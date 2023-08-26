Добродушный брутал в жизни и сериалах: что известно об актере Павле Новикове

Биография актера

Павел Новиков — актер российских сериалов и кинолент. Как признавался сам артист, он пошел в театральный вуз, уже имея высшее образование, от скуки. Но жизненный опыт, талант и хорошая физическая подготовка позволили ему гармонично вживаться в брутальные образы, востребованные в различных рейтинговых сериалах.

Родился в семье моряка, актером становиться не хотел

Павел Новиков появился на свет 12 августа 1971 года в Мурманске в семье моряка дальнего плавания. Дед мальчика тоже был моряком. Паша с раннего детства считал себя творческим человеком, но с актерской профессией связывать жизнь совсем не собирался.

Новиков был высоким (рост 185 см) и статным молодым человеком и мог бы пойти по стопам отца, но выбрал пединститут. Сразу после школы Паша не стал подавать документы в ВУЗ — хотел сначала отслужить в армии и обязательно в ВДВ. Вскоре парень прошел все испытания и попал в воздушно-десантные войска.

После службы он поступил на исторический факультет педагогического института, успешно окончил вуз и устроился работать в школу учителем физкультуры и ОБЖ. Работа с детьми поначалу казалась молодому человеку интересной и увлекательной. Однако спустя какое-то время решил попробовать себя на сцене театра.