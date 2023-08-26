Муза Маслякова-младшего, акула пера и журналист: биография Ангелины Масляковой

Биография знаменитости
Избранница Александра Маслякова — младшего уже давно известна поклонникам КВН. Брюнетка неизменно сопровождает своего мужа на каждой игре Высшей и Премьер-лиги и на многочисленных выездных фестивалях Клуба веселых и находчивых. Сегодня Ангелина является частью семейного дела и руководит одной из структур компании «АМиК». Также женщина пишет книги, вместе с мужем воспитывает дочь Таисию.
Мечтала стать журналистом, изучала сразу несколько языков
Ангелина Викторовна (девичья фамилия Мармеладова) родилась в 1980 году в Москве. В своих немногочисленных интервью брюнетка рассказывала, что появилась на свет в семье профессора Виктора Мармеладова. Также известно, что девочка росла очень прилежной и спокойной. Ангелина хорошо училась в школе, изучала языки и с детства мечтала построить карьеру журналиста.
После окончания школы талантливая девушка поступила в МГИМО. Поначалу Ангелина выбрала группу чешского и немецкого языков. Но быстро поняла, что они не слишком ее привлекают. Позже амбициозная барышня перевелась в группу английского и итальянского языков. Там она и встретила своего будущего мужа.
Ангелина Маслякова. Фото: соцсети
Книги и журналистика в жизни Ангелины
Ангелина закончила высшее заведение с отличным результатом. Девушка изначально была нацелена на карьеру. Вскоре брюнетка стала кандидатом экономических наук. В трудовой биографии Масляковой был опыт работы журналистом и публицистом.
Вскоре девушка начала пропадать в командировках, задерживалась на службе. При этом Ангелина уже была замужем. Плотный график стал сказываться на семейной жизни. И отец мужа, Александр Масляков — старший, пригласил родственницу в семейное предприятие. Так Ангелина возглавила Московский молодежный центр «Планета КВН».
Вскоре Маслякова решила вновь начать писать, только теперь не статьи, а целые книги. Ее дебютной работой в жанре женской прозы стал роман «Аморе Мио», вышедший в 2009 году. Как признавалась звезда, его появлению на свет предшествовали долгие дни работы и сомнений в собственных силах.
Успех воодушевил женщину. Через два года вышел второй роман Масляковой «He Dolce vita». Презентация книги несколько задержалась, Ангелина начала ее писать сразу после первой и планировала выпустить в том же году.
Ангелина Маслякова, Александр Масляков — старший и его жена Светлана Маслякова. Фото: соцсети
Третий роман талантливой писательницы под названием «Женщины и мужчины в дружбе и любви. Мадридский треугольник» вышел в 2012 году. В этой литературной работе автор размышляла о том, можно ли изменить судьбу и стать счастливой.
После перерыва поклонники стиля писательницы получили возможность насладиться ее новым произведением. Роман «#ЛюбовьЛюбовь» также быстро стал популярным среди читателей.
Знакомство с Масляковым и свадьба
Однокурсники Ангелина и Александр не сразу приглянулись друг другу. Девушка казалась Маслякову высокомерной и замкнутой, а она, в свою очередь, считала парня обычным мажором.
Однако, когда Александр Александрович попросил ее, лучшую студентку на курсе, помочь ему с занятиями, девушка не стала отказываться. Подтянула его по ряду предметов, а он за это довозил Ангелину до дома на своем авто. Постепенно молодые люди сблизились, начали общаться. Спустя пять лет ребята объявили о помолвке.
Ангелина Маслякова и Александр Масляков — младший. Фото: соцсети
Знаменитые родители Сан Саныча выбор сына одобрили, и вскоре отгремела роскошная свадьба. Как признавались молодые, торжество больше прошло для родителей и друзей.
В 2006 году у пары родилась дочь Таисия, которую родители тоже стали брать на игры КВН. Она росла артистичной и одаренной девочкой. В возрасте трех лет стала солисткой группы «Непоседы», а в 11 лет — харизматичной ведущей детского КВН.
Семья Масляковых с размахом отметила 10-летие совместной жизни. Пара в компании близких друзей с детьми уехала в Италию. Ангелина и Сан Саныч ведут закрытый образ жизни и не регистрируются в соцсетях. Крайне редко в Интернете публикуются совместные фото пары.
Ребята не отрицают, что часто спорят и даже ссорятся. Однако быстро отходят и идут мириться, как в интервью признавалась Ангелина.
В 2019 году в Интернете появились слухи о том, что жена Сан Саныча сделала пластику. Сама женщина публикации никак не прокомментировала. Слухи остались слухами.
Ангелина, Александр Александрович и их дочь Таисия. Фото: соцсети
Ангелина сейчас
КВН по-прежнему остается важной частью жизни Ангелины. Осенью 2021 состоялось два ярких события в жизни знаменитой семьи. Ангелина оказала поддержку 15-летней дочери, которая совместно с капитаном команды КВН «МегА» Степаном Лукиным стала ведущей детского КВН на Первом канале.
В ноябре Клуб веселых и находчивых отметил юбилей в Москве. Поздравить любимую программу собрались более 50 команд и вся дружная семья Масляковых.