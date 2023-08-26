Как сложилась история голливудской славы шотландца Алана Камминга

Прорывы в театре и кино

Камминг выступал в нескольких шотландских репертуарных театрах в начале 1990-х, освоив такие роли, как Гамлет (в 1993 году), и был показан в телевизионном ситкоме The High Life.

Он успешно переехал в Голливуд в середине 90-х, получив небольшие, но запоминающиеся роли в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» и драме «Круг друзей» (оба вышли в 1995 году); экранизации Джейн Остин 1996 года «Эмма» с Гвинет Пэлтроу в главной роли; и нескольких комедиях конца 90-х, включая встречу выпускников средней школы «Роми и Мишель на встрече выпускников» (1997) и «Спайс Уорлд» (1998).

В 1998 году Камминг прибыл на Бродвей, повторив роль, которую он сыграл в Лондоне пятью годами ранее в постановке «Кабаре». Участие Камминга в этом ремейке принесло ему несколько наград, включая премию «Тони», а также гораздо больший уровень славы. Он продолжил свою бродвейскую карьеру ролями в таких проектах, как «Трехгрошовая опера» (2006) и «Макбет» (2014), позже в 2015 году он получил 69-ю ежегодную премию «Тони».