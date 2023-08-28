«Яблочко от яблони»: дочь Тутты Ларсен Марфа рассказала, как справиться с популярностью

13-летняя Марфа Колоскова - не только дочь знаменитой телеведущей Тутты Ларсен, но и соведущая тревел-шоу «ПутеРодитель». Юная звезда рассказала о том, как справиться с нахлынувшей популярностью, и с кем у нее ассоциируются ее братья - Лука и Ваня.