Все мужчины многодетной Ольги Красько: почему звезда «Турецкого гамбита» так долго скрывала подробности личной жизни

Актриса Ольга Красько стала знаменитой, снявшись в «Турецком гамбите». Позднее она не раз отказывалась от «звездных» ролей на пике популярности — для этого у нее были серьезные причины.
В 15 лет стала лауреатом фестиваля авторской песни
Ольга Красько в детстве с родителями. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
Ольга Красько родилась 30 ноября 1981 года в городе Харькове, в семье инженеров, не имеющих никакого отношения к миру искусства. Несмотря на это, девочка с ранних лет обожала петь и танцевать, и родители одобряли ее увлечения – Олю записали во все интересующие ее кружки и секцию художественной гимнастики.
Когда ей исполнилось 9 лет, семья перебралась в Москву. Там девочка продолжала развивать свои таланты – научилась играть на гитаре, занималась в детской студии «Надежда». В 1996 году 15-летняя Оля стала лауреатом Детско-юношеского фестиваля авторской песни. После окончания школы она подала документы в Школу-студию МХАТ – и артистичную девушку сразу приняли на курс Олега Табакова, выделив среди сотен абитуриенток.
Играла Мэрилин Монро в театре
Получив диплом, Ольга Красько играла на сцене МХАТа имени Чехова, но «вторым домом» для нее стала «Табакерка» - там она исполнила свои первые роли еще студенткой. Стройная миниатюрная Ольга (при росте 165 см она весит 54 кг) играла милых наивных барышень – ей отлично удавались образы положительных героинь в спектаклях по произведениям Льва Толстого, Уильяма Шекспира, Томаса Манна… А однажды ей довелось сыграть Мэрилин Монро, для чего темноволосую Ольгу перекрасили в ослепительную блондинку.
«Турецкий гамбит» и отказ от «Склифосовского»
Ольга Красько в фильме «Турецкий гамбит». Фото: кадр из фильма
И все же главным образом Ольгу Красько знают как киноактрису. Первая заметная роль досталась ей в картине «Турецкий гамбит» режиссера Джаника Файзиева — она сыграла Варвару и произвела на зрителей сильное впечатление. Затем последовал мистический фильм «Эффект Богарне», а в 2012 году Красько появилась в популярном сериале «Склифосовский», сыграв в нем вместе с партнером — Максимом Авериным.
Ольга Красько в сериале «Склифосовский». Фото: кадр из сериала
Однако роль Ларисы Куликовой она исполняла лишь на протяжении двух сезонов. Продолжать работу в сериале актриса отказалась: сюжет ей показался однообразным и скучным.
«Если я чувствую, что исчерпала себя в какой-то роли, то даже гонорар не заставит меня остаться в проекте. Мне важно, чтобы моя работа несла какой-то смысл людям», — признавалась актриса.
«Московская борзая» и другие кинороли
Ольга Красько в сериале «Московская борзая». Фото: кадр из сериала
В мелодраме «Московская борзая» Ольга сыграла майора милиции. Одна из самых интересных ролей досталась ей в проекте «Территория» — съемки проходили в Красноярском крае и на Чукотке. Ольга с удовольствием согласилась участвовать в сериале, не испугавшись экстремальных условий. Зрители запомнили актрису и по сериалу «Учителя», и по драме «Мужики и бабы»…
На некоторое время актриса сделала паузу в работе — Ольга Красько стала мамой и растила детей. Но в 2018 году вернулась на экраны — снова в образе Алевтины Борзовой в продолжении «Московской борзой». Правда, по сюжету ее героиня находится в коме, и ее роль в подсознании исполняет Екатерина Климова. Среди последних по времени киноработ Красько — роли в проектах «Про Лелю и Миньку» (по рассказам Михаила Зощенко), «Игра с огнем», «Московский роман».
Семейный бизнес Ольги Красько
Ольга Красько очень любит цветы. Фото: соцсети
Помимо съемок в кино и участия в театральных спектаклях, Ольга Красько занимается цветочным бизнесом — вместе с сестрой Анной она открыла магазин-студию «Цветочный этюд». Актриса подошла к делу серьезно: получила образование ландшафтного дизайнера. Надо думать, этот бизнес и позволяет актрисе спокойно отказываться от съемок, если сценарий кажется ей неинтересным: актерские гонорары не являются для нее решающим фактором.
Тайна рождения дочери
Дочь Ольги Красько — Олеся. Фото: кадр из программы «Когда все дома»
Вокруг личной жизни Ольги Красько то и дело возникают слухи и домыслы. В 2006 году стало известно, что у актрисы родилась дочь Олеся. Подписчики Сети высказывали предположения относительно личности отца девочки, большинство было уверено, что это актер и режиссер Дмитрий Петрунь. Позднее выяснилось, что на протяжении четырех лет Ольга и Дмитрий были мужем и женой, а потом расстались.
Роман с Джаником Файзиевым
Джаник Файзиев. Фото: «Википедия»
Долгое время Ольга Красько тщательно оберегала свое личной пространство, ничего не рассказывая о своей жизни. Лишь в 2019 году в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что состояла в отношениях с известным режиссером Джаником Файзиевым, и что именно он — отец ее дочери Олеси.
Свою скрытность актриса объяснила нежеланием «подставлять» Файзиева — ведь на тот момент он был женат. Впрочем, их отношения продлились недолго. Ольга сама прекратила этот роман. Сейчас Олесе — 18 лет, и она уже делает первые шаги на экране: девушка снялась в картине «Экстрасенс».
«Я ни о чем не жалею, а самое главное, что у меня есть удивительно на него похожая дочь. Не столько внешне, сколько тонкостью, чуткостью, неординарностью, мудрым не по годам взглядом», — признавалась актриса в интервью.
Брак с Вадимом Петровым и двое сыновей
Ольга Красько и Вадим Петров. Фото: кадр из программы «Когда все дома»
Весной 2016 года Ольга Красько стала мамой во второй раз — и снова это событие было окутано тайной. Никто не знал, кто отец мальчика, которого актриса назвала Остапом — по ее словам, в честь главного героя романов Ильфа и Петрова, Остапа Бендера. Спустя полтора года Красько родила третьего ребенка. На этот раз мальчик получил имя Олег — так актриса отдала дань уважения своему первому педагогу в мире искусства, Олегу Табакову.
Только тогда публика узнала, кто же стал отцом сыновей Красько. Им оказался бизнесмен Вадим Петров. Ольга и Вадим познакомились, когда актриса летела на Забайкальский кинофестиваль в 2015 году. Между ними начался роман, и вскоре они стали жить вместе.
В 2017 году Ольга Красько и Вадим Петров стали героями передачи «Когда все дома», в эфире которой и ответили на все вопросы ведущего — Тимура Кизякова. Ольга призналась, что семья и домашний уют всегда занимали главное место в ее жизни, и ей не стоило никакого труда отказываться от интересных проектов ради детей.
Семья — главное
Ольга Красько с детьми. Фото: кадр из программы «Когда все дома»
В 2022 году актриса приняла участие в съемках фильма «Туман», которые проходили на Кольском полуострове. По словам режиссера Натальи Гугиевой, невероятная природа этого края стала одним из главных героев картины: пришлось испытать на себе и опасность местных болот, и свирепые штормы, и внезапные изменения погоды.
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Ольга Красько и сегодня остается востребованной актрисой, но все же главное место в ее жизни занимает семья — она старается как можно больше времени проводить с мужем и детьми.