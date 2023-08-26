Десятки наград, детское «Евровидение» и дружба с Биланом: что известно о юной певице Юлии Гавриловой

Биография звезды

В популярный проект Первого канала «Голос. Дети» Юлия Гаврилова попала со второй попытки. Осенью 2019 года юная вокалистка не прошла кастинг. Зато в восьмом сезоне шоу к Юле на слепых прослушиваниях повернулись все члены жюри. Девочка стала любимицей публики и смогла успешно начать сольную карьеру в российском шоу-бизнесе.

Детство юной исполнительницы

Юлия Гаврилова родилась 3 января 2008 года в крупнейшем селе Поволжья Кинель-Черкассы. В семье маленькой звездочки три учителя: мама Наталья преподает физику и математику, отец Алексей и брат Данила — физкультуру. Юля также не исключает возможности в дальнейшем стать учительницей музыки.

Как известно, юная певица является большим любителем животных. Она воспитывает десятерых питомцев. Домашними любимцами Юли являются кошка с котятами, две черепахи и собака породы мопс, подаренная девочке на день рождения в начале 2017 года.