Словно из поэмы Пушкина: кто такая Татьяна Ларина и почему ее называют российской Ларой Крофт

Вместо изучения сверхестевенных законов Татьяна ударилась в творчество. Ларина заявила о себе как о певице. Став профессионалом в своем деле, Татьяна оставила музыкальную карьеру и улетела из страны.

На Западе Ларина работала фотомоделью. И все-таки родные корни потянули Татьяну обратно в Россию.