Песня Шуфутинского «Третье сентября»: как создавался главный шедевр осени

Благодаря одноименному хиту 3 сентября практически превратилось в праздничный день. Для Михаила Шуфутинского это тоже день особый, ведь 3 сентября он по уже сложившейся традиции дает большой концерт. Как же родилась знаменитая композиция и что сейчас происходит в личной жизни ее исполнителя?
«Строчка идеально легла на мелодию друга»
Слова песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев, а музыку - Игорь Крутой. Николаев вспоминал о том, что никакого волшебного озарения не было, просто у него придумались строчки «Я календарь переверну - и снова 3 сентября; на фото я твое взгляну - и снова 3 сентября», которые идеально легли на музыку его товарища Игоря Крутого и уже потом обросли драматическим сюжетом.
Николаев говорит: «Мне как автору текста этой песни, конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит. Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга. Так рождаются песни - те, которые надолго.
Спасибо Игорю Крутому и Мише Шуфутинскому, и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря». Шуфутинский сразу разглядел в песне хит: «Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял - это мое! Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню».
Культовая песня родилась 30 лет назад (на архивном фото Шуфутинский вместе с автором мелодии Игорем Крутым). Фото: соцсети
Михаил Захарович объясняет, что сама дата 3 сентября для него ничего особенного не значит, а вот песня значит много, ведь она одна из главных в его репертуаре: «Впервые в эфире «Третье сентября» появилось в 1993 году. Раз песня существует столько лет, значит, в ней есть что-то, от чего у людей мурашки бегают по коже». Маэстро ничего не делал для раскрутки композиции, даже клипа не снял, а ее все равно знает наизусть не одно поколение.
К ажиотажу вокруг этого хита музыкант относится спокойно, хотя и сам с удовольствием носит футболку, где на груди есть строчка из песни, любимая жена подарила. Михаил Захарович так рассуждал в беседе с журналистом «Телепрограммы»:
«Да, некоторый ажиотаж существует: люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. У многих день рождения в этот день, поэтому стараются отпраздновать особенно. Я не отслеживал, в какой момент начался ажиотаж. Но он как-то сам собой усиливается, и меня это совершенно не смущает».
Интересно, что с некоторых пор музыкант может по-особенному относиться к этой дате не только из-за своей песни. Дело в том, что старший из шести внуков Шуфутинского родился именно 3 сентября.
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Дети, внуки и молодая жена
Семья у Михаила Шуфутинского большая. У певца два сына: Антон живет в Филадельфии, у него трое сыновей и дочь - Ханна и Захар школьники, Дмитрий окончил университет в Филадельфии по специальности международных отношений, а Ной занимается музыкой, читает рэп и живет в Израиле. Старший сын Дэвид живет в Москве, где у него своя студия по озвучиванию фильмов. У Дэвида есть дочь Аня и сын Миша.
Сыновей Шуфутинский вырастил в браке с первой супругой Маргаритой: они поженились в 1971 году, а в 2015 году женщина умерла после сердечного приступа. После этого Шуфутинский продал свой дом в Лос-Анджелесе, где жила Маргарита. Пару лет назад в принадлежащем шансонье подмосковном особняке площадью почти 1000 квадратов появилась молодая хозяйка: Шуфутинский женился на Светлане Уразовой. Сыновья и внуки прекрасно приняли Светлану: все дружат, общаются.
Михаил и его жена ценят любовь публики к одному из главных «осенних» шлягеров. Фото: соцсети
Светлана пришла работать в балет коллектива Шуфутинского в 18 лет, сразу после окончания хореографического училища, это было еще в 90-е. Танцевала, затем была хореографом. История любви Михаила и Светланы началась после смерти его супруги. Сейчас 75-летний Шуфутинский счастлив рядом с женой, которая моложе его на 29 лет. Уразова следит и за гардеробом мужа, и за его питанием.
У нее, кстати, за плечами тоже есть и брак, и дочь-школьница. Сейчас Уразова не только жена, но и концертный директор Шуфутинского. Михаил Захарович о Свете может говорить долго и с удовольствием:
«Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет, но я был женат, и Светлана мне категорически отказывала - практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным человеком на всем земном шаре, который меня понял. И вспыхнуло чувство, которое не иссякает и, надеюсь, не иссякнет никогда...»