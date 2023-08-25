Ключевая роль: как сериал «Ефросинья» сделал Анастасию Макарову любимицей телезрителей

Анастасия Макарова стала известной благодаря главной роли в сериале «Ефросинья». Помимо этого, в биографии артистки есть еще интересные моменты.

Детство и юность

Макарова родилась в Южно-Сахалинске 19 декабря 1982 года. Отец Анастасии был моряком. Он рано ушел из жизни. А мать Макаровой — экономист.

С детства Макарову тянула к себе сцена. В 2000 году после школы Макарова отправилась в Москву. Анастасия Макарова отдала предпочтение факультету режиссуры в Московском университете культуры и искусств.

Но через три года Макарова поняла, что лучше ей получить актерское образование. Так в 2003 году будущая звезда сериалов поступила в знаменитую Школу-студию МХАТ. К слову, Макарова даже получила красный диплом.