Словно из поэмы Пушкина: кто такая Татьяна Ларина и почему ее называют российской Ларой Крофт

Татьяна Ларина. Фото: соцсети 

55-летняя блондинка обладает эффектной внешностью. Однако знаменитость является не только моделью, но и экстрасенсом.

Участница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина смогла завоевать любовь зрителя. Необычный дар помог женщине прославиться. Хотя в детстве Татьяна скрывала свои способности.

Детство 

Татьяна Ларина родилась в Ленинграде 21 февраля 1968 года. Свои сверхспосбности Ларина получила от близких родственников.

Впервые Ларина поняла, что она отличается от окружающих в пятилетнем возрасте. Татьяна увидела необычную сущность, о чем рассказала маме. Родительница посоветовала девочке никому не говорить о своем даре. Так мама Татьяны хотела уберечь дочь от психиатрических лечебниц.

Татьяна Ларина на программе «Битва экстрасенсов». Фото: кадр из передачи 

Вместо изучения сверхестевенных законов Татьяна ударилась в творчество. Ларина заявила о себе как о певице. Став профессионалом в своем деле, Татьяна оставила музыкальную карьеру и улетела из страны.

На Западе Ларина работала фотомоделью. И все-таки родные корни потянули Татьяну обратно в Россию.

Татьяна Ларина на съемке. Фото: соцсети 

Музыка

После возвращения в Россию Лариной предложили записать альбом. Композитор Святослав Курашов помог певице создать в 1998 году пластинку «Несколько странная история».

Также артистке удалось посотрудничать с певицей Зарой. Трек «Спит зима» помог Лариной стать более популярной. 

Обретение силы

Татьяна Ларина специально отправилась в Израиль для уроков по управлению своей таинственной энергией. Это позволило Татьяне стать одной из самых сильных медиумов в Санкт-Петербурге.

Татьяна как медиум работает над людскими фобиями. К слову, для Татьяны помощь другим не проходит бесследно. Она чувствует все то, что испытывает и сам человек со страхами.

Татьяна Ларина. Фото: соцсети 

В сентябре 2020 года Татьяна Ларина оказалась на обложке глянцевого журнала TOP MAGIC. И к своим поклонникам и клиентам Татьяна относится доброжелательно. Она уверена, что ее магия не приносит вреда.

Участие в «Битве экстрасенсов»

Наставница Татьяны Лариной Наталья Бантеева, которая была победительницей 9-й «Битвы экстрасенсов», отправила  ученицу на программу. 

Своим появлением Ларина удивила зрителей. После удачного прохождения отборочного испытания Татьяна призналась, что специально обняла ведущего программы. С помощью его энергетики она смогла получить больше необходимой информации. Татьяну Ларину поклонники окрестили Ларой Крофт за сходство с героиней фильма с одноименным названием. 

Татьяна Ларина с наставницей Натальей Бантеевой. Фото: соцсети 

Несмотря на высокие оценки жюри, победительницей 15 «Битвы» Татьяна Ларина не стала. Ее опередила Джулия Ванг.

После участия в «Битве экстрасенсов» Татьяна Ларина оказалась в реалити-шоу «Дневник экстрасенса» на канале ТВ-3. А через год была передача «Экстрасенсы ведут расследование», где вновь зрители увидели любимую Ларину. 

В мае 2017 года Татьяну Ларину позвали в шоу «Человек-невидимка» в качестве гостя. Татьяна Ларина поучаствовала и в «Последнем герое».

Личная жизнь

О первом муже Лариной ничего неизвестно. От первого брака у Татьяны остался сын Григорий.

Татьяна Ларина с сыном. Фото: соцсети 

Позже Татьяна Ларина и Юлий Миткевич-Далецкий стали мужем и женой. Юлий тоже был участником «Битвы экстрасенсов». Через два года после свадьбы пара рассталась из-за тирании Юлия и его измены.

В 2018 году Ларина стала встречаться с бойцом смешанных единоборств Владимиром Каном. К слову, поклонники не понимают, сохранились ли отношениях между спортсменом и экстрасенсом. 

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