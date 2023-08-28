Она доказала, что главное - это талант: кто такая Оливия Колман

Кто такая Оливия Колман?
Оливию Колман многие знают как актрису из таких популярных британских сериалов 2000-х годов, как «Обвиняемые», «Мистер Слоун», «Пип шоу» и «Убийство на пляже». Она также приняла участие в фильмах, снятых в Великобритании, включая «Железную леди» и «Гайд-парк на Гудзоне».
В 2017 году она была приглашена на роль королевы Елизаветы II в третьем и четвертом сезонах Netflix «Корона», а в следующем году получила премию «Оскар» за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка».
Оливия Колман с наградой за «лучшую актрису» в к/ф «Фаворитка» (2018) на 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар» 24.02.2019 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Сара Кэролайн Оливия Колман родилась 30 января 1974 года в Норфолке, Англия. Мать девочкой была медсестрой, а ее отец был тем, кого в Соединенном Королевстве называют «дипломированным геодезистом», то есть человеком, который является экспертом по стоимости, качеству и характеристикам недвижимости, включая здания и землю, на которой они расположены.
Колман посещала местную частную школу, Gresham's School. Там она получила свой первый актерский опыт, сыграв в школьном спектакле «Расцвет мисс Джин Броуди», когда ей было 16 лет.
После окончания школы она ненадолго задумалась о карьере преподавателя и прошла курсы преподавания в Хомертон-колледже в Кембридже.
Она познакомилась со своим будущим мужем, Эдом Синклером, тогда студентом юридического факультета Кембриджа. Все еще лелея амбиции стать актрисой, Колман последовала за ним в школу актерского мастерства, британскую театральную школу «Бристоль Олд Вик», которую она окончила в 1999 году. Среди выпускников школы - Дэниел Дэй-Льюис, Джереми Айронс, Патрик Стюарт и другие.
Митчелл и Уэбб
Помимо школы актерского мастерства, путь Колман к актерскому мастерству открылся в форме дружеских отношений, завязавшихся в начале ее карьеры с молодой тогда английской комедийной командой Дэвида Митчелла и Томаса Уэбба.
Известные как Митчелл и Уэбб, эти двое впоследствии сыграли главные роли в трех скетч-комедийных шоу на британском телевидении. Колман впервые сделала себе имя как комедийная актриса в их первом шоу «Ситуация Митчелла и Уэбба». Ее также видели на их последующих шоу, «Вот как выглядят Митчелл и Уэбб».
«Железная леди», «Гайд-парк на Гудзоне»
Колман появилась в фильмах «Железная леди» (2011), в котором она сыграла дочь Маргарет Тэтчер (в исполнении Мэрил Стрип) и «Гайд-парк на Гудзоне» (2012) с Биллом Мюрреем в роли Франклина Делано Рузвельта. В фильме Колман сыграла леди Елизавету, жену короля Англии Георга VI и мать королевы Елизаветы II.
Когда Стрип произнесла благодарственную речь после получения премии BAFTA (Британской академии кино и телевизионных искусств) за фильм «Железная леди» в 2012 году, она назвала Колмана «божественно одаренной».
Оливия Колман. Фото: кадр из к/ф «Гайд-парк на Гудзоне» (2012)
«Тираннозавр»
Позже Колман заслужила признание критиков как драматическая актриса в таких фильмах, как «Тираннозавр» 2011 года, в котором она сыграла избитую жену, которая набрасывается на своего мужа и убивает его. Другие фильмы, в которых появилась Колман, включают: «Лок» (2013), «Тринадцатая сказка» (2013) и «Лобстер» (2015).
Оливия Колман. Фото: кадр из к/ф «Лобстер» (2015)
«Обвиняемый», «Пип-шоу»
Колман стала одной из самых узнаваемых характерных актрис на британском телевидении благодаря ряду известных хитов, в которых она появилась, включая «Славные люди» (2008), «Двадцать двенадцать» (2011) с Хью Бонневиллем в главной роли, «Обвиняемые» (2012), «Преподобный» (2014), «Мистер Слоун» (2014) и «Пип-шоу» (2015).
Она также получила заметную приглашенную роль в фильме «Доктор Кто» в 2010 году в эпизоде «Одиннадцатый час».
Оливия Колман и Ник Фрост. Фото: кадр из сериала «Мистер Слоун» (2014)
«Убийство на пляже», «Ночной администратор»
Начиная с 2013 года, ее роль в «Убийство на пляже» – ведущего детектива по делу об убийстве ребенка в маленьком приморском городке – перевела ее в ряды ведущих актрис Великобритании.
Популярность Колман стала еще больше после главных ролей в «Ночном администраторе» в 2016 году (вместе с Томом Хиддлстоном и Хью Лори) и «Убийством на пляже» в 2017 году. Колман также была замечена в комедийном сериале Amazon «Дрянь» в 2016 году.
Колман заслужила похвалу критиков и коллег за свои актерские работы как в комедии, так и в драме.
«Она не боится плакать, но она также невероятно жесткая», - говорит создатель сериала «Убийство на пляже» Крис Чибнолл. «Она забавная, но она способна проникнуть на самую глубокую, темную эмоциональную территорию. Она вживается в персонажа изнутри и, самое главное, она понимает, каково это – быть живой - как это нелепо, как это душераздирающе и как это замечательно».
Оливия Колман и Дэвид Теннант. Фото: кадр из сериала «Убийство на пляже» (2013-2017)
«Корона»
В ноябре 2017 года, всего за несколько недель до начала второго сезона «Короны», Колман была объявлена следующей актрисой, которая сыграет главную роль королевы Елизаветы II вместо Клэр Фой, которая играла младшую Елизавету в первых двух сезонах сериала Netflix.
Колман оказалась удачным выбором на роль королевы средних лет, заработав «Золотой глобус» после выхода третьего сезона в ноябре 2019 года и множество других номинаций на премию за эту роль.
Оливия Колман и Чарльз Эдвардс. Фото: кадр из сериала «Корона» (2016-2023)
«Фаворитка»
В 2018 году Колман снялась в мрачной комедийной драме «Фаворитка» в роли королевы Анны, британского монарха начала 18 века, больше преданного своим эксцентричным интересам, чем управлению страной.
В следующем году она удивила предполагаемого лидера Гленн Клоуз в номинации «Оскар» за лучшую женскую роль, подтвердив мудрость тех, кто считал ее одним из ведущих талантов своего поколения.
Оливия Колман. Фото: кадр из к/ф «Фаворитка» (2018)
«Отец»
Колман снялась в тяжелой драме «Отец» (2020) в роли дочери пожилого мужчины (Энтони Хопкинс), который борется против подступающего слабоумия.
Актриса получила несколько номинаций на премию за роль в фильме «Отец» 2020 года, включая премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Оливия Колман и Энтони Хопкинс. Фото: кадр из к/ф «Отец» (2020)
Личная жизнь
Колман вышла замуж за романиста Эда Синклера в 2001 году. У них трое детей, и они живут в Лондоне.
Оливия Колман с супругом на 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар» 24.02.2019 г. Фото: Global Look Press