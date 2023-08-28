От эксцентричного дизайнера до тонко чувствующего людей эзотерика: что известно об участнике «Битвы экстрасенсов» Максиме Рапопорте

Биография знаменитости

Максим Рапопорт — личность яркая и загадочная. Он сумел громко заявить о своих талантах в нескольких областях, в том числе в мире моды и сфере потустороннего. Обладая особыми способностями прикасаться к мистическому и непознанному, эзотерик подчеркивал, что он не маг и не колдун, а обычный практик, взаимодействующий с энергиями.

Страдал лунатизмом, тяготел к моде с детства

Максим Рапопорт родился в Москве 30 января 1977 года. По словам звезды, он с детства страдал лунатизмом.

В 15 лет парень успешно окончил московскую школу № 1 и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Дипломированный актер получил дополнительное образование в «Лаборатории моды» Вячеслава Зайцева и прославился в качестве дизайнера и стилиста.