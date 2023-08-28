Король трагикомических ролей: биография Билла Мюррея

Кто такой Билл Мюррей?
Билл Мюррей родился в 1950 году в Иллинойсе, но в конце концов переехал в Нью-Йорк, где проявил свои комедийные таланты в программе «Национальный час пасквиля» на радио. В 1975 году он участвовал в внебродвейском спин-оффе комедийного радиошоу, когда Говард Козелл нанял его для шоу под названием Saturday Night Live.
В то время у Лорна Майклза параллельно шел собственный Saturday Night Live, и когда Мюррей присоединился к актерскому составу в 1976 году, он начал создавать комедийный образ, который стал его визитной карточкой во многих последующих фильмах, от «Добровольцев поневоле» до «Гольф-клуба».
В своей более поздней карьере Мюррей взял на себя больше трагикомических ролей во многих фильмах режиссера Уэса Андерсона, а также в фильме Софии Копполы «Трудности перевода» (2003), который принес ему номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Билл Мюррей. Фото: кадр из к/ф «Гольф-клуб» (1980)
Ранняя жизнь
Актер и комик Билл Мюррей (настоящее имя Уильям Дж. Мюррей) родился 21 сентября 1950 года в Уилметте, штат Иллинойс. Пятый из девяти детей, Мюррей всегда был нарушителем спокойствия, будь то изгнание из Младшей лиги или арест в возрасте 20 лет за попытку контрабанды запрещенного вещества.
Пытаясь найти направление в своей жизни, он присоединился к своему старшему брату Брайану Дойл-Мюррею в актерском составе импровизационной комедии в Чикаго.
«Субботний вечер в прямом эфире»
В итоге Мюррей переехал в Нью-Йорк, где проявил свои комедийные таланты в эфире радиошоу «Национальный час пасквиля» (1973-74) вместе с Дэном Эйкройдом, Джильдой Рэднер и Джоном Белуши. В 1975 году оба брата Мюррея участвовали в внебродвейском спин-оффе радиошоу, когда Билла заметил спортивный комментатор Говард Коселл, который пригласил его в актерский состав своей эстрадной программы ABC Saturday Night Live с Говардом Коселлом (1975-76).
На NBC программа, также получившая название Saturday Night Live (1975-...), произвела гораздо большую сенсацию. Год спустя продюсер Лорн Майклс предложил Мюррею заменить Чеви Чейза, который решил продолжить карьеру в кино.
Именно на съемках Saturday Night Live Мюррей создал неряшливого, неискреннего комедийного персонажа, который стал его визитной карточкой во многих последующих фильмах. Он также получил премию «Эмми» за выдающийся сценарий за свою работу в сериале.
Билл Мюррей. Фото: кадр из шоу Saturday Night Live (1978)
«Фрикадельки»
Мюррею не потребовалось много времени, чтобы перейти с маленького экрана на большой, и его первой крупной ролью в кино стал кассовый хит 1979 года «Фрикадельки». За этим последовал биографический провал «Там, где бродит бизон» (1980), в котором Мюррей снялся в роли гонзо-журналиста Хантера С. Томпсона.
Билл Мюррей. Фото: кадр из к/ф «Фрикадельки» (1979)
«Гольф-клуб», «Добровольцы поневоле», «Тутси», «Охотники за привидениями»
Позже в том же году Мюррей искупил свою вину, вернувшись к своим комедийным корням в культовом классическом фильме «Гольф-клуб». Он продолжил череду успехов в кино, включая «Добровольцы поневоле» (1981), «Тутси» (1982) и «Охотники за привидениями» (1984), в последнем из которых снялся вместе Эйкройдом и Гарольдом Рэмисом.
Комедия стала одним из крупнейших хитов десятилетия, заработав почти 300 миллионов долларов по всему миру и породив продолжение, мультсериал, экшн-персонажей и даже песню, возглавившую хит-парад.
Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Гарольд Рэмис. Фото: кадр из к/ф «Охотники за привидениями» (1984)
«Острие бритвы», «Магазинчик ужасов»
Следующий ход Мюррея застал преданных болельщиков врасплох. В 1984 году он снялся в экранизации романа Сомерсета Моэма «Острие бритвы» и стал соавтором сценария, который был мечтой всей его жизни.
Крутой поворот от фарса к литературной драме оказался слишком резким, и фильм провалился. Следующие несколько лет Мюррей провел вдали от Голливуда, сыграв лишь эпизодическую роль в музыкальной комедии 1986 года «Магазинчик ужасов».
Билл Мюррей. Фото: кадр из к/ф «Острие бритвы» (1984)
«Новая рождественская сказка», «День сурка»
Мюррей вернулся в 1988 году со «Новой рождественской сказкой», мрачно-комедийной версией «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Несмотря на то, что он показал себя умеренно хорошо, это был не тот успех, который многие предсказывали, как и «Охотники за привидениями 2» 1989 года.
Но «Новая рождественская сказка» со временем стал праздничной классикой, и, похоже, на Рождество Билл работает круглосуточно. В 1991 году Мюррей снялся в фильме «А как же Боб?», который стал безоговорочным хитом, а затем последовали не менее известные «День сурка» в 1993 году и «Эд Вуд» в 1994 году.
Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. Фото: кадр из к/ф «День сурка» (1993)
«Академия Рашмор»
В 1998 году Мюррей сыграл то, что многие считали одной из его лучших ролей в фильме Уэса Андерсона «Академия Рашмор». Будучи бизнес-магнатом, соревнующимся с эксцентричным 15-летним подростком за расположение учительницы первого класса, Мюррей стал лучшим актером второго плана как по версии Нью-Йоркского кружка кинокритиков, так и по версии Национального общества кинокритиков.
Успех фильма помог вернуть его на первый план, и Мюррей был добавлен в список перспективных актеров Андерсона. В том году он привлек к себе еще большее внимание своим появлением в роли неряшливого адвоката в скандальном фильме «Дикость».
«Семейка Тененбаум», номинация на «Оскар» за «Трудности перевода»
В 1999 году Мюррей появился в фильме Тима Роббинса «Колыбель будет качаться», а в следующем году он сыграл приветливого плотного Босли в ремейке «Ангелов Чарли». Актер снова получил похвалу критиков за свою игру в фильме Андерсона «Семейка Тененбаум» (2001), но именно его роль стареющей кинозвезды Боба Харриса в фильме Софии Копполы «Трудности перевода» (2003), со Скарлетт Йохансон, привела к одним из самых сильных отзывов в его карьере и его первой номинации на премию «Оскар».
Билл Мюррей. Фото: кадр из к/ф «Трудности перевода» (2003)
«Водная жизнь», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»
В 2004 году Мюррей озвучил Гарфилда в экранизации комикса Fox «Гарфилд» и снова объединился с режиссером Андерсоном для необычной комедии «Водная жизнь» со Стивом Зиссу.
Затем Мюррей снялся в эпизодической роли в фильме Андерсона «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (2007), после чего сыграл главные роли в комедии «Напряги извилины» (2008) и детском приключенческом фильме «Город Эмбер: Побег» (2008). В 2009 году, продолжая свою работу в сфере драм, он снялся в фильме Джима Джармуша «Предел контроля».
«Гайд-парк на Гудзоне», «Отель «Гранд Будапешт»
Мюррей получил восторженные отзывы за роль Франклина Д. Рузвельта в фильме «Гайд-парк на Гудзоне» (2012), рассказывающую об отношениях Рузвельта с его дальней родственницей и наперсницей Маргарет Стакли (Лора Линни). Затем он воссоединился с Андерсоном в том же году для «Королевства полной луны» и для «Отеля «Гранд Будапешт» (2014), в котором среди актерского состава были Джуд Лоу и Ральф Файнс.
Билл Мюррей. Фото: кадр из к/ф «Отель «Гранд Будапешт» (2014)
«Святой Винсент», «Что знает Оливия»
Также в 2014 году Мюррей появился в фильме «Люди-монументы» с Джорджем Клуни, Мэттом Деймоном и Джоном Гудманом и получил номинацию на «Золотой глобус» за главную мужскую роль в комедии «Святой Винсент» с Мелиссой Маккарти и Наоми Уоттс в главных ролях.
В том же году он снялся в роли Джека Кеннисона в нашумевшем минисериале HBO «Что знает Оливия», за который получил свою вторую премию «Эмми». В 2015 году Мюррей был замечен в комедии «Рок на Востоке» в роли музыкального менеджера, который начинает заниматься карьерой афганского подростка.
Перезагрузка и продолжение «Охотников за привидениями»
В 2016 году Мюррей озвучил «Книгу джунглей» и появился в женской перезагрузке «Охотников за привидениями» в роли сверхъестественного скептика Мартина Хейсса. После того, как Мюррей снова присоединился к давнему коллеге Андерсону, озвучив одного из главных клыков в фильме «Собачий остров» (2018), Мюррей появился в паре фильмов о зомби 2019 года «Мертвые не умирают» и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
Следующей была возвращение к одной из самых известных ролей в его ранней карьере с запланированным на июль 2020 года выходом «Охотники за привидениями: Наследники».
Билл Мюррей и Фрэнсис Макдорманд. Фото: кадр из сериала «Что знает Оливия» (2014)
Личная жизнь
Мюррей был женат на Маргарет «Микки» Келли с 1981 по 1994 год. У них двое сыновей, Гомер и Люк. В 1997 году он женился на Дженнифер Батлер, от которой у него четверо сыновей: Джексон, Кэл, Купер и Линкольн. Они развелись в 2008 году.
В 2016 году Мюррей получил одну из самых больших наград в своей карьере в качестве лауреата премии Марка Твена за американский юмор.
Помимо актерской деятельности, Мюррей занимался ресторанным бизнесом вместе со своими братьями и сестрами. The Murray Bros. Ресторан Caddyshack открылся в Сент- Августин, Флорида, в 2001 году, а в 2018 году команда открыла второе заведение в отеле Crowne Plaza в Роузмонте, штат Иллинойс.
Билл Мюррей и Дженнифер Батлер 1999 г. Фото: Global Look Press