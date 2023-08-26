Актриса, режиссер, сценарист: биография Хелен Хант

Ранняя жизнь и карьера

Хелен Хант родилась 15 июня 1963 года в Калвер-Сити, Калифорния, в семье Гордона Ханта, тренера по актерскому мастерству, и Джейн Хант, фотографа.

Девочка выросла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, она рано определилась с актерской карьерой: к девяти годам она получила агента и роль в телевизионном фильме 1973 года «Женщина-первопроходец».

«Путь на небеса»

В подростковом возрасте Хант приняла участие в таких телесериалах, как «Эми Прентисс» (1974–1975), «Швейцарская семейка Робинсон» (1975–1976), «Фицпатрикс» (1977–1978) и «Понадобится двое» (1982–1983).

В 1984 году актриса получила роль в медицинской мелодраме «Путь на небеса». А в фильме «Принцесса-квотербек» она сыграла старшеклассницу, стремящуюся вывести мужскую футбольную команду своей школы на чемпионат штата.

«Пегги Сью вышла замуж»

В 1977 году Хант дебютировала на большом экране в фильме «Русские горки», позже исполнила роли второго плана в таких фильмах, как «Девочки хотят повеселиться» (1985) с Сарой Джессикой Паркер в главной роли, «Пегги Сью вышла замуж» (1986) с Кэтлин Тернер и Николасом Кейджем, «Танец на воде» (1992) с Эриком Штольцем в главной роли и «Мистер субботний вечер» (1992) с Билли Кристалом в главной роли.