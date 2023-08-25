Ключевая роль: как сериал «Ефросинья» сделал Анастасию Макарову любимицей телезрителей

Анастасия Макарова стала известной благодаря главной роли в сериале «Ефросинья». Помимо этого, в биографии артистки есть еще интересные моменты.
Детство и юность
Макарова родилась в Южно-Сахалинске 19 декабря 1982 года. Отец Анастасии был моряком. Он рано ушел из жизни. А мать Макаровой — экономист.
С детства Макарову тянула к себе сцена. В 2000 году после школы Макарова отправилась в Москву. Анастасия Макарова отдала предпочтение факультету режиссуры в Московском университете культуры и искусств.
Но через три года Макарова поняла, что лучше ей получить актерское образование. Так в 2003 году будущая звезда сериалов поступила в знаменитую Школу-студию МХАТ. К слову, Макарова даже получила красный диплом.
Анастасия Макарова. Фото: соцсети
Театр
Играть на сцене актриса начала в студенческие годы. Например, танцевальное мастерство Анастасия Макарова оттачивала в спектакле «Кармен. Этюды» Аллы Сигаловой.
После учебы актрису пригласил Театр имени Александра Пушкина. Макарова играла в «Ромео и Джульетте» и «Самоубийце». Потом Анастасия Макарова стала выступать в театре «Модерн».
Трудный график заставил артистку оставить трупу и присоединиться к антрепризе — в репертуаре Анастасии появилась постановка «Свадьба с приданым».
Анастасия Макарова. Фото: кадр из сериала «Ефросинья»
Фильмы и сериалы
Карьера в кино у Макаровой началась с фильма «Счастье по рецепту». А после были лишь эпизодические роли в сериалах «Глухарь» и «Закон и порядок».
Роль первого плана досталась Анастасии в сериале «Большая нефть». Но из-за задержки в публикации киноленты зрители увидели Макарову в главной роли вначале в сериале «Ефросинья. Именно этот сериал принес Макаровой славу.
Для этой роли Анастасии пришлось освоить верховую езду и полюбить опасных хищников. Потому что по сюжету Ефросинья встречает медведя и волка в лесу.
Зрителям полюбился сериал с Макаровой. Поэтому потом последовали «Ефросинья. Продолжение» и «Ефросинья. Таежная любовь».
Анастасия Макарова с ребенком. Фото: соцсети
Дальнейшая карьера
Во время съемок сериала «Ефросинья» Анастасия Макарова стала мамой. И поэтому актриса приняла решение на время завершить карьеру.
Но как только дети Макаровой подросли, знаменитость снова приступила к работе. В 2019-м Анастасия Макарова появилась в драме «#Dетки».
А через два года Макарова играла в сериале «Курорт цвета хаки».
Личная жизнь
У Макаровой трое детей. На отдыхе на Бали Анастасия Макарова познакомилась с предпринимателем Никитой Казаковым.
Анастасия Макарова с мужем. Фото: соцсети
Анастасия вышла замуж в 2010 году. Тогда же появился первенец Макаровой — Елисей. Затем у Анастасии родились Захар и Ульяна.