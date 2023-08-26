Актер, комик, продюсер и сценарист: биография Стива Карелла

Кто такой Стив Карелл?
Стив Карелл начал сниматься на телевидении и в кино в начале 1990-х годов. Он получил признание за свою работу в шоу Даны Карви, а в 1999 году присоединился к Daily Show вместе с Джоном Стюартом. В 2005 году он получил свою роль смешного босса в американской версии сериала «Офис», а также добился большого кассового успеха в роли Энди Стицера в «40-летнем девственнике».
В 2014 году он был номинирован на премию «Оскар» в фильме «Охотник на лис», за которым последовали роли в фильмах «Миньоны», «Свободное поле», «Большая короткометражка» и «Битва полов», принесшие ему номинации на «Золотой глобус».
Стив Карелл в фильме «Охотник на лис». Фото: кадр из фильма 2014 года
Ранняя жизнь
Стивен Джон Карелл родился 16 августа 1962 года в Конкорде, штат Массачусетс. Карелл был младшим из четырех сыновей Эдвина и Харриет Карелл. Отец Стива, чья семья уходит корнями в Италию, сменил свою фамилию с Кароселли еще до рождения Стива.
Будучи студентом, Карелл посещал школу Фенн, частную школу для мальчиков в Конкорде, штат Массачусетс, а затем школу Мидлсекс, прежде чем отправиться в Огайо, чтобы поступить в Университет Денисона.
Изначально Карелл был нацелен на юридическую карьеру, посещая занятия в качестве студента, готовящегося к юриспруденции. Свободное время он проводил за скетч-комедией, став членом старейшей в стране студенческой импровизационной группы Burpee's Seedy Theatrical Company.
«На самом деле я заполнял документы на поступление в юридическую школу, — позже вспоминал Карелл. — И я добрался до вопроса эссе, который звучал так: «Почему вы хотите быть адвокатом?» И я не смог на него ответить. Я действительно не знал. И я пошел и поговорил со своими родителями, и они спросили меня, например: «Чем тебе нравится заниматься?» — «Чем тебе всегда нравилось заниматься?» И я ответил: «Ну, мне всегда нравилось играть. Я имею в виду, это всегда было весело». И именно они сказали: «Ну, тогда сделай это».
Стив Карелл в молодости. Фото: соцсети
«Шоу Даны Карви»
Однако это означало что угодно, только не мгновенную славу. Карелл, окончивший Денисон в 1984 году, зарабатывал на жизнь, в конце концов перебравшись в Чикаго. К 1991 году он собрал достаточно убедительное резюме, чтобы стать актером уважаемой комедийной труппы Second City. Его карьера там продолжалась почти десять лет, поскольку Карелл выступал с труппой и преподавал.
Позже Карелл начал сниматься на телевидении и в кино, включая второстепенную роль в фильме Джона Хьюза 1991 года «Кудряшка Сью». Он также начал получать все большую известность как писатель и исполнитель в шоу Даны Карви.
Лесли Манн и Стив Карелл. Фото: кадр из шоу «Второй город»
«Ежедневное шоу»
В 1999 году Карелл переехал в Нью-Йорк вместе с другим выпускником Second City, Стивеном Колбертом, чтобы присоединиться к актерскому составу The Daily Show с Джоном Стюартом, программы поддельных новостей Comedy Central.
В течение следующих пяти лет Карелл, сыгравший одного из корреспондентов шоу, опубликовал несколько наиболее запоминающихся полевых отчетов сериала. Он брал интервью у политических тяжеловесов, таких как сенатор от Аризоны и кандидат в президенты Джон Маккейн, а также у менее известных эксцентричных ньюсмейкеров.
Невозмутимый юмор Карелла и его склонность попадать в абсурдные ситуации идеально подходили программе и ее растущей аудитории.
«Лучшие [интервью] были, когда мы выводили из себя того, кто этого заслуживал, — любого нетерпимого или расиста, — позже сказал Карелл в интервью Esquire. — Эти люди были честной добычей. Я всегда старался стать объектом шуток, прикидываться идиотом, что, вероятно, было не слишком большой натяжкой».
«Офис»
Стив Карелл и Рики Джервейс в сериале «Офис». Фото: кадр из фильма
В 2005 году Карелл перешел на сетевое телевидение для получения главной роли в новом ситкоме NBC «Офис». Шоу, основанное на одноименной комедии Би-би-си, стало одним из самых успешных телевизионных проектов. Но как только Карелл получил популярность благодаря своим работам на небольших экранах, он начал искать более амбициозные проекты.
«Брюс Всемогущий», «Телеведущий: легенда о Роне Бургунди»
Стив Карелл и Морган Фримен в фильме «Брюс Всемогущий». Фото: Global Look Press
Таким фильмом стала комедия 2003 года «Брюс Всемогущий» с Джимом Керри в главной роли и ее продолжение 2007 года «Эван Всемогущий» с Кареллом в главной роли.
Он вызвал больше смеха благодаря забавным выступлениям второго плана в роли ведущего Брика Тэмленда в фильме «Телеведущий: легенда о Роне Бургунди» (2004) с Уиллом Ферреллом в главной роли и в роли дяди Артура в фильме «Колдунья» (2005) с Ферреллом и Николь Кидман.
«40-летняя девственница», «Маленькая мисс Солнце»
Джейн Линч и Стив Карелл в фильме «40-летняя девственница». Фото: Global Look Press
Также в 2005 году Карелл снялся в легкой комедии «40-летний девственник» - фильме, который он написал в соавторстве с режиссером Джаддом Апатоу и который собрал в мировом прокате более 177 миллионов долларов.
Затем он сыграл более мрачного персонажа в комедийном хите «Маленькая мисс Счастье» (2006) о неблагополучной семье, отправившейся на конкурс красоты.
Последующие фильмы включали «Влюбиться в невесту брата» (2007), «Хортон» (2008), «Напряги извилины» (2008), «Безумное свидание» (2010), «Гадкий я» (2010) и «Эта дурацкая любовь» (2011).
Номинация на «Оскар» за «Охотника на лис»
Обращаясь к серьезной драме, Карелл изобразил убийцу Джона Дюпона в фильме «Охотник на лис» (2014). Роль Карелла, за которую актер получил номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и SAG, показывает отношения наследника компании DuPont Co. с братьями-олимпийцами Марком и Дэвидом Шульцами, которых сыграли Ченнинг Татум и Марк Руффало соответственно, до трагического убийства Дэвида от рук Дюпона в 1996 году.
Дуэйн Скала Джонсон и Стив Карелл в фильме «Напряги извилины». Фото: Global Look Press
«Миньоны», «Игра на понижение»
После выхода анимационного спиноффа «Миньоны» осенью 2015 года Карелл появился еще в двух проектах.
Короткометражный фильм «Игра на понижение» был номинирован на четыре «Золотых глобуса», в том числе в номинации «Лучший фильм, мюзикл или комедия», а Карелл получил номинацию на главную мужскую роль вместе с Кристианом Бэйлом.
«Энджи Трайбека», «Битва полов»
Эмма Стоун и Стив Карелл в фильме «Битва полов». Фото: кадр из фильма
В январе 2016 года Каррел и его жена запустили на телеканале TBS комедийный сериал на полицейскую тематику «Энджи Трайбека» с Рашидой Джонс в главной роли.
В следующем году он снялся с Эммой Стоун в фильме «Битва полов», посвященном печально известному теннисному матчу 1973 года между Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг. Карелл и Стоун оба получили номинации на «Золотой глобус» за свои работы.
«Власть», «Утреннее шоу», «Космические силы»
Дженнифер Энистон и Стив Карелл в сериале «Утреннее шоу». Фото: кадр из сериала
Продолжая принимать участие в драматических проектах, Карелл снялся в фильмах «Последний взмах флага» (2017) в роли скорбящего ветерана войны во Вьетнаме и «Красивый мальчик» (2018) в роли отца, борющегося с зависимостью своего сына.
Позже в том же году он сыграл министра обороны в фильме «Власть». В ноябре 2019 года начал сниматься в сериале Apple TV + «Утреннее шоу» вместе с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а в мае следующего года стал хедлайнером комедии Netflix «Космические силы».
Жена и дети
Стив Карелл с женой Нэнси Уоллс. Фото: Global Look Press
Во время преподавания курса в Second City Карелл познакомился со студенткой Нэнси Уоллс - писателем и актрисой. Они поженились в 1995 годую В мае 2001 года у них родилась дочь Элизабет, а в июне 2004 года - сын Джон. Семья живет в Лос-Анджелесе.