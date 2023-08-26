Как сложилась история голливудской славы шотландца Алана Камминга

Кто такой Алан Камминг?
Алан Камминг получил традиционное театральное образование, но за свою карьеру без особых усилий прошел путь от Шекспира до «Кабаре», «Людей Икс 2» и телесериала «Хорошая жена».
Алан Камминг. Фото: кадр из к/ф «Люди Икс 2» (2003)
Ранняя жизнь и карьера
Алан Камминг родился в Пертшире, Шотландия, 27 января 1965 года. Он вырос в доме на территории большого поместья, где его отец работал лесничим. Мальчик бросил среднюю школу, когда ему было 16 лет, и устроился на штатную работу в журнал, а в возрасте 20 лет поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и драмы (ныне Королевская консерватория Шотландии) в Глазго.
Он начал профессионально сниматься еще будучи студентом, а когда закончил, нашел регулярную работу на сцене и на телевидении, в том числе в популярной мыльной опере.
Алан Камминг и Джулианна Маргулис в сериале «Хорошая жена» (2009-2016). Фото: Global Look Press
Прорывы в театре и кино
Камминг выступал в нескольких шотландских репертуарных театрах в начале 1990-х, освоив такие роли, как Гамлет (в 1993 году), и был показан в телевизионном ситкоме The High Life.
Он успешно переехал в Голливуд в середине 90-х, получив небольшие, но запоминающиеся роли в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» и драме «Круг друзей» (оба вышли в 1995 году); экранизации Джейн Остин 1996 года «Эмма» с Гвинет Пэлтроу в главной роли; и нескольких комедиях конца 90-х, включая встречу выпускников средней школы «Роми и Мишель на встрече выпускников» (1997) и «Спайс Уорлд» (1998).
В 1998 году Камминг прибыл на Бродвей, повторив роль, которую он сыграл в Лондоне пятью годами ранее в постановке «Кабаре». Участие Камминга в этом ремейке принесло ему несколько наград, включая премию «Тони», а также гораздо больший уровень славы. Он продолжил свою бродвейскую карьеру ролями в таких проектах, как «Трехгрошовая опера» (2006) и «Макбет» (2014), позже в 2015 году он получил 69-ю ежегодную премию «Тони».
Алан Камминг и Эмма Стоун. Фото: кадр из к/ф «Кабаре» (1993)
Основные моменты карьеры
Позже Камминг сыграл роли второго плана в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999), шекспировской адаптации Джули Теймор «Титус» в 1999 году (в 2010 году они снова будут работать вместе в «Буре») и экранизации «Николаса Никльби» 2002 года.
Алан Камминг. Фото: кадр из к/ф «Николаса Никльби» (2002)
Он также снимался в более популярных развлекательных фильмах, сыграв синего мутанта во втором фильме о «Людях Икс 2» (2003), и появлялся в фильмах «Дети шпионов» и «Смурфики» и их продолжениях.
В 2005 году Камминг снялся в телевизионном фильме «Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл», основанном на бродвейском шоу. В этом проекте он сыграл три роли, включая президента Франклина Рузвельта.
Камминг дебютировал в качестве режиссера в 2001 году семейной комедией-драмой «Юбилей», которую он снял совместно с другом Дженнифер Джейсоном Ли. Камминг и Ли также снялись в фильме вместе с другими друзьями-актерами.
Камминг начал вести шоу Mystery! на PBS в 2008 году, привнося свою особенную подачу во введение каждой серии. С 2009 года он был постоянным актером «Хорошей жены», юридической драмы CBS с Джулианной Маргулис в главной роли, действие которой происходит в Чикаго.
В 2015 году Камминг был номинирован на премию «Эмми» в категории актер второго плана за роль в фильме «Хорошая жена».
Алан Камминг на премьере фильма "Смурфики в 3D" Нью-Йорк, США 24.07.2011 г. Фото: Global Look Press