Почему молодой муж Бритни Спирс решил уйти от звездной жены

Напомним, певица, испытывавшая серьезные психические проблемы после развода со вторым мужем Кевином Федерлайном (лежала в клинике, злоупотребляла наркотиками и др.), находилась под официальной опекой отца - Джеймс Спирс контролировал не только деньги дочери (около $60 миллионов), но и даже ограничивал ее доступ в интернет.
Бритни пришлось судиться с папой, и сразу после освободительного вердикта вроде бы все начало налаживаться. Спирс наконец-то смогла выйти замуж за своего бойфренда, фитнес-тренера иранского происхождения Сэма Асгари (прежде ей запрещал это сделать папа). Ей было 40, ему 28 - это ли не сказка и вознаграждение за все мучения? Только чем дальше, тем очевиднее становится поспешность прежних выводов: лучше бы отец до сих пор контролировал дочь-миллионершу и не давал ей пользоваться соцсетями.
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$10 тысяч в месяц на квартиру
В середине августа американская пресса сообщила, что Асгари подал на развод. Причина - измены Бритни. А еще неадекватное поведение жены: она якобы нападала на мужа с кулаками, пока он спал (проснулся с фингалом под глазом и следами укуса). А еще хранила в каждой комнате огромного дома ножи, потому что панически боялась, что на нее нападут.
Откровенные снимки Бритни давно уже беспокоят фанатов - похоже, даже собачка слегка обалдела от подобных фотосессий. Фото: соцсети
«После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие, - написал Сэм в соцсетях. - Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей всего наилучшего. Просьба о конфиденциальности кажется нелепой, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрее и вдумчивее».
Быть «добрее и вдумчивее» у СМИ не вышло. Потому что каждый день начали всплывать все более и более странные обстоятельства отношений фитнес-тренера и артистки. Асгари уже намекнул, что измена Спирс запечатлена на видео. Мужчина моментально съехал из калифорнийского особняка Бритни и затребовал от нее... денег на проживание. И на адвокатов, которые выбивают для Асгари максимально выгодные условия разрыва.
Кроме того, мужчина уверяет, что его юристы в случае отказа пересмотреть брачный договор (и выплатить ему крупную компенсацию за «разрушенные чувства») обнародуют «смущающую информацию» о Бритни. В итоге Спирс вынуждена снимать Cэму люкс-апартаменты в Лос-Анджелесе - по неофициальным данным, жилплощадь обходится примерно в $10 - 15 тысяч в месяц.
Певица, конечно, все обвинения отрицает и сама обвиняет Сэма: «Мы с ним больше не вместе, потому что я уже не могла терпеть эту боль».
Альфонс-вышибала
А народ тем временем смакует всё, что было до развода. Например, то, что Бритни постоянно фотографировалась голой, а еще однажды перепугала двух сыновей, рожденных в браке с Федерлайном: якобы мальчики видели, как маме доставляли домой наркотики (теперь они с Бритни не общаются).
Не менее детально обсуждается и жизнь Асгари, который сделал молниеносный «тюнинг» перед тем, как вступить в отношения со Спирс. Судя по фото, когда-то иранец был рядовым любителем кебаба и бургеров - с лишним весом и сомнительной работой (вышибала в клубе). А потом вдруг резко взялся за себя и преобразился, заделался фитнес-тренером, после чего и состоялась случайная (а случайная ли?) встреча с Бритни на съемках клипа.
Когда-то Сэм Асгари был простым и довольно упитанным парнем, а потом вдруг резко стал фитнес-королем. Фото: соцсети
Неужели это был хитроумный план иранца, который, понимая, в каком состоянии находится психика Спирс, решил окольцевать звезду, чтобы потом заработать на разводе?
Словом, попробуй разберись, кто тут хороший, а кто плохой, кто кому изменил, а кто просто обманывал с самого начала. Калифорнийскому суду уж точно не повезло. А вот Бритни, одумавшись и, кажется, поняв, куда катится ее жизнь, решила вернуться к отцу.
Как пишут голливудские инсайдеры, певица пытается помириться с папой, только вот Джеймсу в настоящий момент не до дочкиных заскоков - он находится в больнице из-за проблем с почками. Бритни надо молиться за папу: если, не дай бог, Джеймс не сможет выкарабкаться, она останется в прямом смысле слова совершенно одна...