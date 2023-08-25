Скандальная слава отца, лишний вес и желание стать леди: кто такая Николь Нуриева

Николь Нуриева. Фото: соцсети 

24-летняя наследница рэпера Птахи оказалась в шоу «Пацанки». И этим удивила поклонников своего отца.

Когда Николь Нуриева попала на проект, где участницы преображаются из хулиганок в женственных красавиц, зрители и жюри шоу вынесли свой вердикт девушке. Однако они ошиблись...

Детские годы

Уже через год после свадьбы отец и мать Николь Нуриевой расстались. Примечательным является тот факт, что папа Нуриевой — известный в рэп-индустрии исполнитель Птаха. Основатель и в прошлом владелец лейбла «ЦАО Records», как и многие рэперы, — скандальная личность.

Николь выросла в Москве. Нуриева осталась без отца в три месяца. По словам Николь, от отца не было никогда материальной поддержки. Также Птаха критиковал дочь за лишний вес и заурядные интеллектуальные способности. 

Из-за грубых слов отца Николь начала заниматься нездоровым похудением. Нелюбимые килограммы все равно возвращались, и девочка стала ненавидеть себя.

В итоге Николь Нуриева обратилась за психологической помощью. Дочери Птахи поставили диагноз: биполярное расстройство психики.

Николь Нуриева с отцом. Фото: соцсети 

Шоу «Пацанки»

В 2021 году вышел шестой сезон шоу «Пацанки». Николь Нуриева оказалась среди других участниц проекта, которые делились с зрителями историями своих поломанных судеб.

Из эфира были вырезаны слова Нуриевой о том, что ее ожидания от участия в проекте не ограничивались пиаром. Она хотела проработать детские травмы, наладить отношения с противоположным полом и с обществом в целом.

Николь Нуриева на шоу «Пацанки». Фото: кадр из программы 

После стало известно, что Нуриева неоднократно подавала заявку на проект. Ее взяли не с первого раза.

К слову, у Николь не получилось найти взаимопонимание с другими участницами шоу. Девушки считали, что Нуриеву взяли на проект из-за скандально известного отца.

Зрители тоже недолюбливали Нуриеву и считали, что девушка врет. Но во время одного из заданий, где участницы звонили своим родным, телезрители засомневались во лжи Николь. Они увидели, как Птаха грубо обращается со своей дочерью. 

Птаха и Николь Нуриева. Фото: соцсети 

Уход Николь из проекта стал неожиданностью для всех. Жюри не раз говорили Нуриевой, что она не меняется. Другие участницы считали, что Николь занимает чужое место на проекте. В итоге Нуриева приняла решение оставить шоу.

Жизнь после шоу

За стенами шоу «Пацанки» Николь Нуриева продолжила работу с психологом Любовью Розенберг. Николь добилась понимания и уважения со стороны матери. А вот отец и вовсе перестал общаться с Николь.

Николь Нуриева. Фото: соцсети 

Новое появление перед зрителями

В 2022 году Николь стала участницей проекта «Стоп! Что?». Нуриева сообщила, что отец вновь наладил с ней общение.  Но уже осенью этого года Нуриева шокировала общественность тем, что отец поднял на нее руку. И Николь отметила, что вычеркнула отца из своей жизни.

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