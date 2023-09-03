Песня Шуфутинского «Третье сентября»: как создавался главный шедевр осени

Михаил Захарович объясняет, что сама дата 3 сентября для него ничего особенного не значит, а вот песня значит много, ведь она одна из главных в его репертуаре: «Впервые в эфире «Третье сентября» появилось в 1993 году. Раз песня существует столько лет, значит, в ней есть что-то, от чего у людей мурашки бегают по коже». Маэстро ничего не делал для раскрутки композиции, даже клипа не снял, а ее все равно знает наизусть не одно поколение.

К ажиотажу вокруг этого хита музыкант относится спокойно, хотя и сам с удовольствием носит футболку, где на груди есть строчка из песни, любимая жена подарила. Михаил Захарович так рассуждал в беседе с журналистом «Телепрограммы»:

«Да, некоторый ажиотаж существует: люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. У многих день рождения в этот день, поэтому стараются отпраздновать особенно. Я не отслеживал, в какой момент начался ажиотаж. Но он как-то сам собой усиливается, и меня это совершенно не смущает».

Интересно, что с некоторых пор музыкант может по-особенному относиться к этой дате не только из-за своей песни. Дело в том, что старший из шести внуков Шуфутинского родился именно 3 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Дети, внуки и молодая жена

Семья у Михаила Шуфутинского большая. У певца два сына: Антон живет в Филадельфии, у него трое сыновей и дочь - Ханна и Захар школьники, Дмитрий окончил университет в Филадельфии по специальности международных отношений, а Ной занимается музыкой, читает рэп и живет в Израиле. Старший сын Дэвид живет в Москве, где у него своя студия по озвучиванию фильмов. У Дэвида есть дочь Аня и сын Миша.

Сыновей Шуфутинский вырастил в браке с первой супругой Маргаритой: они поженились в 1971 году, а в 2015 году женщина умерла после сердечного приступа. После этого Шуфутинский продал свой дом в Лос-Анджелесе, где жила Маргарита. Пару лет назад в принадлежащем шансонье подмосковном особняке площадью почти 1000 квадратов появилась молодая хозяйка: Шуфутинский женился на Светлане Уразовой. Сыновья и внуки прекрасно приняли Светлану: все дружат, общаются.