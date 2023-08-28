Почти каждая главная роль - «Оскар»: как Дэниел Дэй-Льюис пришел к успеху

«Моя левая нога» и «Во имя Отца»

Большую часть начала 1980-х Дэниел Дэй-Льюис переключался между театром и кино, присоединившись к Королевской Шекспировской труппе и появившись вместе со звездами Энтони Хопкинсом и сэром Лоуренсом Оливье в фильме 1984 года «Баунти».

В 1986 году карьера Дэй-Льюиса начала набирать обороты с его знаменитой роли в фильме «Комната с видом» (1986). В 1987 году он сыграл вместе с Жюльет Бинош в фильме «Невыносимая легкость бытия». Чтобы подготовиться к роли, Дэй-Льюис выучил чешский, и впоследствии он оставался в образе на протяжении всех восьмимесячных съемок.

Дэй-Льюис также с головой окунулся в свою следующую роль, сыграв Кристи Браун в фильме «Моя левая нога» (1989). Чтобы войти в образ, актер оставался в инвалидном кресле, даже вне камеры, требуя, чтобы съемочная группа передвигала его, и повредил два ребра, играя персонажа с параличом. Его тяжелая работа окупилась, когда он принес домой «Оскар» и награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучшую мужскую роль, среди множества других наград.

После этого успеха Дэй-Льюис взял перерыв в Голливуде и вернулся на сцену на несколько лет. В 1992 году он вернулся в кино с главной ролью в фильме «Последний из могикан». Его вторая номинация на премию «Оскар» была за его роль в популярном фильме «Во имя отца» (1993).

Следующие два фильма Дэй-Льюиса были коммерчески успешными произведениями того периода: «Эпоха невинности» (1993) и «Суровое испытание» (1996). В тот день Льюис познакомился на съемках «Сурового испытания» с Ребеккой Миллер, дочерью драматурга Артура Миллера.

У них начался роман, и в конце концов они поженились 13 ноября 1996 года. У пары двое детей, Ронан Кэл Дэй-Льюис и Кэшел Блейк Дэй-Льюис. У актера есть один старший сын, Габриэль Кейн Аджани, от предыдущих отношений с французской актрисой Изабель Аджани.

После съемок фильма «Боксер» в 1997 году Дэй-Льюис неожиданно переехал в Италию, чтобы стать подмастерьем сапожника, фактически отрезав себя от жизни знаменитости. Дэй-Льюис неохотно рассказывал о своем пребывании вне поля зрения общественности, говоря:

«Я имел право на этот период в моей жизни, без какого-либо вмешательства извне».

Однако в 2002 году он снова предстал перед камерой в высоко оцененной роли Мясника Билла в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Дэй-Льюис получил еще одну номинацию на «Оскар» за эту роль вооруженного ножом гангстера и еще одну премию BAFTA за лучшую мужскую роль.