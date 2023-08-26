Десятки наград, детское «Евровидение» и дружба с Биланом: что известно о юной певице Юлии Гавриловой

Биография звезды
В популярный проект Первого канала «Голос. Дети» Юлия Гаврилова попала со второй попытки. Осенью 2019 года юная вокалистка не прошла кастинг. Зато в восьмом сезоне шоу к Юле на слепых прослушиваниях повернулись все члены жюри. Девочка стала любимицей публики и смогла успешно начать сольную карьеру в российском шоу-бизнесе.
Детство юной исполнительницы
Юлия Гаврилова родилась 3 января 2008 года в крупнейшем селе Поволжья Кинель-Черкассы. В семье маленькой звездочки три учителя: мама Наталья преподает физику и математику, отец Алексей и брат Данила — физкультуру. Юля также не исключает возможности в дальнейшем стать учительницей музыки.
Как известно, юная певица является большим любителем животных. Она воспитывает десятерых питомцев. Домашними любимцами Юли являются кошка с котятами, две черепахи и собака породы мопс, подаренная девочке на день рождения в начале 2017 года.
Юлия Гаврилова. Фото: соцсети
Участие в музыкальных конкурсах и проект «Голос. Дети»
К своим 15 годам Юля успела поучаствовать во множестве музыкальных и творческих конкурсах. Для юной звезды стало нормой выполнение домашних заданий в купе поезда, перевозящего вокалистку с одного музыкального форума на другой.
Гаврилова боролась за поездку на детское «Евровидение», училась в Академии Игоря Крутого, становилась лауреатом конкурса «Свободная птица». В аккаунтах школьницы есть совместные фото с Сергеем Пенкиным, Бари Алибасовым, Валентиной Легкоступовой и Николаем Басковым. Несмотря на заслуги, Юлия остается скромной девочкой, которая благодарит судьбу и своих родителей за такую активную жизнь.
В декабре 2020 года телеканал «Россия — 1» показал выступление Гавриловой в проекте «Синяя птица». Вначале Юля исполнила на албанском языке. Композиция завоевала пятое место на конкурсе «Евровидение-2012», состоявшемся в Баку.
Юлия Гаврилова со своим педагогом по музыке. Фото: соцсети
Певец Дима Билан высоко оценил вокальное мастерство юной певицы, но сказал, что слегка озадачен выбором сингла. Чуть позже Юля исполнила композицию Александра Зацепина на слова Юрия Энтина «Мир без любимого». Она сделала это настолько таналтливо, что Билан выбежал на сцену и присоединился к пению конкурсантки.
В итоге Гаврилова стала лауреатом I степени конкурса «Синяя птица».
Для «Слепых прослушиваний» в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети» юная звездочка выбрала народную песню «Ай вы, цыгане». Первым к конкурсантке повернулся Баста, примеру рэпера последовали коллеги по жюри.
Юлия Гаврилова и Дима Билан. Фото: соцсети
«Мне очень понравилось ваше выступление и ваш голос, я повернулся последним, потому что хотелось насладиться им максимально», — прокомментировал выступление девочки певец Егор Крид.
К слову, за кулисами за Юлию Гаврилову болели мама, педагог по вокалу, друзья и родственники. А ведущий шоу Дмитрий Нагиев даже признался, что по количеству одобрительных восклицаний группа поддержки певицы перебила всех остальных.
Интересный факт
1) В четвертом сезоне взрослого шоу «Голос» уже принимала участие Юлия Гаврилова, но ни один из наставников, включая Басту, не повернулся к однофамилице и тезке юной уроженки Поволжья.
Юлия Гаврилова. Фото: соцсети
Юлия Гаврилова сейчас
«Я кайфую от того, что я делаю, мне нравится, что я работаю-работаю-работаю, у меня получается какой-то результат, выигрываю в каком-нибудь конкурсе, мне это очень нравится. И надеюсь, что моя профессия будет связана именно с музыкой», — недавно призналась школьница в интервью.
Сейчас девушка продолжает ездить по стране и принимать участие в творческих состязаниях. У Юли уже есть армия преданных фанатов, с которыми она с удовольствием фотографируется.
Недавно Гаврилова призналась, что готова работать над новым проектом и покорять очередную музыкальную вершину. Вместе с этим она подчеркнула, что хочет окончить школу и получить аттестат, чтобы иметь возможность свободно двигаться дальше.