Скандальная слава отца, лишний вес и желание стать леди: кто такая Николь Нуриева

Когда Николь Нуриева попала на проект, где участницы преображаются из хулиганок в женственных красавиц, зрители и жюри шоу вынесли свой вердикт девушке. Однако они ошиблись...
Детские годы
Уже через год после свадьбы отец и мать Николь Нуриевой расстались. Примечательным является тот факт, что папа Нуриевой — известный в рэп-индустрии исполнитель Птаха. Основатель и в прошлом владелец лейбла «ЦАО Records», как и многие рэперы, — скандальная личность.
Николь выросла в Москве. Нуриева осталась без отца в три месяца. По словам Николь, от отца не было никогда материальной поддержки. Также Птаха критиковал дочь за лишний вес и заурядные интеллектуальные способности.
Из-за грубых слов отца Николь начала заниматься нездоровым похудением. Нелюбимые килограммы все равно возвращались, и девочка стала ненавидеть себя.
В итоге Николь Нуриева обратилась за психологической помощью. Дочери Птахи поставили диагноз: биполярное расстройство психики.
Николь Нуриева с отцом. Фото: соцсети
Шоу «Пацанки»
В 2021 году вышел шестой сезон шоу «Пацанки». Николь Нуриева оказалась среди других участниц проекта, которые делились с зрителями историями своих поломанных судеб.
Из эфира были вырезаны слова Нуриевой о том, что ее ожидания от участия в проекте не ограничивались пиаром. Она хотела проработать детские травмы, наладить отношения с противоположным полом и с обществом в целом.
Николь Нуриева на шоу «Пацанки». Фото: кадр из программы
После стало известно, что Нуриева неоднократно подавала заявку на проект. Ее взяли не с первого раза.
К слову, у Николь не получилось найти взаимопонимание с другими участницами шоу. Девушки считали, что Нуриеву взяли на проект из-за скандально известного отца.
Зрители тоже недолюбливали Нуриеву и считали, что девушка врет. Но во время одного из заданий, где участницы звонили своим родным, телезрители засомневались во лжи Николь. Они увидели, как Птаха грубо обращается со своей дочерью.
Птаха и Николь Нуриева. Фото: соцсети
Уход Николь из проекта стал неожиданностью для всех. Жюри не раз говорили Нуриевой, что она не меняется. Другие участницы считали, что Николь занимает чужое место на проекте. В итоге Нуриева приняла решение оставить шоу.
Жизнь после шоу
За стенами шоу «Пацанки» Николь Нуриева продолжила работу с психологом Любовью Розенберг. Николь добилась понимания и уважения со стороны матери. А вот отец и вовсе перестал общаться с Николь.
Николь Нуриева. Фото: соцсети
Новое появление перед зрителями
В 2022 году Николь стала участницей проекта «Стоп! Что?». Нуриева сообщила, что отец вновь наладил с ней общение. Но уже осенью этого года Нуриева шокировала общественность тем, что отец поднял на нее руку. И Николь отметила, что вычеркнула отца из своей жизни.