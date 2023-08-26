Словно из поэмы Пушкина: кто такая Татьяна Ларина и почему ее называют российской Ларой Крофт

Участница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина смогла завоевать любовь зрителя. Необычный дар помог женщине прославиться. Хотя в детстве Татьяна скрывала свои способности.
Детство
Татьяна Ларина родилась в Ленинграде 21 февраля 1968 года. Свои сверхспосбности Ларина получила от близких родственников.
Впервые Ларина поняла, что она отличается от окружающих в пятилетнем возрасте. Татьяна увидела необычную сущность, о чем рассказала маме. Родительница посоветовала девочке никому не говорить о своем даре. Так мама Татьяны хотела уберечь дочь от психиатрических лечебниц.
Татьяна Ларина на программе «Битва экстрасенсов». Фото: кадр из передачи
Вместо изучения сверхестевенных законов Татьяна ударилась в творчество. Ларина заявила о себе как о певице. Став профессионалом в своем деле, Татьяна оставила музыкальную карьеру и улетела из страны.
На Западе Ларина работала фотомоделью. И все-таки родные корни потянули Татьяну обратно в Россию.
Татьяна Ларина на съемке. Фото: соцсети
Музыка
После возвращения в Россию Лариной предложили записать альбом. Композитор Святослав Курашов помог певице создать в 1998 году пластинку «Несколько странная история».
Также артистке удалось посотрудничать с певицей Зарой. Трек «Спит зима» помог Лариной стать более популярной.
Обретение силы
Татьяна Ларина специально отправилась в Израиль для уроков по управлению своей таинственной энергией. Это позволило Татьяне стать одной из самых сильных медиумов в Санкт-Петербурге.
Татьяна как медиум работает над людскими фобиями. К слову, для Татьяны помощь другим не проходит бесследно. Она чувствует все то, что испытывает и сам человек со страхами.
Татьяна Ларина. Фото: соцсети
В сентябре 2020 года Татьяна Ларина оказалась на обложке глянцевого журнала TOP MAGIC. И к своим поклонникам и клиентам Татьяна относится доброжелательно. Она уверена, что ее магия не приносит вреда.
Участие в «Битве экстрасенсов»
Наставница Татьяны Лариной Наталья Бантеева, которая была победительницей 9-й «Битвы экстрасенсов», отправила ученицу на программу.
Своим появлением Ларина удивила зрителей. После удачного прохождения отборочного испытания Татьяна призналась, что специально обняла ведущего программы. С помощью его энергетики она смогла получить больше необходимой информации. Татьяну Ларину поклонники окрестили Ларой Крофт за сходство с героиней фильма с одноименным названием.
Татьяна Ларина с наставницей Натальей Бантеевой. Фото: соцсети
Несмотря на высокие оценки жюри, победительницей 15 «Битвы» Татьяна Ларина не стала. Ее опередила Джулия Ванг.
После участия в «Битве экстрасенсов» Татьяна Ларина оказалась в реалити-шоу «Дневник экстрасенса» на канале ТВ-3. А через год была передача «Экстрасенсы ведут расследование», где вновь зрители увидели любимую Ларину.
В мае 2017 года Татьяну Ларину позвали в шоу «Человек-невидимка» в качестве гостя. Татьяна Ларина поучаствовала и в «Последнем герое».
Личная жизнь
О первом муже Лариной ничего неизвестно. От первого брака у Татьяны остался сын Григорий.
Татьяна Ларина с сыном. Фото: соцсети
Позже Татьяна Ларина и Юлий Миткевич-Далецкий стали мужем и женой. Юлий тоже был участником «Битвы экстрасенсов». Через два года после свадьбы пара рассталась из-за тирании Юлия и его измены.
В 2018 году Ларина стала встречаться с бойцом смешанных единоборств Владимиром Каном. К слову, поклонники не понимают, сохранились ли отношениях между спортсменом и экстрасенсом.