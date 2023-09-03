Почему молодой муж Бритни Спирс решил уйти от звездной жены

«После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие, - написал Сэм в соцсетях. - Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей всего наилучшего. Просьба о конфиденциальности кажется нелепой, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрее и вдумчивее».

Быть «добрее и вдумчивее» у СМИ не вышло. Потому что каждый день начали всплывать все более и более странные обстоятельства отношений фитнес-тренера и артистки. Асгари уже намекнул, что измена Спирс запечатлена на видео. Мужчина моментально съехал из калифорнийского особняка Бритни и затребовал от нее... денег на проживание. И на адвокатов, которые выбивают для Асгари максимально выгодные условия разрыва.

Кроме того, мужчина уверяет, что его юристы в случае отказа пересмотреть брачный договор (и выплатить ему крупную компенсацию за «разрушенные чувства») обнародуют «смущающую информацию» о Бритни. В итоге Спирс вынуждена снимать Cэму люкс-апартаменты в Лос-Анджелесе - по неофициальным данным, жилплощадь обходится примерно в $10 - 15 тысяч в месяц.

Певица, конечно, все обвинения отрицает и сама обвиняет Сэма: «Мы с ним больше не вместе, потому что я уже не могла терпеть эту боль».

Альфонс-вышибала

А народ тем временем смакует всё, что было до развода. Например, то, что Бритни постоянно фотографировалась голой, а еще однажды перепугала двух сыновей, рожденных в браке с Федерлайном: якобы мальчики видели, как маме доставляли домой наркотики (теперь они с Бритни не общаются).

Не менее детально обсуждается и жизнь Асгари, который сделал молниеносный «тюнинг» перед тем, как вступить в отношения со Спирс. Судя по фото, когда-то иранец был рядовым любителем кебаба и бургеров - с лишним весом и сомнительной работой (вышибала в клубе). А потом вдруг резко взялся за себя и преобразился, заделался фитнес-тренером, после чего и состоялась случайная (а случайная ли?) встреча с Бритни на съемках клипа.