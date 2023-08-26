Добродушный брутал в жизни и сериалах: что известно об актере Павле Новикове

Биография актера
Павел Новиков — актер российских сериалов и кинолент. Как признавался сам артист, он пошел в театральный вуз, уже имея высшее образование, от скуки. Но жизненный опыт, талант и хорошая физическая подготовка позволили ему гармонично вживаться в брутальные образы, востребованные в различных рейтинговых сериалах.
Родился в семье моряка, актером становиться не хотел
Павел Новиков появился на свет 12 августа 1971 года в Мурманске в семье моряка дальнего плавания. Дед мальчика тоже был моряком. Паша с раннего детства считал себя творческим человеком, но с актерской профессией связывать жизнь совсем не собирался.
Новиков был высоким (рост 185 см) и статным молодым человеком и мог бы пойти по стопам отца, но выбрал пединститут. Сразу после школы Паша не стал подавать документы в ВУЗ — хотел сначала отслужить в армии и обязательно в ВДВ. Вскоре парень прошел все испытания и попал в воздушно-десантные войска.
После службы он поступил на исторический факультет педагогического института, успешно окончил вуз и устроился работать в школу учителем физкультуры и ОБЖ. Работа с детьми поначалу казалась молодому человеку интересной и увлекательной. Однако спустя какое-то время решил попробовать себя на сцене театра.
Павел Новиков. Фото: соцсети
Юноша долго выбирал, куда ему пойти. Павел с другом написал названия творческих ВУЗов на бумажках, бросил их в шапку и положился на судьбу. Павлу выпал СПбГАТИ. Судьба не подвела молодого человека — в театральный институт Новиков поступил с первой попытки. На тот момент ему было 26 лет.
После окончания вуза в 2001 году он переехал в Москву, где Татьяна Доронина пригласила актера работать во МХАТ имени Максима Горького. Задержался в нем Новиков только на год, затем понял, что хочет двигаться дальше.
Первые съемки в сериалах про сильных мужчин
В кино Новиков начал сниматься еще в 1998 году. Так, студент появился в эпизодической роли в популярном ментовском сериале «Улицы разбитых фонарей — 1».
Но зрители запомнили брутального артиста благодаря главной роли в сериале «Крот» (2001), которая сразу же принесла Павлу популярность. Актеру не пришлось долго готовиться к съемкам — армейский опыт спецназа помог успешно воплотить спецагента под прикрытием.
Павел Новиков. Фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» (1998)
Интересный факт: в сериале герой Новикова говорил голосом актера Евгения Дятлова. Коллегами по съемочной площадке в этом фильме стали Дмитрий Нагиев и Виктор Смирнов. Уже в 2002 году на экраны вышел второй сезон проекта. Композицию к этому сериалу написал Олег Газманов.
В 2010 году вместе с Анастасией Макаровой и Валерием Золотухиным артист вошел принял участие в съемках сериала «Ефросинья». Съемочный процесс, по словам артистов, проходил в экстремальных условиях.
Сразу после окончания съемок творческую биографию артиста пополнил рейтинговый сериал Марка Горобца и Стаса Иванова «Ангел или демон». В этом проекте Павел смог поработать с молодыми звездами Анной Андрусенко и Сергеем Чирковым.
В этом же году Новиков был задействован еще в одном проекте: российской адаптации американского детективного телесериала Bones.
Павел Новиков и Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из сериала «Крот» (2001)
В 2020 году Новиков поучаствовал в биографической драме «Магомаев», посвященной судьбе представителя советской эстрады Муслима Магомаева. Проект получил номинацию на премию «Золотой орел» как лучший мини-сериал.
Лента «Старые кадры», в которой Новиков сыграл вместе с такими звездами, как Мария Шукшина и Борис Галкин, является российской адаптацией популярного британского сериала New Triсks.
Павел Новиков. Фото: кадр из сериала «Переверни страницу» (2017)
Личная жизнь артиста
Павел Новиков был дважды женат, но оба брака закончились довольно быстрым расставанием. Актер не любит вспоминать эти периоды и в принципе мало говорит о личной жизни. Известно, что с обеими бывшими женами артист сохранил хорошие отношения.
Помимо официальных браков у Павла были романы, но фото возлюбленных артист предпочитает не выкладывать в соцсети, а хранить ближе к сердцу.
Известно, что у знаменитости есть собственное проектно-архитектурное бюро. Как человек разносторонний, актер занимается несколькими делами одновременно. В частности, артист играет на гитаре, он является автором и исполнителем собственных композиций.
Павел Новиков. Фото: соцсети
Новиков сейчас
Сейчас творческая карьера актера поставлена на паузу. Но, как сам Павел признался в интервью, у него немало забот и вне съемочной площадки: он занимается бизнесом, преподаванием и музыкой. В прошлом году Новиков появился в гостях на шоу «Привет, Андрей!», где вместе с другими приглашенными звездами с упоением рассказывал о любимых песнях бабушек.