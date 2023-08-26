Муза Маслякова-младшего, акула пера и журналист: биография Ангелины Масляковой

Биография знаменитости

Избранница Александра Маслякова — младшего уже давно известна поклонникам КВН. Брюнетка неизменно сопровождает своего мужа на каждой игре Высшей и Премьер-лиги и на многочисленных выездных фестивалях Клуба веселых и находчивых. Сегодня Ангелина является частью семейного дела и руководит одной из структур компании «АМиК». Также женщина пишет книги, вместе с мужем воспитывает дочь Таисию.

Мечтала стать журналистом, изучала сразу несколько языков

Ангелина Викторовна (девичья фамилия Мармеладова) родилась в 1980 году в Москве. В своих немногочисленных интервью брюнетка рассказывала, что появилась на свет в семье профессора Виктора Мармеладова. Также известно, что девочка росла очень прилежной и спокойной. Ангелина хорошо училась в школе, изучала языки и с детства мечтала построить карьеру журналиста.

После окончания школы талантливая девушка поступила в МГИМО. Поначалу Ангелина выбрала группу чешского и немецкого языков. Но быстро поняла, что они не слишком ее привлекают. Позже амбициозная барышня перевелась в группу английского и итальянского языков. Там она и встретила своего будущего мужа.