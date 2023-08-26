Актер, комик, продюсер и сценарист: биография Стива Карелла

Ранняя жизнь

Стивен Джон Карелл родился 16 августа 1962 года в Конкорде, штат Массачусетс. Карелл был младшим из четырех сыновей Эдвина и Харриет Карелл. Отец Стива, чья семья уходит корнями в Италию, сменил свою фамилию с Кароселли еще до рождения Стива.

Будучи студентом, Карелл посещал школу Фенн, частную школу для мальчиков в Конкорде, штат Массачусетс, а затем школу Мидлсекс, прежде чем отправиться в Огайо, чтобы поступить в Университет Денисона.

Изначально Карелл был нацелен на юридическую карьеру, посещая занятия в качестве студента, готовящегося к юриспруденции. Свободное время он проводил за скетч-комедией, став членом старейшей в стране студенческой импровизационной группы Burpee's Seedy Theatrical Company.