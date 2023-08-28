Из блогеров в актрисы: как Екатерина Шкуро стала звездой соцсетей и попала в «Зону комфорта» к Гарику Харламову

Екатерина Шкуро родилась в Хабаровске 25 марта 2000 года. Она стала младшим ребенком в семье, брат Роман родился на два года раньше. Именно с ним, вернее, с его увлечением и связаны главные детские воспоминания девочки.
Екатерина Шкуро в детстве. Фото: соцсети
Романа отдали на хоккей, поскольку глава семьи Алексей Шкуро был настоящим фанатом. И поддерживать его на матчах приходила вся семья, включая Катю.
Маленькая Екатерина Шкуро. Фото: соцсети
Девочка и сама не избежала спортивной участи – она занималась гимнастикой, плаванием, фигурным катанием, танцами. Чуть позже, когда подросла, отправилась на скалолазание, верховую езду и легкую атлетику, а также увлеклась модельной карьерой.
Модель
Екатерина в юности благодаря своей модельной внешности, росту 172 см и весу 55 кг стала активно и, что немаловажно, с успехом покорять подиумы и конкурсы красоты. В 2016 году она завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» на главном конкурсе красоты среди девушек Дальнего Востока.
Екатерина Шкуро на конкурсе красоты "Мисс Дальний Восток 2016". Фото: соцсети
В следующем году она уже работала моделью на фэшн-показе в Китае в рамках Dalian Spring Fashion Week. Но, несмотря на очевидные успехи и перспективы в мире моды, Шкуро решила пойти по маминым стопам и получить актерское образование.
Екатерина Шкуро на неделе моды в Даляне. Фото: соцсети
И поехала в Москву поступать в Институт современного искусства. Она попала на курс Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой, но потом перевелась в ГИТИС, оказавшись в мастерской Алексея Блохина.
Театр
В театре Катя впервые оказалась еще дошкольницей. Ее мама Ольга Шкуро - ведущая актриса местного ТЮЗа, поэтому девочка часто бывала у мамы на работе, а потом и дебютировала там же.
Вместе с мамой Катя сыграла в пьесе «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», исполнив роль Маленькой принцессы. Затем ей достались роли в спектаклях «Уроки памяти» и «Маша и медведи». И все-таки Шкуро решила строить карьеру в кино.
Блоги
Правда, перед тем как сниматься в кино, Катя прославилась в Интернете. Еще живя Хабаровске, она завела блоги в соцсетях и начала постить новости из своей модельной жизни, делилась модными советами и просто постила снимки в бикини. Количество подписчиков росло, и голубоглазая блондинка становилась все популярнее и узнаваемее.
Екатерина Шкуро снимает вайны. Фото: соцсети
В TikTok Катя прославилась как Кэти Шкю, и как Baby Буся. Сегодня на нее подписано более 6 млн фолловеров, там она начала снимать забавные ролики и пародии на звезд. Ее заметили продюсеры Freedom Team House и позвали в сообщество. Она заселилась в дом с блогерами и начала генерировать совместный контент.
В октябре 2020-го Freedom Team House сменил название на PopStar House, и через месяц Катя покинула его стены, перейдя в другой дом - House 88. Но вскоре ушла и из него в свободное плавание.
Другие проекты
Хабаровчанка строит карьеру в кино. В 2020 году она снялась в сериале «Зона комфорта» с Гариком Харламовым в главной роли. Шоумен выступил продюсером комедии, снятой с экрана ноутбука/смартфона. Шкуро исполнила роль юриста компании и по совместительству любовницы героя. Дебют дался Кате довольно волнительно, первый дубль переписывали с десяток раз.
Екатерина Шкуро и Гарик Харламов в сериале "Зона комфорта". Фото: соцсети
Справившуюся с волнением начинающую актрису пригласили во второй сезон сериала, премьера которого состоялась в феврале 2022 года.
Сотрудничество Шкуро и Харламова продолжилось на сцене Comedy Club. Девушка осенью 2022 года появилась в нескольких выпусках шоу, талантливо сыграв различных персонажей.
Екатерина Шкуро в шоу Comedy Club. Кадр из шоу
Также блондинка снялась в ситкоме «Девушки с Макаровым» и эпизоде сериала «4 в 1». В настоящее время она снова задействована в кино, но по условиям контракта разглашать проект не может.
Личная жизнь
Катю во времена тикток-хаусов подозревали в романе с блогером Егором Шипом. Но это были лишь партнерские отношения. А вот роман она закрутила с другим коллегой – блогером Дмитрием Козловым. Осенью 2020 года они стали встречаться, но признались в этом лишь 31 декабря.
Екатерина Шкуро и Дмитрий Козлов. Фото: соцсети
Через год пара сыграла свадьбу, а в июле 2022 года у них родилась дочка Аврора. Теперь малышка участвует в родительских публикациях столь же часто, как и они сами.
Екатерина Шкуро с дочкой Авророй. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Сегодня Екатерина, сменившая фамилию «Шкуро» на «Козлова», успевает совмещать материнство, съемки, путешествия и блог. Также девушка похвасталась, что они с мужем стали обладателями квартиры в Дубае. Во сколько именно обошлась им эта покупка, красотка скромно умолчала.