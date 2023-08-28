От эксцентричного дизайнера до тонко чувствующего людей эзотерика: что известно об участнике «Битвы экстрасенсов» Максиме Рапопорте

Биография знаменитости
Максим Рапопорт — личность яркая и загадочная. Он сумел громко заявить о своих талантах в нескольких областях, в том числе в мире моды и сфере потустороннего. Обладая особыми способностями прикасаться к мистическому и непознанному, эзотерик подчеркивал, что он не маг и не колдун, а обычный практик, взаимодействующий с энергиями.
Страдал лунатизмом, тяготел к моде с детства
Максим Рапопорт родился в Москве 30 января 1977 года. По словам звезды, он с детства страдал лунатизмом.
В 15 лет парень успешно окончил московскую школу № 1 и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Дипломированный актер получил дополнительное образование в «Лаборатории моды» Вячеслава Зайцева и прославился в качестве дизайнера и стилиста.
Максим Рапопорт. Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (2020)
Собственный бренд и путешествие в мир моды
В 2004 году молодой дизайнер основал бренд Maxim Rapoport, стал автором коллекций одежды «Оттепель», «Папюс» и Daisy. В качестве стилиста он принимал участие в создании образов Светланы Ходченковой, Алсу, Илзе Лиепы и других знаменитостей.
Вместе с телеведущей Катей Добряковой кутюрье вел программы «Fashion академия», «Давай оденемся» и «Гардероб навылет». На волне успеха передачи неожиданно для всех в 2014 году Рапопорт покинул телевидение и начал вести уединенный и даже скромный образ жизни.
Телеведущая Анна Чигиринских и Максим Рапопорт. Фото: соцсети
Участие в «Битве экстрасенсов»
В 2020 году Максим решил вернуться на телевидение и заявил о себе, придя на проект «Битва экстрасенсов». Он изначально позиционировал себя не как мага или колдуна, а как эмпата, остро чувствующего эмоции людей. Рапопорт даже завязывал на запястье узелки, чтобы не раствориться в чужих переживаниях.
В первой серии проекта дизайнер правильно определил, что в качестве «Мистера Икс» выступает женщина. Хотя Максим не узнал Ольгу Бузову, он описал душевную боль теледивы после ее громкого развода с Дмитрием Тарасовым.
Нелегко далась Максиму и часть испытаний, где Марат Башаров предложил экстрасенсам отгадать, что показывает телевизор, экран которого им не был виден. Рапопорта начало мутить — он ощутил саспенс, содержащийся в показанных документальных кадрах. Демонстрируемым роликом оказалась последняя прижизненная запись японской девушки.
Справившись с этими и другими испытаниями, Максим дошел до финала, где занял почетное третье место.
Максим Рапопорт. Фото: соцсети
Личная жизнь Максима
О личной жизни Рапопорта известно совсем мало. Он не только не был женат, но и вел затворнический образ жизни, уклоняясь от мирских наслаждений. В некоторых источниках сообщалось, что отказ от отношений с девушками дизайнер объяснял желанием найти утерянную половинку из прошлых реинкарнаций.
Судя по фото на странице Максима в соцсетях, продолжительное время Рапопорт делил одиночество с домашней любимицей — собакой. Но в 2022 году в аккаунте мужчины стали появляться совместные снимки с коллегой по шоу «Битва экстрасенсов» Марианной Атие. Девушка также делилась с поклонниками кадрами с Максимом.
Марианна Атие и Максим Рапопорт. Фото: соцсети
Максим Рапопорт сейчас
В прошлом году Рапопорт выпустил книгу «Сила эмпата. Опыт и практика раскрытия индивидуальности», в которой поделился с читателями деталями своего пути к созданию и принятию себя. В издание вошли авторские методики, помогающие изменить жизнь к лучшему.
Звезда продолжает вести прямые эфиры в соцсетях в рамках открытой им «Школы эмпатии». В начале июля этого года эзотерик выступил участником подкаста «Белые облака». Темой выпуска стал разговор о техниках защиты от энергетических воздействий.