Светская львица, популяризатор русской культуры и молодая бабушка: биография Виктории Шеляговой

Биография светской львицы

Виктория Шелягова настоящая светская львица, человек, о котором говорят журналисты, поклонники и хейтеры. Она частая гостья тусовок и любит давать интервью, где охотно рассказывает об увлечениях. Знаменитость не только интересуется русским стилем, но и стремится к его возрождению.

Финская и цыганская кровь и любовь к русской культуре

Виктория родилась 27 декабря 1973 года в Ленинграде. В интервью звезда неоднократно отмечала, что в ней слилась финская, еврейская и цыганская кровь. От папы девочка получила скандинавскую фамилию Хоканне, но это единственный след, который он оставил в жизни дочери.

Вике было два года, когда ее родители развелись. Воспитанием девочки занималась мама, которой помогали бабушка и дедушка. Они оказали существенное влияние на формирование личности будущей знаменитости.