Все мужчины многодетной Ольги Красько: почему звезда «Турецкого гамбита» так долго скрывала подробности личной жизни

Ольга Красько родилась 30 ноября 1981 года в городе Харькове, в семье инженеров, не имеющих никакого отношения к миру искусства. Несмотря на это, девочка с ранних лет обожала петь и танцевать, и родители одобряли ее увлечения – Олю записали во все интересующие ее кружки и секцию художественной гимнастики.

Когда ей исполнилось 9 лет, семья перебралась в Москву. Там девочка продолжала развивать свои таланты – научилась играть на гитаре, занималась в детской студии «Надежда». В 1996 году 15-летняя Оля стала лауреатом Детско-юношеского фестиваля авторской песни. После окончания школы она подала документы в Школу-студию МХАТ – и артистичную девушку сразу приняли на курс Олега Табакова, выделив среди сотен абитуриенток.

Играла Мэрилин Монро в театре

Получив диплом, Ольга Красько играла на сцене МХАТа имени Чехова, но «вторым домом» для нее стала «Табакерка» - там она исполнила свои первые роли еще студенткой. Стройная миниатюрная Ольга (при росте 165 см она весит 54 кг) играла милых наивных барышень – ей отлично удавались образы положительных героинь в спектаклях по произведениям Льва Толстого, Уильяма Шекспира, Томаса Манна… А однажды ей довелось сыграть Мэрилин Монро, для чего темноволосую Ольгу перекрасили в ослепительную блондинку.

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