
Младшую дочь звезды зовут Полина - и она ровесница своей племянницы Алисы. Полина - дочь Прокловой и ее последнего (третьего) мужа, бизнесмена Андрея Тришина, с которым она в разводе. Интересно, что Полина нигде не работает и продолжает учиться, коллекционируя дипломы о высшем образовании.
Мама с этим не спорит и помогает дочери финансово: купила ей машину, квартиру в Сочи. О младшей дочери Проклова тоже говорит с гордостью: «Полина основательно изучает английский язык, уже на профессиональном уровне. И третье ее образование - психология».
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Актриса делает все, чтобы ее дочери - Полина (фото слева) и Арина - были счастливы. Фото: личный архив
Летний отпуск Елена Игоревна провела в Сочи, компанию ей составили Полина и Андрей Тришин. Проклова и Тришин развелись восемь лет назад после тридцати лет брака, но, несмотря на это, смогли остаться лучшими друзьями - отмечают вместе праздники, ездят на отдых, экс-супруг помогает решать актрисе все бытовые проблемы.
Они даже живут в одном доме, только в разных его частях, благо это позволяют размеры трехэтажного особняка, расположенного в подмосковной деревне Жостово.
Есть у Прокловой и курортное жилье. Артистка много лет мечтала о квартире в Сочи - такой, чтобы из окон было видно море. Накопила за три года и купила в новостройке на перекрестке проспекта Пушкина с улицей Черноморской четыре однушки на 11-м этаже.
Потом объединила их, сделала ремонт - получилась шикарная квартира площадью 120 квадратов, которую актриса переписала на младшую дочь. А себе Проклова купила участок земли в Хостинском районе Сочи, где недавно был построен уютный домик.
Несмотря на развод, Елена и Андрей остаются близкими людьми. Фото: Persona Stars
Кстати, сейчас артистка копит деньги, чтобы купить младшей дочери квартиру еще и в Москве. Старшую наследницу она давно обеспечила жильем: Елена отдала Арине квартиру в центре Москвы, которую актриса получила в наследство от мамы. Сейчас Арина живет в собственном доме в Подмосковье, а Полина большую часть времени проводит в Сочи.
Скандал, стресс, инсульт
Дружба с экс-супругом многое значит для Елены. Именно он был первым, кто пришел на помощь, когда полтора года назад с актрисой случилась беда - Елена Игоревна несколько месяцев восстанавливалась после ишемического инсульта. Андрей сначала навещал ее в больнице, потом помогал с домашними делами.
После инсульта Проклова стала еще тщательнее следить за здоровьем: помимо исключительно правильного питания и утренней зарядки, которые были в ее жизни всегда, теперь в ежедневном расписании еще и измерение давления, и прием таблеток.
Актриса быстро вернулась на работу: «Все, что я делала для своего здоровья, во многом меня оградило от каких-то тяжелых последствий. Я месяц пролежала в больнице и вышла на своих ногах. Здоровье сейчас в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи, хожу и двигаюсь нормально».
С Андреем Мироновым в комедии «Будьте моим мужем»... Фото: киностудия «Мосфильм»
Много говорили о том, что инсульт случился у Прокловой после серьезного стресса. За восемь месяцев до инсульта Елена сделала скандальные признания о сексуальных домогательствах в эфире шоу «Секрет на миллион». Проклова заявила, что много лет назад некий знаменитый актер на съемках развращал ее, 15-летнюю девочку, под предлогом подготовки к поступлению в Школу-студию МХАТ.
По словам артистки, развратные действия продолжались еще несколько лет, и только теперь она рассказала об этом в телеэфире. Проклова объяснила свои откровения желанием заставить молодых девчонок не молчать о домогательствах.
У тех, кто заявление Прокловой принял в штыки, была другая версия - якобы ее карьера во многом сложилась благодаря той самой связи, о которой она рассказала. Мол, так она добилась и поступления в Школу-студию МХАТ, и работы во МХАТе, и съемок после окончания института.
...и с Владимиром Высоцким в мелодраме «Единственная». Фото: кадр из фильма
Как бы то ни было, после тех телеоткровений о Прокловой писали долго и много: кто-то поддержал, но многие осуждали, особенно с учетом того, что актер, о котором говорила Елена, уже умер и не может подтвердить или опровергнуть слова актрисы. Давление было настолько сильным, что стало походить на травлю, по итогам которой у Прокловой и случился инсульт.
Хотя сама Елена уверяет, что не видит связи между пережитым стрессом и инсультом: «Болезнь вызвала чистая физиология: скопление холестерина в сосудах и оторванная в результате стресса холестериновая бляшка. А стресс мог быть вызван чем угодно...». Это, конечно, очень похоже на Проклову, которая всегда была настроена оптимистично: «Несмотря на все удары, я крепко стою на ногах!»