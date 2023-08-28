Король трагикомических ролей: биография Билла Мюррея

Кто такой Билл Мюррей?

Билл Мюррей родился в 1950 году в Иллинойсе, но в конце концов переехал в Нью-Йорк, где проявил свои комедийные таланты в программе «Национальный час пасквиля» на радио. В 1975 году он участвовал в внебродвейском спин-оффе комедийного радиошоу, когда Говард Козелл нанял его для шоу под названием Saturday Night Live.

В то время у Лорна Майклза параллельно шел собственный Saturday Night Live, и когда Мюррей присоединился к актерскому составу в 1976 году, он начал создавать комедийный образ, который стал его визитной карточкой во многих последующих фильмах, от «Добровольцев поневоле» до «Гольф-клуба».

В своей более поздней карьере Мюррей взял на себя больше трагикомических ролей во многих фильмах режиссера Уэса Андерсона, а также в фильме Софии Копполы «Трудности перевода» (2003), который принес ему номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.