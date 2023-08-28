Светская львица, популяризатор русской культуры и молодая бабушка: биография Виктории Шеляговой

Биография светской львицы
Виктория Шелягова настоящая светская львица, человек, о котором говорят журналисты, поклонники и хейтеры. Она частая гостья тусовок и любит давать интервью, где охотно рассказывает об увлечениях. Знаменитость не только интересуется русским стилем, но и стремится к его возрождению.
Финская и цыганская кровь и любовь к русской культуре
Виктория родилась 27 декабря 1973 года в Ленинграде. В интервью звезда неоднократно отмечала, что в ней слилась финская, еврейская и цыганская кровь. От папы девочка получила скандинавскую фамилию Хоканне, но это единственный след, который он оставил в жизни дочери.
Вике было два года, когда ее родители развелись. Воспитанием девочки занималась мама, которой помогали бабушка и дедушка. Они оказали существенное влияние на формирование личности будущей знаменитости.
Маленькая Виктория Хоканне. Фото: соцсети
Среднее образование девушка получила в специализированной школе с углубленным изучением английского языка. Туда часто заглядывали представители «Ленфильма», которые искали детей для съемок. Маленькую Вику никогда не выбирали, называя «нефотогеничной». К слову, Виктория долгие годы считала себя некрасивой. Только после 30-ти лет Шелягова поменяла мнение о себе и своей внешности.
После окончания школы Вика отучилась в Ленинградском институте культуры, где получила диплом культуролога. Активная блондинка также посещала курсы по искусствоведению в Эрмитаже.
Виктория Шелягова. Фото: соцсети
Увлечения Шеляговой и страсть к глянцу
В интервью знаменитость признавалась, что обожает театр. Эта любовь побуждает Викторию создавать креативные костюмированные вечеринки и фотосессии, на которых можно воплощать популярные образы. Она следует шекспировским строкам, называя жизнь театром.
Другое увлечение героини глянца — литература. Любовь к чтению появилась у Виктории еще в детстве. Она зачитывалась произведениями Герберта Уэллса и тайком от взрослых прочла «Яму» Александра Куприна.
Виктория известна своей давней любовью к русскому стилю. Арт-эксперт разбирается в видах русской росписи и вышивки, с удовольствием сама расписывает матрешек и чашки.
Гордостью Шеляговой является коллекция кокошников. Многие из них изготовлены специально для нее по старым фото и эскизам. Таким же способом шьются платья, косоворотки, рубашки на заказ, украшенные вышивкой и народными орнаментами.
Виктория Шелягова и ее муж Олег Шелягов. Фото: соцсети
Журналисты называют Викторию среди популяризаторов традиционной русской культуры. Она уверена, что любовь к ней нужно прививать с детства.
Знаменитость также неоднократно признавалась, что хотела бы развивать промыслы. Они с мужем Олегом Шеляговым вели переговоры по покупке «Городецкой росписи», «Шкатулок Федоскино», фабрики в Гусь-Хрустальном, но они не увенчались успехом.
Личная жизнь светской львицы
По словам Виктории, в юности она не была примерной девочкой. Ее не приняли в комсомол из-за слишком эпатажного поведения. Девушке хотелось пить, танцевать и гулять до утра. От ошибок молодости уберегло раннее замужество. Первый муж, ресторатор Сергей Яковлев, был старше на 22 года и держал жену под контролем.
В браке родилась дочь Варя. Как позже признавалась знаменитость, она не умеет воспитывать детей. Пытаясь быть девочке другом, мать не заметила, как упустила ее. В жизни наследницы появились сомнительные друзья и странные поступки. Однако со временем Виктории удалось наладить общение с родственницей.
Виктория Шелягова и ее дочь Варвара. Фото: соцсети
Когда дочери было десять лет, светская львица развелась с первым мужем. Ее избранником стал Олег Шелягов, совладелец компании «Ритуал-сервис». Мужчина обеспечил жене беззаботное существование, разделил ее увлечения и научил любить себя.
В прошлом году в личной жизни знаменитости произошло радостное событие — она стала бабушкой. Девочку назвали Ивой.
Виктория Шелягова и Олег Шелягов. Фото: соцсети
Шелягова сейчас
В 2022 году Виктория побывала на передаче Андрея Малахова, где рассказала о покупке нескольких домов в Ивановской области. В Холуе она занялась возрождением местной традиционной вышивки. В выпуске Шелягова похвасталась работой мастериц, трудящихся под ее покровительством.
Сейчас Виктория продолжает помогать своей дочери в воспитании внучки, общаться с поклонниками в соцсетях и делится своими новыми фотографиями.