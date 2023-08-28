Почти каждая главная роль - «Оскар»: как Дэниел Дэй-Льюис пришел к успеху

Кто такой Дэниел Дэй-Льюис?
Дэниел Дэй-Льюис изучал актерское мастерство в бристольском «Олд Вик» и дебютировал в кино в фильме «Воскресенье, Кровавое воскресенье». Он заслужил признание за свою роль в «Моей прекрасной прачечной» и получил премии «Оскар» за «Мою левую ногу», «Там будет кровь» и «Линкольн».
Дэй-Льюис женился на режиссере Ребекке Миллер, дочери фотографа Инге Морат и драматурга Артура Миллера, в 1996 году. Известный исполнитель объявил о своем уходе из актерской карьеры в июне 2017 года.
Дэниел Дэй-Льюис с женой. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Дэй-Льюис родился 29 апреля 1957 года в состоятельной творческой семье в Лондоне, Англия. Его отец, Сесил Дэй-Льюис, был писателем и поэтом. Его мать, Джилл Балкон, была актрисой.
Плохое поведение Дэй-Льюиса в государственной школе Южного Лондона побудило его родителей отправить его в частную школу в Кенте под названием Севеноукс, но там дела Дэй-Льюиса шли ненамного лучше. Несмотря на отсутствие успехов в школе, Дэй-Льюис обладал множеством других талантов. Он разделял склонность семьи Балкон к актерскому мастерству, но изначально его больше тянуло к занятиям в рабочем классе, чем на сцену.
Подростком он увлекся деревообработкой и мастерством, поэтому на какое-то время сосредоточился на этих занятиях, а не на актерской игре. В конце концов он подал заявление на театральную программу. Он был принят в Бристольскую театральную школу «Олд Вик» и полностью посвятил себя драматическому искусству.
После нескольких лет работы в бристольском «Олд Вик» и нескольких выступлений на сцене Дэй-Льюис получил небольшую роль в фильме «Ганди» (1982). Он продолжал сниматься в фильмах и пьесах в течение нескольких лет и за это время он превратился в одного из самых искусных актеров в своей профессии. Применяя к драматургии тот же принцип, что и к деревообработке, Дэй-Льюис стал методичным актером, посвящая себя физически, психологически и эмоционально вживанию в характер для каждой из своих ролей. Дэй-Льюис так объяснил свою подготовку к ролям:
«Я вообще не репетирую роли, если только этого нельзя избежать. Во время проработки персонажа ты определяешь его суть, и если это происходит, ты со всем легко справляешься».
Дэниел Дэй-Льюис с наградой за «лучшего актера» в к/ф «Линкольн» на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» 24.02.2013 г. Фото: Global Look Press
«Моя левая нога» и «Во имя Отца»
Большую часть начала 1980-х Дэниел Дэй-Льюис переключался между театром и кино, присоединившись к Королевской Шекспировской труппе и появившись вместе со звездами Энтони Хопкинсом и сэром Лоуренсом Оливье в фильме 1984 года «Баунти».
В 1986 году карьера Дэй-Льюиса начала набирать обороты с его знаменитой роли в фильме «Комната с видом» (1986). В 1987 году он сыграл вместе с Жюльет Бинош в фильме «Невыносимая легкость бытия». Чтобы подготовиться к роли, Дэй-Льюис выучил чешский, и впоследствии он оставался в образе на протяжении всех восьмимесячных съемок.
Дэй-Льюис также с головой окунулся в свою следующую роль, сыграв Кристи Браун в фильме «Моя левая нога» (1989). Чтобы войти в образ, актер оставался в инвалидном кресле, даже вне камеры, требуя, чтобы съемочная группа передвигала его, и повредил два ребра, играя персонажа с параличом. Его тяжелая работа окупилась, когда он принес домой «Оскар» и награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучшую мужскую роль, среди множества других наград.
После этого успеха Дэй-Льюис взял перерыв в Голливуде и вернулся на сцену на несколько лет. В 1992 году он вернулся в кино с главной ролью в фильме «Последний из могикан». Его вторая номинация на премию «Оскар» была за его роль в популярном фильме «Во имя отца» (1993).
Следующие два фильма Дэй-Льюиса были коммерчески успешными произведениями того периода: «Эпоха невинности» (1993) и «Суровое испытание» (1996). В тот день Льюис познакомился на съемках «Сурового испытания» с Ребеккой Миллер, дочерью драматурга Артура Миллера.
У них начался роман, и в конце концов они поженились 13 ноября 1996 года. У пары двое детей, Ронан Кэл Дэй-Льюис и Кэшел Блейк Дэй-Льюис. У актера есть один старший сын, Габриэль Кейн Аджани, от предыдущих отношений с французской актрисой Изабель Аджани.
После съемок фильма «Боксер» в 1997 году Дэй-Льюис неожиданно переехал в Италию, чтобы стать подмастерьем сапожника, фактически отрезав себя от жизни знаменитости. Дэй-Льюис неохотно рассказывал о своем пребывании вне поля зрения общественности, говоря:
«Я имел право на этот период в моей жизни, без какого-либо вмешательства извне».
Однако в 2002 году он снова предстал перед камерой в высоко оцененной роли Мясника Билла в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Дэй-Льюис получил еще одну номинацию на «Оскар» за эту роль вооруженного ножом гангстера и еще одну премию BAFTA за лучшую мужскую роль.
Дэниел Дэй-Льюис и Леонардо ДиКаприо. Фото: кадр из к/ф «Банды Нью-Йорка» (2002)
«Нефть», «Девятка» и «Линкольн»
Дэй-Льюис сыграл еще одну потрясающую роль в фильме 2007 года «Нефть». Потребовался длительный период времени, чтобы собрать средства для фильма, что дало актеру целых два года на подготовку к роли старателя 1880-х годов, которая принесла ему еще одну премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
«Мне нравится изучать новые вещи», - сказал Дэй-Льюис о своей подготовке. «Это было просто замечательное время, когда я пытался осознать невозможность этого. На рубеже веков в Америке я ничего не знал о горном деле. В моей школе-интернате в Кенте этому точно не учили».
Дэй-Льюис получил главную роль в фильме 2009 года «Девять» режиссера Роба Маршалла. И снова его игра была встречена одобрительными отзывами критиков и номинациями на премии. Актер известен тем, что делает длительные перерывы между фильмами, ломая стереотип исполнителя главной роли, который каждый год выпускает хит. Выбрав менее пройденный актерский путь, Дэй-Льюис однажды сказал:
«Я вообще не смог бы справиться с этой работой, если бы не делал ее в своем собственном ритме. Пришлось выбирать - остановиться или уделить время, которое мне было необходимо».
В 2012 году Дэй-Льюис взял на себя еще одну сложную роль, сыграв Авраама Линкольна, 16-го президента Соединенных Штатов, в биографическом фильме режиссера Стивена Спилберга «Линкольн», который был основан на книге Дорис Кернс Гудвин. В актерский состав также вошли Салли Филд в роли его жены Мэри Тодд Линкольн и Джозеф Гордон-Левитт в роли его сына Роберта. Роль Линкольна Дэй-Льюиса принесла ему третью премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
В 2014 году принц Уильям, герцог Кембриджский, посвятил Дэя-Льюиса в рыцари за его заслуги в драматургии в Букингемском дворце. Три года спустя, в июне 2017 года, известный актер потряс мир, когда объявил о своем уходе на пенсию. Пресс-секретарь заявила в заявлении:
«Дэниел Дэй-Льюис больше не будет работать актером. Он безмерно благодарен всем своим коллегам и зрителям, всем кто был с ним на протяжении всех этих лет. Это личное решение, и ни он, ни его представители не будут делать никаких дальнейших комментариев по этому поводу».
Дэниел Дэй-Льюис. Фото: кадр из к/ф «Линкольн» (2012)
Дэниел Дэй-Льюис. Фото: кадр из к/ф «Нефть» (2007)
Финальный фильм: «Призрачная нить»
Последний фильм лауреата премии «Оскар» «Призрачная нить» — это историческая драма о лондонском мире моды. Фильм был снят Полом Томасом Андерсоном и выпущен 25 декабря 2017 года.
В конце того же года, до номинаций на «Золотой глобус» и «Оскар» за главную роль в «Призрачной нити», Дэй-Льюис немного рассказал о процессе, который заставил его уйти из профессии.
«Перед съёмками этого фильма я не знал, что прекращу сниматься», — сказал он журналу W. «Я знаю, что мы с Полом много смеялись перед тем, как снять фильм. А потом мы перестали смеяться, потому что нас обоих охватило чувство грусти. Это застало нас врасплох: мы не осознавали, чему дали жизнь. С этим было трудно жить».
Дэй-Льюис рассказал, что он долгое время заигрывал с уходом, что было одной из причин, по которой он делал такие длительные перерывы между ролями. Он также сказал, что у него есть много интересов, чтобы занять себя, включая работу по дереву, рисование и написание сценариев, хотя он признался, что не был уверен в себе, когда отошел от карьеры, которая сделала его всемирно известным.
«Мне очень грустно, — сказал он. «Это и нужно чувствовть. Как было бы странно, если бы это стало просто радостным шагом в совершенно новую жизнь. Я интересовался актерским мастерством с 12 лет, и тогда все, кроме театра — этого ящика света — было отброшено в тень. Когда я начинал, это было вопросом спасения. Теперь я хочу исследовать мир по-другому».
Дэниел Дэй-Льюис. Фото: кадр из к/ф «Призрачная нить» (2017)