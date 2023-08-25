Скандальная слава отца, лишний вес и желание стать леди: кто такая Николь Нуриева

Когда Николь Нуриева попала на проект, где участницы преображаются из хулиганок в женственных красавиц, зрители и жюри шоу вынесли свой вердикт девушке. Однако они ошиблись...

Детские годы

Уже через год после свадьбы отец и мать Николь Нуриевой расстались. Примечательным является тот факт, что папа Нуриевой — известный в рэп-индустрии исполнитель Птаха. Основатель и в прошлом владелец лейбла «ЦАО Records», как и многие рэперы, — скандальная личность.

Николь выросла в Москве. Нуриева осталась без отца в три месяца. По словам Николь, от отца не было никогда материальной поддержки. Также Птаха критиковал дочь за лишний вес и заурядные интеллектуальные способности.

Из-за грубых слов отца Николь начала заниматься нездоровым похудением. Нелюбимые килограммы все равно возвращались, и девочка стала ненавидеть себя.

В итоге Николь Нуриева обратилась за психологической помощью. Дочери Птахи поставили диагноз: биполярное расстройство психики.