Из блогеров в актрисы: как Екатерина Шкуро стала звездой соцсетей и попала в «Зону комфорта» к Гарику Харламову

И поехала в Москву поступать в Институт современного искусства. Она попала на курс Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой, но потом перевелась в ГИТИС, оказавшись в мастерской Алексея Блохина.

Театр

В театре Катя впервые оказалась еще дошкольницей. Ее мама Ольга Шкуро - ведущая актриса местного ТЮЗа, поэтому девочка часто бывала у мамы на работе, а потом и дебютировала там же.

Вместе с мамой Катя сыграла в пьесе «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», исполнив роль Маленькой принцессы. Затем ей достались роли в спектаклях «Уроки памяти» и «Маша и медведи». И все-таки Шкуро решила строить карьеру в кино.

Блоги

Правда, перед тем как сниматься в кино, Катя прославилась в Интернете. Еще живя Хабаровске, она завела блоги в соцсетях и начала постить новости из своей модельной жизни, делилась модными советами и просто постила снимки в бикини. Количество подписчиков росло, и голубоглазая блондинка становилась все популярнее и узнаваемее.