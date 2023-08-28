Она доказала, что главное - это талант: кто такая Оливия Колман

Ранняя жизнь

Сара Кэролайн Оливия Колман родилась 30 января 1974 года в Норфолке, Англия. Мать девочкой была медсестрой, а ее отец был тем, кого в Соединенном Королевстве называют «дипломированным геодезистом», то есть человеком, который является экспертом по стоимости, качеству и характеристикам недвижимости, включая здания и землю, на которой они расположены.

Колман посещала местную частную школу, Gresham's School. Там она получила свой первый актерский опыт, сыграв в школьном спектакле «Расцвет мисс Джин Броуди», когда ей было 16 лет.

После окончания школы она ненадолго задумалась о карьере преподавателя и прошла курсы преподавания в Хомертон-колледже в Кембридже.

Она познакомилась со своим будущим мужем, Эдом Синклером, тогда студентом юридического факультета Кембриджа. Все еще лелея амбиции стать актрисой, Колман последовала за ним в школу актерского мастерства, британскую театральную школу «Бристоль Олд Вик», которую она окончила в 1999 году. Среди выпускников школы - Дэниел Дэй-Льюис, Джереми Айронс, Патрик Стюарт и другие.