Актриса, режиссер, сценарист: биография Хелен Хант

Кто такая Хелен Хант?
Хелен Хант впервые появилась на экране в телевизионном фильме 1973 года «Женщина-первопроходец». Позже она появилась в нашумевшей медицинской драме 1980-х «Святой в другом месте» и популярном ситкоме 90-х «Без ума от тебя», за который она получила четыре премии «Эмми».
Хант снялась в кассовых хитах «Твистер», «Чего хотят женщины» и «Отбрось», а также получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль за фильм «Лучше не бывает». Позже она получила еще одну номинацию на Оскар за свою роль в «Суррогате» и стала режиссером картин «Потом она нашла меня» и «Поездка».
Пол Райзер и Хелен Хант в фильме 1992 года «Без ума от тебя». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Хелен Хант родилась 15 июня 1963 года в Калвер-Сити, Калифорния, в семье Гордона Ханта, тренера по актерскому мастерству, и Джейн Хант, фотографа.
Девочка выросла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, она рано определилась с актерской карьерой: к девяти годам она получила агента и роль в телевизионном фильме 1973 года «Женщина-первопроходец».
«Путь на небеса»
В подростковом возрасте Хант приняла участие в таких телесериалах, как «Эми Прентисс» (1974–1975), «Швейцарская семейка Робинсон» (1975–1976), «Фицпатрикс» (1977–1978) и «Понадобится двое» (1982–1983).
В 1984 году актриса получила роль в медицинской мелодраме «Путь на небеса». А в фильме «Принцесса-квотербек» она сыграла старшеклассницу, стремящуюся вывести мужскую футбольную команду своей школы на чемпионат штата.
«Пегги Сью вышла замуж»
В 1977 году Хант дебютировала на большом экране в фильме «Русские горки», позже исполнила роли второго плана в таких фильмах, как «Девочки хотят повеселиться» (1985) с Сарой Джессикой Паркер в главной роли, «Пегги Сью вышла замуж» (1986) с Кэтлин Тернер и Николасом Кейджем, «Танец на воде» (1992) с Эриком Штольцем в главной роли и «Мистер субботний вечер» (1992) с Билли Кристалом в главной роли.
Сара Джессика Паркер и Хелен Хант в фильме «Девочки хотят повеселиться». Фото: кадр из фильма 1985 года
Оригинал и возрождение «Без ума от тебя»
Хант впервые получила статус звезды после роли карьеристки и жены Джейми Бакман в популярном телевизионном ситкоме «Без ума от тебя». В течение семи сезонов сериала (1992–1999) Хант выиграла четыре премии «Эмми» подряд в 1996–1999 годах, а с коллегой Полом Райзером они стали одной из самых любимых телевизионных пар Америки.
Благодаря успешному возрождению других популярных ситкомов, таких как «Розанна» и «Уилл и Грейс», «Без ума от тебя» также получил вторую жизнь, а Хант и Райзер вернутся к своим знакомым ролям в 2019 году.
«Смерч», «Лучше не бывает»
Джек Николсон и Хелен Хант в фильме «Лучше не бывает». Фото: Global Look Press
В 1996 году Хант снялась вместе с Биллом Пакстоном в боевике «Смерч», который стал одним из самых кассовых фильмов года. Год спустя она получила признание как критиков, так и зрителей.
В том же году она сыграла роль многострадальной матери-одиночки и официантки фильме «Лучше не бывает» вместе с Джеком Николсоном. За эту работу она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
«Чего хотят женщины», «Изгой»
Мел Гибсон и Хелен Хант в фильме «Чего хотят женщины». Фото: Global Look Press
Хотя ее победа на «Оскаре» сразу отправила Хант в список лучших актрис Голливуда, в следующий раз она появилась на сцене в главной роли, сыграв очаровательную Виолу в нашумевшей постановке 1998 года «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира.
В 2000 году она вернулась на большой экран с несколькими долгожданными работами, в том числе «Заплати другому» с Кевином Спейси и Хейли Джоэл Осмент в главных ролях, «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном в главной роли, «Доктор Ти и женщины» с Ричардом Гиром и «Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли и режиссером Робертом Земекисом.
Том Хэнкс и Хелен Хант в фильме «Изгой». Фото: Global Look Press
«Проклятие нефритового скорпиона»
В 2001 году Хант присоединилась к сценаристу и режиссеру Вуди Аллену в «Проклятии нефритового скорпиона», детективной комедии 1940-х годов, в которой также приняли участие Дэн Эйкройд и Шарлиз Терон.
Затем она снялась в фильме «Хорошая женщина» (2004), за которым последовала роль в фильме Эмилио Эстевеса «Бобби» (2006) об убийстве Роберта Кеннеди.
«Так она нашла меня», «Серфер души»
В 2007 году Хант дебютировала в качестве режиссера в фильме «Так она нашла меня», также снявшись в драматической комедии вместе с Мэтью Бродериком, Бетт Мидлер и Колином Фертом.
В 2011 году она получила роль второго плана в фильме «Серфер души», основанном на реальной истории встречи серфингистки Бетани Гамильтон с акулой.
«Суррогат», «Поездка»
Хелен Хант и Джон Хоукс в фильме «Суррогат». Фото: Global Look Press
В 2012 году Хант снялась в известной независимой драме «Суррогат», сыграв сексопатолога, который работает с человеком с железным легким. Фильм получил две награды на кинофестивале «Сандэнс».
Затем Хант написала сценарий, срежиссировала и снялась в комедии 2014 года «Поездка», сыграв мать, которая следует за своим сыном в Калифорнию после того, как он бросает колледж, чтобы заняться серфингом.
«Банка конфет», «В тихом омуте»
Затем Хант продолжила работу в качестве режиссера, сняв эпизоды ситкома «Жизнь в деталях» и драматического сериала «Обитель лжи».
Она вернулась на экран в составе актерского состава фильма Луиса К.К. «Я люблю тебя, папочка» (2017), хотя фильм так и не вышел в прокат после признания режиссера в сексуальных домогательствах.
Затем Хант получила роль второго плана в комедии «Банка конфет» (2018) и снялась в фильме ужасов «В тихом омуте» (2019).
Отношения и личная жизнь
Хелен Хант и ее отец Гордон Хант на церемонии вручения премии DGA Awards. Голливуд, 2013 год
Хант вышла замуж за своего давнего бойфренда, актера Хэнка Азарию, в июле 1999 года. Пара рассталась в августе 2000 года, а затем развелась. В мае 2004 года у Хант и ее парня, сценариста и продюсера Мэтью Карнахана, родилась девочка по имени Макена Лей. Хант и Карнахан расстались в 2017 году после 16 лет совместной жизни.
Актриса была госпитализирована после автомобильной аварии в Лос-Анджелесе в октябре 2019 года, однако ей удалось избежать серьезных травм, и на следующей неделе она вернулась к работе.