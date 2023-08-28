«Яблочко от яблони»: дочь Тутты Ларсен Марфа рассказала, как справиться с популярностью

Тутта Ларсен с дочерью. Фото: личный архив

Продолжаем проект Teleprogramma.pro, в котором дети звезд рассказывают о своих семьях.

13-летняя Марфа Колоскова - не только дочь знаменитой телеведущей Тутты Ларсен, но и соведущая тревел-шоу «ПутеРодитель». Юная звезда рассказала о том, как справиться с нахлынувшей популярностью, и с кем у нее ассоциируются ее братья - Лука и Ваня.

Напомним, у 49-летней радио- и телеведущей Тутты Ларсен трое детей: 18-летний Лука, 13-летняя Марфа и 8-летний Иван. Муж Тутты - музыкант Валерий Колосков. По выходным они все вместе отправляются в новые места, чтобы рассказать зрителям о разных регионах нашей страны.

Тутта Ларсен с мужем и детьми. Фото: личный архив

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